عام مفصلي للأردن... حزمة مشاريع تنموية كبرى ومحاذير جيوسياسية

- مشاريع تنموية كبرى وتأثيرها الاقتصادي: تخطط الحكومة الأردنية لتنفيذ مشاريع بقيمة 11 مليار دينار حتى 2026 في قطاعات الطاقة والمياه والنقل، مما يساهم في تنشيط بيئة الأعمال وتقليل البطالة، مع تخفيض الدين العام وزيادة النفقات الرأسمالية لتحفيز الاقتصاد. - التفاؤل بالنمو الاقتصادي والاستقرار المالي: تتوقع الحكومة نمو الاقتصاد من 2.7% في 2025 إلى أكثر من 3% في 2027 و2028، مع معدلات تضخم منخفضة، مدعومة بمشاريع كبرى مثل تحلية المياه والسكك الحديدية. - رؤية التحديث الاقتصادي والمشاريع الاستراتيجية: تشمل 392 مشروعاً في 25 قطاعاً بتكلفة 3.8 مليارات دينار، تستهدف توفير مليون فرصة عمل خلال عشر سنوات، مع تعزيز الثقة بالاقتصاد الأردني رغم التحديات.

تعتبر الحكومة الأردنية التي يرأسها جعفر حسان، وتشكلت قبل حوالي 15 شهراً، أن العام 2026 يعد مفصلياً في مسيرة الاقتصاد بسبب حزمة مشاريع تنموية كبرى تطاول قطاعات الطاقة والمياه والنقل وغيرها، بحوالي 11 مليار دينار (15.51 مليار دولار) ستُنفَّذ على عدة سنوات، وارتفاع النفقات الرأسمالية إلى 1.6 مليار دينار (حوالي 2.3 مليار دولار)، وما سينتج عنه من تنشيط لبيئة الأعمال والحد من البطالة التي لا تزال على ارتفاع. كذا تعد الحكومة بتخفيض نسبة الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل متدرج على عدة سنوات.

وبحسب خبراء، فقد بدا رئيس الوزراء واثقاً من قدرة حكومته على إحداث منجزات تنموية يلمسها المواطن والمستثمرون مباشرة، بناءً على الإجراءات التي اتُّخذت خلال الفترة الماضية والبناء على الإنجازات التي تحققت في عهد حكومات سابقة، بخاصة ما يتعلق بالاستقرار المالي والنقدي وطرح مشروعات استراتيجية كالمدينة الجديدة التي تقررت إقامتها على مقربة من العاصمة عمان بمسافة حوالي 35 كم.

ولم يخفِ حسان حرصه على تسديد مستحقات المواطنين المترتبة على الحكومة والمتراكمة منذ عدة سنوات، وما يطلق عليها بالمتأخرات، وذلك لجهة زيادة حجم السيولة في السوق المحلية وتحريك السوق وضمان دورة الاقتصاد، وبما يحقق من عوائد على مختلف القطاعات والإيرادات العامة. وسددت الحكومة 600 مليون دينار منها العام الماضي.

وتتوقع الحكومة استمرار ارتفاع النمو الاقتصادي الحقيقي من 2.7% في عام 2025 إلى 2.9% عام 2026، ثم إلى أكثر من 3% في عامي 2027 و2028، وذلك نتيجة البدء بتنفيذ مشاريع رأسمالية كبرى، مثل مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه، ومشروع السكك الحديدية، ومشاريع التنقيب ونقل الغاز.

كما توقعت أن تبقى معدلات التضخم منخفضة عند حدود 2% في الأعوام 2026 و2027 و2028، وهي الأقل على مستوى الإقليم.

تفاؤل اقتصادي

الخبير في القطاع المالي وعضو غرفة تجارة عمّان علاء ديرانية قال لـ"العربي الجديد" إن المؤشرات الماثلة للعيان تبعث على التفاؤل بأداء اقتصادي أفضل خلال العام الحالي، حيث أعلنت الحكومة عزمها البدء بتنفيذ مشروعات كبرى مثل الناقل الوطني للمياه وشبكة السكك الحديدية وأخرى في مجال الطاقة والمدينة الجديدة المسماة عمرة. وأضاف أن هذه المشروعات، إضافة إلى مخصصات الإنفاق الرأسمالي، ستحدث حركة اقتصادية واضحة في الأردن، وتنعكس مباشرة على المواطنين والعديد من القطاعات الاقتصادية من خلال توفير فرص العمل وزيادة الطلب على السلع ومعدات البناء والبنى التحتية.

وقال ديرانية إننا نأمل ألا تحدث اضطرابات جديدة في المنطقة تؤثر على الأردن من مختلف النواحي وخاصة الاقتصادية، كما حدث في السنوات الماضية وما نتج عنه من ضغوطات على الاقتصاد الوطني وتباطؤ أداء بعض القطاعات وتراجعها إلى مستويات غير مسبوقة مثل السياحة. وتابع أن الاقتصاد الأردني لديه خبرة في التعامل مع الظروف المستجدة، وتسريع تنفيذ المشروعات الكبرى يعزز قدرته على الصمود وتحقيق نتائج أفضل خلال الفترة المقبلة.

وقدرت الحكومة انخفاض العجز الكلي في موازنة 2026 إلى حوالي 2125 مليون دينار (حوالي 3 مليارات دولار)، أو 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالعجز المقدر في عام 2025 الذي وصل إلى 2258 مليون دينار أو 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي. (الدينار يساوي 1.41 دولار). وتهدف الموازنة العامة لعام 2026 إلى تحقيق حزمة من الأهداف، أبرزها تنفيذ متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي والمشاريع الاستراتيجية الواردة فيها باعتبارها خطة الدولة العابرة للحكومات، والاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي بما يعزز الاستدامة المالية والاقتصادية.

كما قدرت الحكومة ارتفاع الإيرادات المحلية إلى 10196 مليون دينار نتيجة زيادة النمو الاقتصادي، علماً أنه جرت إعادة تقدير الإيرادات لعام 2025 بانخفاض 200 مليون دينار بسبب تطورات الأوضاع الإقليمية والحرب الإيرانية - الإسرائيلية. كما ارتفعت النفقات الجارية إلى 11456 مليون دينار.

كما ارتفعت النفقات الرأسمالية في مشروع موازنة 2026 إلى 1600 مليون دينار، مقارنة بإعادة التقدير البالغة 1370 مليون دينار، لتغطية تمويل مشاريع تنموية ذات أهمية وطنية، منها مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي بقيمة 396 مليون دينار، ومشروع الناقل الوطني للمياه بقيمة 60 مليون دينار، والتنقيب عن غاز الريشة بقيمة 35 مليون دينار، ورفع دعم تنمية وتطوير البلديات إلى 210 ملايين دينار بدلاً من 180 مليوناً.

مشاريع متنوعة

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي منير أبو دية لـ"العربي الجديد" إن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي يشتمل على 392 مشروعاً في 25 قطاعاً بكلفة تأشيرية تبلغ 3.8 مليارات دينار، ولتبلغ بالشراكة مع القطاع الخاص أكثر من 11 مليار دينار، وهذا يشكل أهمية كبيرة للمضي قدماً بالمشاريع الاستراتيجية وتوفير التمويل اللازم لها، الأمر الذي يرفع معدلات النمو والتشغيل وزيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى الأردن.

وأضاف أن الزخم الكبير في إطلاق المشاريع الكبرى والبدء بتنفيذها، وتحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية وارتفاع النمو والصادرات والدخل السياحي واحتياطيات النقد الأجنبي وغيرها، والتطور في العلاقات مع عدة دول مثل سورية وغيرها، سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويلمس نتائجه المواطن وتتحسن مستويات المعيشة.

وبين أنه ولأول مرة، يُطلَق هذا الكم من المشاريع والمبادرة لتنفيذها، وفعلياً إذا ما شُرِع بتلك المشروعات فستتعزز الثقة بالاقتصاد الأردني والثقة بالحكومة وقدرتها على إدارة الملفات الاقتصادية والتأقلم مع الظروف الجيوسياسية التي أثرت على العالم والمنطقة، لا سيما ما يتعلق بالحرب التجارية والرسوم الجمركية الأميركية وغير ذلك.

وأقرت الحكومة البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي للسنوات الثلاث المقبلة 2026-2029، ويشتمل على أكثر من 390 مشروعاً في مختلف القطاعات. وتستهدف رؤية التحديث الاقتصادي زيادة النمو وزيادة الجاذبية الاستثمارية للأردن وتبسيط الإجراءات والحد من الفقر والبطالة من خلال توفير مليون فرصة عمل على مدى سنوات الرؤية العشر.

الخبير الاقتصادي حسام عايش قال لـ"العربي الجديد" إن هذا العام يتميز بأنه سيشهد بدء تنفيذ مشروعات كبرى طال انتظارها، لا سيما مشروع الناقل الوطني للمياه وتحليتها للحد من نقص المياه للاستخدامات المختلفة، ومشروعات زيادة ضخ الغاز الطبيعي واتفاقيات التعدين ومد السكك الحديدية، وكذلك مشروع المدينة الجديدة والمشروعات التي ستنفذ من خلال النفقات الرأسمالية وغيرها.

وأضاف أن الظروف المحيطة أثرت كثيراً على الأردن، ونتج عنها ضعف معدلات النمو في السنوات الأخيرة وزيادة الضغوط الاقتصادية وعدم المقدرة على تلبية الاحتياجات التنموية للمملكة كما يجب. وتوقع أن يكون العام الحالي بالنسبة للأردن اقتصادياً بالفعل مفصلياً، ما لم تحدث اضطرابات جديدة، خاصة مع ارتفاع مؤشرات مهاجمة الولايات المتحدة وإسرائيل إيران، وما سينجم عنها من تداعيات على المنطقة بشكل عام.