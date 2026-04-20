عبور 3 سفن فقط مضيق هرمز خلال 12 ساعة

أظهرت بيانات تتبع السفن أن حركة الشحن عبر مضيق هرمز لا تزال متوقفة، اليوم الاثنين، إذ لم تعبر سوى ثلاث سفن خلال 12 ساعة. وبيّنت تحليلات لصور الأقمار الصناعية وبيانات من شركتي "سينماكس" و"كبلر" أن ناقلة "نيرو"، التي تحمل منتجات نفطية وتخضع لعقوبات بريطانية بسبب أنشطة مرتبطة بـالنفط الروسي، غادرت الخليج وتبحر عبر المضيق.

كما أشارت البيانات إلى أن سفينتين أخريين دخلتا الخليج عبر المضيق اليوم، إحداهما ناقلة كيماويات والأخرى ناقلة لغاز البترول المسال. وتخضع ناقلة "أكسون 1"، التي تحمل غاز البترول المسال، لعقوبات أميركية منفصلة بسبب أنشطة تجارية مع إيران.

وفي السياق، بدا أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران يواجه خطر الانهيار، بعدما أعلنت واشنطن احتجاز سفينة شحن إيرانية قالت إنها حاولت اختراق الحصار، ما دفع طهران إلى التوعد بالرد ورفض المشاركة في مفاوضات جديدة لوقف الحرب في الوقت الراهن.

وقالت شركة "كلاركسونز" لخدمات الشحن والوساطة، في مذكرة اليوم الاثنين: "شهدت الأسابيع القليلة الماضية عدة بدايات خاطئة، ورغم احتمال التوصل إلى شكل من أشكال الحل في مرحلة ما، إلا أن الغموض لا يزال يكتنف توقيت تحقيق أي انفراجة يمكن أن تصمد".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد أكد، صباح الاثنين، أن عودة الملاحة إلى وضعها الطبيعي في مضيق هرمز "غير ممكنة حالياً"، موضحاً أن السبب الرئيسي للأزمة في المضيق هو العدوان العسكري الأميركي والإسرائيلي، وأن "المسؤولية الكاملة عن الوضع الحالي تقع مباشرة على عاتقهم". وقال بقائي إن تكرار خروق وقف إطلاق النار والتهديدات الأميركية للموانئ والسفن الإيرانية جعلت المنطقة في "حالة حرب بحكم الواقع"، مؤكداً أن إيران لا يمكنها القبول بتطبيع أحادي لحركة الملاحة، لا سيما أن حالة عدم الاستقرار دفعت شركات التأمين وأصحاب البضائع للامتناع عن عبور المضيق. وأضاف أن طهران تعمل حالياً على إعداد بروتوكولات أمنية جديدة لمضيق هرمز لـ"ضمان سلامة مستدامة في المستقبل ومنع تكرار الاعتداءات".

(رويترز، العربي الجديد)