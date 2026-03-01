يشهد قطاع السيارات تحولاً جذرياً يتجاوز مجرد تطوير المحركات وناقلات الحركة، ليدخل مرحلة جديدة عنوانها البرمجيات والبيانات الضخمة. لم تعد المنافسة تُقاس بعدد الأحصنة أو سرعة التسارع فقط، بل بقدرة الشركات على كتابة شيفرات أكثر كفاءة وإدارة كميات هائلة من البيانات المتدفقة من ملايين المركبات يومياً.

عندما أثبتت تسلا (Tesla) أن السيارة يمكن أن تتحسن بعد شرائها عبر تحديثات برمجية تُحمّل عن بُعد كما يحدث في الهواتف الذكية، تبدّل منطق الصناعة بالكامل. هذه الخطوة دفعت الشركات التقليدية إلى إعادة التفكير في نماذج أعمالها، وتوظيف آلاف من مهندسي البرمجيات، وبناء أقسام رقمية تضاهي في أهميتها خطوط التجميع الميكانيكية. السؤال لم يعد: هل ندمج الذكاء الاصطناعي، بل: كم من الوقت نحتاج للحاق بمن سبقنا؟

هذا التحول انعكس على البنية التحتية للمصانع والأنظمة التقنية. فقد استثمرت مجموعة فولكسفاغن (Volkswagen Group) مليارات الدولارات لتطوير منصة سحابية موحدة بالتعاون مع مايكروسوفت (Microsoft)، بهدف ربط علامات متعددة مثل أودي (Audi) وبورشه (Porsche) ضمن منظومة برمجية مشتركة. المهمة ليست سهلة، إذ يتطلب توحيد الأنظمة تنسيق فرق منتشرة حول العالم، والتعامل مع أنظمة قديمة متراكمة منذ عقود. غير أن البديل، أي استمرار كل علامة في تطوير أنظمتها بشكل منفصل، يعني تكاليف أعلى وابتكاراً أبطأ. في المقابل، افتتحت بي إم دبليو (BMW) مجمعاً تقنياً في ميونخ يضم أكثر من ألفي مطور يعملون على تطوير نظام تشغيل موحد، يضمن تكامل أنظمة الملاحة والترفيه وإعدادات السيارة، ضمن بيئة رقمية متجانسة، بما يحوّل المركبة إلى منصة برمجية متكاملة، وفقاً للمدونة المتخصصة "فوكس تو موف".

والتحول إلى الحوسبة السحابية أصبح ركيزة أساسية في الاستراتيجية الرقمية. فقد طورت جنرال موتورز (General Motors) نظام ألتيفاي (Ultifi) القائم على السحابة، والذي يتيح إرسال تحديثات عن بُعد، وإطلاق مزايا جديدة بنظام الاشتراك بعد بيع السيارة. هذا النموذج يفتح باباً لإيرادات مستمرة بدلاً من الاكتفاء بسعر البيع الأولي. من جهتها، تعاونت مرسيدس (Mercedes-Benz) مع غوغل كلاود (Google Cloud) لإنشاء "توأم رقمي" لمصانعها، يسمح بمحاكاة العمليات واكتشاف الاختناقات قبل وقوعها فعلياً على خطوط الإنتاج. مثل هذه الحلول تقلل الهدر وتسرّع اتخاذ القرار، وتوفر مستوى أمان سيبراني مرتفعاً بفضل استثمارات مزودي الخدمات السحابية في الحماية الرقمية.

دور الذكاء الاصطناعي في عالم السيارات

لم يعد الذكاء الاصطناعي مفهوماً نظرياً، بل أداة إنتاج يومية. تعتمد تسلاعلى بيانات مستمدة من ملايين السيارات لتدريب شبكاتها العصبية، بحيث تتحسن أنظمة القيادة الذاتية مع كل كيلومتر جديد يُقطع. هذا التدفق المستمر للبيانات يخلق حلقة تطور متسارعة يصعب على المنافسين مجاراتها. وفي مجال التصميم، استخدمت جنرال موتورز تقنيات التصميم التوليدي لإنتاج مكونات أخف وزناً بنسبة كبيرة، مع الحفاظ على المتانة، ما ينعكس على الكفاءة وخفض التكاليف.

كما توظف فورد (Ford Motor Company) الشبكات العصبية لاختبارات الديناميكا الهوائية، فتختصر شهوراً من التجارب إلى أيام معدودة، بينما تراقب هيوداي (Hyundai Motor Company) خطوط اللحام بكاميرات مدعومة بتعلم آلي لاكتشاف العيوب فوراً قبل انتقال القطع إلى مراحل لاحقة.

وفي مجال الصيانة، انتقل القطاع من الجداول الزمنية الثابتة إلى التنبؤ الاستباقي. تقدم بي إم دبليو خدمة بروأكتيف كير (Proactive Care) التي تراقب حالة المركبة باستمرار، وتحجز مواعيد الصيانة تلقائياً عند الحاجة، مع طلب القطع مسبقاً لتقليل زمن الانتظار. وعلى مستوى الأساطيل، تستخدم شركات مثل يو بي إس (UPS) ودي إتش إل (DHL) أنظمة ذكاء اصطناعي لتحسين المسارات والتنبؤ بالأعطال قبل وقوعها، ما يوفر ملايين الدولارات، عبر تقليل استهلاك الوقود، وخفض الأعطال المفاجئة.

القيادة الذاتية والحوسبة في عالم السيارات

أما القيادة الذاتية فتشهد تقدماً متسارعاً. قطعت وايمو (Waymo) أكثر من 20 مليون ميل في اختبارات المركبات الذاتية، وتشغّل خدمات نقل تجريبية في مدن أميركية. كما حصلت مرسيدس على اعتماد المستوى الثالث لنظام درايف بايلوت (Drive Pilot) في ألمانيا ونيفادا، ما يسمح للسائق برفع يديه عن المقود، ضمن ظروف محددة، مع تحمّل الشركة المسؤولية القانونية. تعتمد هذه الأنظمة على مزيج من الكاميرات والرادار والليدار وأجهزة الاستشعار، إضافة إلى خرائط جماعية تطورها موبيلاي (Mobileye) التابعة لشركة إنتل (Intel)، حيث تساهم ملايين المركبات في تحديث البيانات بشكل مستمر.

وتتطلب هذه القدرات قوة حوسبة هائلة داخل السيارة نفسها، إذ لا يمكن انتظار معالجة سحابية عند اتخاذ قرارات آنية. توفر منصات مثل سنابدراغون رايد (Snapdragon Ride) من كوالكوم (Qualcomm) أداءً يعادل الحواسيب الفائقة، ما يسمح بمعالجة بيانات عشرات المستشعرات في أجزاء من الثانية. كما يبرز مفهوم "التعلم الاتحادي" الذي يتيح تدريب النماذج الذكية داخل المركبة، دون نقل البيانات الشخصية إلى خوادم مركزية، حفاظاً على الخصوصية.

في المحصلة، يتجه القطاع نحو مفهوم "المركبات المعرّفة برمجياً"، حيث تصبح السيارة منصة رقمية قابلة للتحديث المستمر. شراكة هوندا (Honda) وسوني (Sony) في مشروع أفيلا (Afeela) تجسد هذا التوجه، فيما تواصل أبل (Apple) العمل على مشروع تايتان (Titan) بطموحات تقنية واسعة.