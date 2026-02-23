عاصفة ثلجية تشل حركة النقل وتلغي آلاف الرحلات الجوية في أميركا

تسببت عاصفة ثلجية قوية تجتاح الساحل الشرقي للولايات المتحدة في تعليق أغلبية الرحلات الجوية في أكبر المطارات بالمنطقة اليوم الاثنين، بما في ذلك المطارات في منطقة نيويورك وبوسطن. وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم، أنه تم إلغاء أكثر من 5300 رحلة جوية دولية وداخلية في بداية الأسبوع. وذكرت شركة تحليلات الطيران (سيريوم) أن من المحتمل إلغاء عدد كبير من الرحلات غدا الثلاثاء أيضاً، لا سيما في المطارات الرئيسية في الشمال الشرقي.

وتسببت العاصفة بالفعل بتعطيل حركة السفر على طول الساحل الشرقي من واشنطن إلى منطقة نيو إنغلاند، وألغت شركات الطيران آلاف الرحلات وحث المسؤولون السكان على البقاء بعيداً عن الطرق. وقالت خدمة البريد الأميركية إن الطقس الشتوي في شمال شرق البلاد قد يؤدي أيضاً إلى إبطاء التعامل مع البريد والطرود ونقلها وتسليمها.

وأمرت مدينة نيويورك، أكبر منطقة تعليمية في البلاد، بإغلاق المدارس العامة بسبب الثلوج، مع إلغاء جميع برامج التعليم عن بعد وبرامج ما بعد المدرسة. وأعلن رئيس بلدية المدينة زهران ممداني حالة الطوارئ وأمر بإخلاء الطرقات من المركبات غير الضرورية من مساء أمس الأحد حتى ظهر اليوم، قائلاً إن الجرافات وفرق الطوارئ بحاجة إلى شوارع خالية مع تزايد تساقط الثلوج. كما أمر ممداني الأحد، بإغلاق شبكة المواصلات في المدينة بالكامل باستثناء التنقلات الطارئة، وذلك مع بدء عاصفة ثلجية كبرى في الساحل الشمالي الشرقي للولايات المتحدة. وتخضع المدينة لأول تحذير من عاصفة ثلجية منذ 2017.

وستغلق مكاتب المدينة أبوابها أمام الخدمات الشخصية، ويمكن لموظفي البلدية غير الضروريين العمل عن بُعد. وقال ممداني "أحث كل سكان نيويورك على البقاء في منازلهم". وقال ممداني في تصريح لصحافيين إنه اعتباراً من التاسعة ليل الأحد وحتى ظهر الاثنين، ستسري حال طوارئ، يتم بموجبها "إغلاق شوارع مدينة نيويورك وطرقها وجسورها أمام كل أشكال حركة مرور السيارات والشاحنات ودراجات السكوتر والدراجات الكهربائية". ولفت ممداني إلى أن الإغلاق لن يشمل العاملين الأساسيين ولا التنقلات الطارئة في المدينة التي يتخطى عدد سكانها ثمانية ملايين نسمة.

وقال "نطلب من سكان نيويورك أن يتجنّبوا كل التنقلات غير الضرورية"، لافتاً إلى أن المدينة "لم تشهد في العقد الأخير عاصفة بهذه الشدة". وقالت كاثي هوكول حاكمة ولاية نيويورك إنها حشدت 100 فرد من الحرس الوطني للمساعدة في لونج آيلاند ومدينة نيويورك ووادي هدسون السفلي، وهي المناطق المتوقع أن تتعرض للقدر الأكبر من الثلوج الكثيفة والرياح الساحلية. ودعت هوكول في إحاطة صحافية الأحد، إلى الاستعداد للأسوأ، وحضّت السكان على التموّن "فوراً" بالبقالة والأدوية وطعام الحيوانات الأليفة، مشددّة على وجوب "ملازمة المنزل". وأدت العاصفة أيضاً إلى إغلاق مقر الأمم المتحدة في مانهاتن اليوم.

وتقول وزارة الأمن الداخلي إن أجزاء من شمال شرق البلاد قد تشهد تساقط ثلوج يصل ارتفاعها إلى قدمين، ورياحاً تصل سرعتها إلى 70 ميلاً في الساعة، مما يزيد من خطر سقوط الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي. وأعلنت مورا هيلي حاكمة ولاية ماساتشوستس حالة الطوارئ وطلبت من موظفي الولاية البقاء في منازلهم. ومنعت ولاية كونيتيكت المركبات التجارية من السير على طرق سريعة مساء أمس، باستثناء خدمات التوصيل الطارئة والضرورية.

وأعلنت ميكي شيريل حاكمة ولاية نيوجيرزي حالة الطوارئ في أنحاء الولاية اعتباراً من ظهر الأحد. وقالت لشبكة سي.إن.إن "يجب على الناس أن يأخذوا هذا الأمر على محمل الجد". واعتباراً من الساعة 19.30 بالتوقيت المحلي (00.30 بتوقيت غرينتش)، كان ما لا يقل عن 22895 منزلاً بدون كهرباء في ولاية نيوجيرزي.

