عبور 9 آلاف سفينة مضيق البوسفور في الربع الأول من 2026

- عبر 9,195 سفينة مضيق البوسفور في إسطنبول خلال الربع الأول من العام، مع تسجيل 51.7 مليون طن من الشحنات في يناير، مما يعكس أهمية المضيق كحلقة وصل استراتيجية بين آسيا وأوروبا. - يُعتبر مضيق البوسفور ممرًا حيويًا للتجارة العالمية، حيث تمر عبره صادرات الحبوب والطاقة والمعادن من روسيا وأوكرانيا، مما يجعله مؤشرًا مهمًا لحركة التجارة والطاقة الدولية. - تسعى تركيا لتعزيز موقعها كمركز لوجستي عالمي عبر تطوير البنية التحتية والمشاريع الكبرى مثل "قناة إسطنبول"، وسط التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الشحن.

أظهرت بيانات السلطات التركية عبور 9 آلاف و195 سفينة، مضيق البوسفور في مدينة إسطنبول خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. وبحسب بيانات وزارة النقل والبنية التحتية التركية، التي جمعهتا وكالة الأناضول، استخدم المضيق خلال هذه الفترة 3 آلاف و277 سفينة شحن عامة، إضافة إلى 1833 سفينة مخصّصة لنقل البضائع السائبة.

وسجل شهر يناير/كانون الثاني أكبر حجم للشحنات المنقولة عبر السفن العابرة للمضيق، بإجمالي بلغ 51 مليوناً و711 ألفاً و485 طناً. وبلغ متوسط حركة العبور اليومية نحو 102 سفينة عبر مضيق البوسفور، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية في العالم، ويربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة، كما يشكل نقطة وصل استراتيجية بين قارتَي آسيا وأوروبا. وأظهرت الإحصاءات تراجعاً طفيفاً في عدد السفن العابرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي شهدت مرور 9 آلاف و351 سفينة.

يُعد مضيق البوسفور، من أكثر الممرات البحرية حساسية في التجارة العالمية، إذ تمرّ عبره صادرات الحبوب والطاقة والمعادن القادمة من روسيا وأوكرانيا ودول البحر الأسود باتجاه الأسواق العالمية، ما يجعله مؤشراً مهماً على حركة التجارة والطاقة الدولية.

وتأتي هذه الأرقام في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، واستمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ما دفع شركات الشحن العالمية إلى مراجعة مسارات النقل البحري ورفع حساباتها المتعلقة بكلف التأمين والشحن والمخاطر اللوجستية، كما ساهم ارتفاع أسعار النفط والتوترات الأمنية في الممرات البحرية العالمية، خاصة في البحر الأحمر والخليج، في زيادة أهمية الممرات البديلة والآمنة نسبياً، ومنها مضيق البوسفور، رغم التحديات المرتبطة بازدحام حركة الملاحة فيه.

طاقة هجوم على ناقلة نفط تركية قرب البوسفور

وتسعى تركيا خلال السنوات الأخيرة إلى تعزيز موقعها مركزاً لوجستياً عالمياً مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، عبر تطوير الموانئ وشبكات النقل البحري والسكك الحديدية، إضافة إلى مشاريع كبرى مثل "قناة إسطنبول"، التي تطرحها أنقرة مساراً موازياً لتخفيف الضغط عن مضيق البوسفور وتقليل مخاطر الحوادث البحرية.

ويكتسب المضيق أهمية إضافية في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية الحالية، إذ تراقب الأسواق حركة التجارة البحرية باعتبارها مؤشراً على مستويات الطلب العالمي والنشاط الصناعي، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي بسبب ارتفاع الفائدة والتوترات الجيوسياسية المستمرة.

(الأناضول، العربي الجديد)