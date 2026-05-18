عبور 55 سفينة مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي

- شهد مضيق هرمز زيادة في حركة الملاحة، حيث عبرت 55 سفينة بين 11 و17 مايو، مقارنة بـ19 سفينة في الأسبوع السابق، مع تسجيل عبور 15 سفينة بضائع جافة و16 ناقلة غاز نفطي مسال. - سمح الحرس الثوري الإيراني بمرور عدد أكبر من السفن، مع تسجيل عبور 663 سفينة منذ مارس، رغم القيود الإيرانية والحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. - تعتمد حركة الملاحة عبر المضيق بشكل كبير على جنسية السفن، مع بروز الصين والهند كوجهات رئيسية، بينما تواجه الدول الملتزمة بالعقوبات الأمريكية صعوبات في العبور.

شهدت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، مقتربة من متوسط ما سجّلته في خضمّ الحرب المندلعة في المنطقة. وبحسب بيانات شركة "كبلر" لتتبّع حركة الشحن البحري حتى صباح اليوم الاثنين، نقلتها "فرانس برس"، عبر ما مجموعه 55 سفينة سلع الممرّ المائي الاستراتيجي بين 11 و17 مايو/ أيار، ما يمثّل زيادة كبيرة مقارنة بالأسبوع الماضي الذي شهد عبور 19 سفينة فقط. وهذا هو العدد الأدنى من السفن التي تعبر المضيق منذ اندلاع الحرب في المنطقة في 28 فبراير/ شباط.

وأظهرت البيانات عبور 15 سفينة بضائع جافة و16 ناقلة غاز نفطي مسال خلال الفترة نفسها. وشكّلت الناقلات التي تحمل سوائل نحو نصف عدد السفن التي عبرت المضيق الأسبوع الماضي، بما فيها ناقلات نفط عملاقة كانت متجهة، بحسب التقارير، إلى الصين وسلطنة عُمان واليابان. وسُجّل عبور ناقلة واحدة فقط من الغاز الطبيعي المسال في 12 مايو/ أيار كانت تحمل الغاز القطري إلى باكستان، ليصل إجمالي عدد ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي عبرت هرمز منذ بداية الحرب إلى ثمان.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، الجمعة الماضي، بأن "الحرس الثوري سمح بمرور عدد أكبر من السفن عبر المضيق"، وذلك بعدما أشار، الخميس، إلى أنه جرى السماح بعبور "أكثر من 30 سفينة". ومنذ الأول من مارس/ آذار، سجّلت "كبلر" عبور 663 سفينة سلع عبر المضيق، أي بمعدّل 55 سفينة أسبوعياً.

اقتصاد دولي تراجع حركة السفن الأجنبية في مضيق هرمز رغم خطة التأمين الإيرانية

وفي الوقت الذي قيّدت فيه طهران حركة الملاحة في هرمز، فرضت الولايات المتحدة حصاراً على الموانئ الإيرانية، رغم وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة باكستانية، ودخل حيز التنفيذ في 8 إبريل/ نيسان. وحذّرت إيران مراراً من أن حركة الملاحة في هرمز "لن تعود إلى مستويات ما قبل الحرب"، بينما أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، الاثنين الماضي، تشكيل هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز وفرض رسوم عبور على السفن.

عبور السفن الصينية

وأفاد مسؤولون إيرانيون، الخميس الماضي، بأنه سمح بعبور سفن صينية. وبحسب "كبلر"، عبرت ثلاث سفن سلع فقط مرتبطة بالصين المضيق الأسبوع الماضي، وسفينتان إضافيتان مسجلتان في هونغ كونغ كانتا في طريقهما إلى سلطنة عُمان والإمارات. وقالت فرانس برس إن هذه البيانات لا تعكس الصورة الكاملة، إذ إن السفن لا تكشف دائماً عن وجهاتها النهائية أثناء العبور.

ومنذ بدء الحرب، باتت حركة الملاحة عبر المضيق تعتمد إلى حد كبير على جنسية السفن، بعدما أعلنت إيران في 10 مايو/ أيار أن الدول التي تلتزم بالعقوبات الأميركية المفروضة عليها قد تواجه صعوبات في عبور المضيق. ومثّلت الصين والهند أبرز وجهات سفن السلع التي تعبر المضيق. وشملت الوجهات الأخرى غير الخليجية البرازيل وباكستان وتايلاند وماليزيا، في حين أن عدداً قليلاً نسبياً من السفن أعلن أن وجهته دول غربية، بحسب بيانات كبلر.

(فرانس برس، العربي الجديد)