عاصفة شتوية تلغي 11400 رحلة وتقطع الكهرباء عن 847 ألفاً في أميركا

تسبّبت عاصفة شتوية هائلة في يوم سفر قاسٍ، يوم الأحد، مع عمليات إلغاء وتأخير واسعة النطاق للرحلات الجوية في بعض من أكثر مطارات الولايات المتحدة ازدحاماً. وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، مساء السبت، إن هطول الثلوج والصقيع والأمطار المتجمدة على نطاق واسع يهدد نحو 180 مليون شخص أكثر من نصف سكان الولايات المتحدة في مسار يمتد من جبال روكي الجنوبية إلى نيو إنغلاند.

وبعد اجتياحها الجنوب، قال خبراء الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن تنتقل العاصفة إلى الشمال الشرقي يوم الأحد، لتتسبب في هطول نحو 1 إلى 2 قدم (30 إلى 60 سم) من الثلوج من واشنطن عبر نيويورك وبوسطن. وجرى إلغاء أكثر من 11400 رحلة طيران يوم الأحد، وفقاً لموقع تتبع الرحلات الجوية "فلايت أوير". وقالت شركة "سيريوم" لتحليلات الطيران إنه اعتباراً من صباح الأحد، تعد هذه العاصفة أكبر حدث يشهد إلغاءات منذ جائحة كورونا.

وبحلول بعد ظهر الأحد، أُلغيت غالبية الرحلات الجوية في المطارات المزدحمة في الشمال الشرقي وأماكن أخرى. وأغلق مطار لاجوارديا في نيويورك بعد ظهر الأحد، وفقاً لإدارة الطيران الاتحادية. وقالت الوكالة على موقعها الإلكتروني إن المطار المزدحم في منطقة كوينز أوقف الرحلات حتى الساعة الثامنة مساء. وفي فيلادلفيا، أُلغيت 94% من الرحلات الجوية، بواقع 326 رحلة. كما أُلغيت 91% من الرحلات، بواقع 436 رحلة، في مطار لاجوارديا بنيويورك.

وشهد مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك إلغاء 466 رحلة، أي حوالي 80% من الرحلات، وفقاً لـ"فلايت أوير". وذكر مطار رونالد ريجان واشنطن الوطني على موقعه الإلكتروني أن جميع شركات الطيران ألغت الرحلات المغادرة لهذا اليوم، أي حوالي 421 رحلة. كما طاولت اضطرابات كبيرة مراكز المطارات الرئيسية في دالاس فورت وورث، وتشارلوت، وفيلادلفيا، وأتلانتا التي تضم أكثر المطارات ازدحاماً في البلاد.

في السياق، ظل أكثر من 847 ألف منزل ومنشأة تجارية بدون كهرباء حتى وقت متأخر من يوم أمس الأحد، حيث تسببت عاصفة شتوية شديدة في تساقط الثلوج الكثيفة والأمطار المتجمدة على أجزاء من الولايات المتحدة تمتد من وادي أوهايو والجنوب الأوسط إلى نيو إنغلاند. وأعادت بعض الولايات الخدمة خلال النهار، مما قلل عدد المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي الذي وصل في وقت سابق إلى أكثر من 950 ألفاً.

ومن بين المنشآت الأكثر تضرراً شركة ناشفيل إلكتريك سيرفيس (للخدمات الكهربائية) في ولاية تينيسي، حيث انقطعت الكهرباء عن نحو 185 ألفاً من أصل عملائها البالغ عددهم 463455 عميلاً، وشركة إنتيرجي التي انقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 145 ألفاً من عملائها البالغ عددهم 3.05 ملايين عميل في أنحاء الولايات المتحدة.

ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب العاصفة بأنها تاريخية، ووافق يوم السبت على إعلان حالة الطوارئ الاتحادية في أكثر من عشر ولايات معظمها في الجنوب الأوسط. وقالت شركة ناشفيل إلكتريك سيرفيس في منشور على موقع إكس: "سيستمر عمال الصيانة... في العمل طوال الليل، ولن نتوقف حتى تعود الكهرباء لجميع العملاء".

وتسببت العاصفة في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من نصف مليون شخص وعرقلة طرق رئيسية بسبب الجليد. ويخضع نحو 140 مليون أميركي، أي أكثر من 40% من السكان، لتحذيرات من عاصفة تمتد من نيو مكسيكو إلى نيو إنغلاند، مع توقعات بتساقط كثيف للثلوج حتى يوم الاثنين. وبحلول صباح السبت، أُلغيت 90% من الرحلات في ممفيس، و76% في أوكلاهوما سيتي، و75% في مطار دالاس–فورت وورث، وسط تحذيرات من بطء ذوبان الجليد وصعوبة التعافي.

وأعلنت أكثر من 12 ولاية حال الطوارئ، فيما وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إعلانات طوارئ لما لا يقل عن عشر ولايات. وبحسب مواقع تتبع الانقطاعات، انقطعت الكهرباء عن أكثر من 500 ألف شخص، خصوصاً في تكساس ومسيسيبي وتنيسي ولويزيانا. كما أُلغي أكثر من 13 ألف رحلة جوية يومي السبت والأحد، بينها نحو 9600 رحلة أمس الأحد فقط. وأكدت شركة لوفتهانزا أن العاصفة فرضت قيوداً كبيرة على عملياتها، خصوصاً الرحلات المتجهة إلى الساحل الشرقي، مع توقع مزيد من التأخيرات والإلغاءات خلال الساعات المقبلة.

(أسوشييتد برس، رويترز، العربي الجديد)