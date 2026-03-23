عبور ناقلات غاز هندية هرمز و"أدنوك" تصف الإغلاق بالإرهاب الاقتصادي

- عبرت ناقلتان تحملان الغاز الطبيعي المسال من الإمارات والكويت مضيق هرمز باتجاه الهند، رغم التهديدات الإيرانية التي تعيق حركة المرور في الممر المائي الحيوي، حيث يمر عبره حوالي 20% من النفط والغاز الطبيعي المسال العالمي. - أكدت وزارة الموانئ الهندية أن الناقلتين، اللتين ترفعان العلم الهندي وتحملان أكثر من 92 ألف طن من الغاز، عبرتا المضيق بأمان، ومن المتوقع وصولهما إلى الهند بين 26 و28 مارس. - أدان رئيس مجموعة "أدنوك" الإماراتية الهجمات الإيرانية، واصفاً إغلاق مضيق هرمز بأنه "إرهاب اقتصادي" يهدد استقرار أسواق الطاقة العالمية.

عبرت ناقلتان متجهتان إلى الهند مضيق هرمز، اليوم الاثنين، حاملتَين غاز البترول المُسال الذي جرى تحميله في الإمارات والكويت، على الرغم من أن حركة المرور العامة عبر الممر المائي الحيوي لا تزال متوقفة. في وقت لا تزال فيه مئات السفن ونحو 20 ألف بحار عالقين داخل الخليج منذ أن هدّدت طهران بمهاجمة السفن التي تحاول المغادرة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادةً حوالى 20% من النفط والغاز الطبيعي المُسال.

وأظهرت بيانات تتبع السفن على منصة "مارين ترافيك" (MarineTraffic) أن ناقلة الغاز "باين غاز" (Pine Gas) أبحرت عبر المضيق بينما كانت ناقلة "جاغ فاسنت" (Jag Vasant) تتبعها عن كثب. وبحسب بيانات تتبع السفن المنفصلة لشركة "LSEG"، قامت سفينة "باين غاز" ببث رسالة تُعرّف نفسها بأنها "سفينة وطاقم من الهند"، كما أظهرت ذات البيانات أن السفن توقفت في مراسٍ في الكويت والإمارات لتحميل الغاز.

وأكدت وزارة الموانئ والشحن والممرات المائية الهندية أنّ ناقلتَي الغاز اللتين ترفعان العلم الهندي، واللتين تحملان أكثر من 92 ألف طن من الغاز الطبيعي المُسال، قد عبرتا مضيق هرمز وعلى متنهما طواقم هندية، وقالت الوزارة إنه كان من المتوقع أن تصل السفن إلى موانئ في الهند بين 26 و28 مارس/آذار.

وقال مصدر حكومي هندي لوكالة رويترز إنّ "البحرية الهندية أصدرت تعليمات للسفينتَين بعبور المضيق من الساحل الإيراني". وفي رحلة منفصلة، ​​قالت "رويترز" نقلاً عن بيانات شركة "كلبر" إنّ ناقلة تحمل منتجات نفطية عبرت المضيق في 21 مارس/آذار متجهة إلى الهند.

وأفادت "رويترز" وفقاً لبيانات من "لويدز ليست إنتليجنس" ومصدر مطلع، بوصول أول سفينة مرتبطة بالغرب تحمل حبوباً، إلى ميناء الإمام الخميني الإيراني أمس الأحد. وقالت "رويترز" إنها "سفينة شحن تُشغلها شركة يونانية". بينما أظهرت بيانات "مارين ترافيك" أن السفينة أبحرت من كندا عبر رأس الرجاء الصالح قبل وصولها إلى الخليج.

أدنوك: غلق هرمز إرهاب اقتصادي

وعلى صعيد آخر، ندّد رئيس مجموعة "أدنوك" الوطنية الإماراتية، اليوم الاثنين، بـ "الهجمات الإيرانية على المنطقة"، ودعا إلى إعادة فتح مضيق هرمز، واصفاً إياه بأنّه "شريان" حيوي لاستقرار أسواق الطاقة.

وقال سلطان الجابر في رسالة عبر الفيديو أثناء مشاركته في مؤتمر "سيرواويك"، في هيوستن في ولاية تكساس، إنّ "عسكرة مضيق هرمز ليست عملاً عدوانياً ضد أيّ دولة بعينها، إنّها إرهاب اقتصادي ضد كل الدول. ويجب ألّا نسمح لأي دولة باحتجاز هرمز رهينة، لا الآن ولا مستقبلاً".