عامان من حرب الإبادة على الاقتصاد الفلسطيني

- يعاني اقتصاد غزة من تدمير شامل نتيجة حرب إبادة إسرائيلية استهدفت القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية، مع حصار مشدد ومنع دخول السلع والمساعدات. - تسببت الحرب في تدمير البنية التحتية الحيوية مثل الكهرباء والمياه والطرق والمستشفيات، مما أدى إلى شلل في الحياة اليومية للسكان. - الأسواق شبه فارغة من البضائع، مع أزمة سيولة حادة دفعت السكان إلى تدوير العملات التالفة، وتفاقمت المجاعة إلى مستويات خطيرة وفقًا لتقارير أممية.

عانى اقتصاد قطاع غزة من حرب إبادة شنّها الاحتلال الإسرائيلي على مدار العامين السابقين، طاولت مختلف القطاعات الإنتاجية والأنشطة التجارية والخدمية، واستهدفت قتل مختلف مظاهرة الحياة، عبر حصار مشدّد ومنع دخول السلع والمساعدات وتدمير البنية التحتية من كهرباء ومياه وطرق ومستشفيات.

وباتت الأسواق شبه فارغة من البضائع، وسط أزمة سيولة غير مسبوقة اضطرت السكان إلى تدوير العملات التالفة بعد تدمير البنوك، كما تفشّت المجاعة لمستويات كبيرة، بحسب تقارير أممية