عائد سندات الحكومة اليابانية يحلق عالياً بعد قرار رفع سعر الفائدة

- رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.75% لكبح التضخم ودعم الين، مما أدى إلى ارتفاع السندات الحكومية لأعلى مستوى منذ 1999، ويعكس استعداد البنك لتشديد السياسة النقدية بعد عقود من التيسير. - محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، أكد أن الفائدة الجديدة بعيدة عن "السعر المحايد"، مشيرًا إلى أهمية مراقبة تفاعل الاقتصاد مع التغييرات، وأن السوق تفاعلت كما هو متوقع. - ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بسبب توقعات خطوة البنك ومخاوف من خطط الإنفاق، مع استمرار التضخم الاستهلاكي أعلى من هدف البنك بسبب ضعف الين.

رفع بنك اليابان (المركزي الياباني) أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي هو الأعلى منذ ثلاثين عاماً وبواقع 0.25% لتصل إلى 0.75% وذلك في مسعى منه لكبح التضخم ودعم الين. وأدى رفع سعر الفائدة إلى تأثير فوري في سوق الأوراق المالية، إذ ارتفعت السندات الحكومية في تعاملات الجمعة إلى أعلى مستوى لها منذ عام 1999.

وجاءت زيادة الفائدة، التي أقرّها مجلس السياسات في البنك بالإجماع، لتصبح بذلك المرة الرابعة في عهد المحافظ كازو أويدا، وهو ما يعني أن البنك على استعداد لمواصلة التشدّد النقدي وعملية "تطبيع" السياسة النقدية التي أطلقها العام الماضي. وتعد هذه السياسة تحولاً عن النهج الذي اتبعته اليابان لعقود طبقت خلالها سياسة نقدية شديدة التيسير في محاولة لمكافحة الانكماش.

وعلى الرغم من احتمالات مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، تراجع الين مقابل الدولار عقب خطوة بنك اليابان. وقال متعاملون إنّ هذا التحرك يعكس مخاوف السوق بشأن الوضع المالي لليابان في ظل حكومة رئيسة الوزراء سانايه تاكايتشي، التي تولت منصبها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واقترحت خطط إنفاق توسعية.

وقال محافظ بنك اليابان في مؤتمر صحافي عقب قرار رفع سعر الفائدة، إن مستوى سعر الفائدة الجديد عند 0.75 في المئة لا يزال "بعيداً جداً عن الحد الأدنى" للنطاق الذي يقدّره البنك المركزي لما يُعرف بـ"سعر الفائدة المحايد"، وهو المستوى الذي لا تكون فيه السياسة النقدية توسعية ولا انكماشية.

وأضاف أويدا: "تقديرنا لسعر الفائدة المحايد في اليابان يقع ضمن نطاق واسع إلى حدٍّ ما. من الصعب تحديد رقم دقيق… نودّ أن نراقب كيف يتفاعل الاقتصاد والأسعار مع كل تغيير في سعر الفائدة قصير الأجل".

وكان رَفْعُ الفائدة يوم الجمعة متوقعاً على نطاق واسع، بعد ما قال متعاملون إنه رسائل واضحة على غير العادة سبقت القرار. وكانت زيادة أقل تمهيداً في يوليو 2024 قد تسببت في اضطرابات حادة في الأسواق.

وتنقل صحيفة فايننشال تايمز عن هيروشي شيرايشي، كبير الاقتصاديين في بنك بي إن بي باريبا بطوكيو، إن أويدا كان قد رفع توقعات السوق في وقت سابق من الشهر بإمكانية أن يكون أكثر صراحة بشأن تقديرات بنك اليابان لسعر الفائدة المحايد، وأضاف: "في نهاية المطاف، لم يقل شيئاً جديداً فعلياً: لم يرغب في أن يبدو متشدداً للغاية فيزعج الحكومة، ولا متساهلاً فيؤدي إلى هبوط الين… ردة فعل السوق جاءت تماماً كما هو متوقع".

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.05 نقطة مئوية، متجاوزاً 2 في المئة ليصل إلى أعلى مستوى منذ عام 1999. وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع الأسعار.

وكانت عوائد السندات الحكومية اليابانية قد بلغت بالفعل أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات في الأسابيع الأخيرة، مدفوعةً بتوقعات خطوة بنك اليابان وبمخاوف المستثمرين من أن تؤدي خطط إنفاق رئيسة الوزراء تاكايتشي إلى ضغط على الوضع المالي لليابان.

وقال أندرو بيس، رئيس الاستثمارات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في "راسل إنفستمنتس"، إن تحرك الين "محيّر"، لكنه قد يشير إلى أن السوق ربما "قلقة بشأن الديناميات المالية في اليابان".

وأشار بيان بنك اليابان إلى أن أوضاع سوق العمل في اليابان حيث يتراجع عدد السكان، لا تزال متشددة، في حين يُتوقع أن تبقى أرباح الشركات قوية رغم تأثير سياسات الرسوم الجمركية. وأضاف البيان أنّ البنك يتوقع أن تواصل الشركات رفع الأجور في العام المقبل وأن تواصل الأسعار ارتفاعها بوتيرة معتدلة.

وأضاف أن هذه الظروف تبرر تعديل السياسة النقدية، وهي خطوة رأى بعض الاقتصاديين أنها تتعارض مع خطط التحفيز الاقتصادي الواسعة التي تقترحها تاكايتشي، كما لاحظ البنك أن "أسعار الفائدة الحقيقية من المتوقع أن تظل سلبية على نحوٍ ملحوظ بعد تغيير سعر الفائدة الأساسي، وأن الأوضاع المالية التيسيرية ستواصل دعم النشاط الاقتصادي بقوة".

وقد ظل معدل التضخم الاستهلاكي العام أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2% لأكثر من ثلاث سنوات، مدفوعاً بضعف الين واعتماد اليابان على واردات الغذاء والطاقة. وأظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة أن أسعار المستهلكين باستثناء الأغذية الطازجة ارتفعت بنسبة% في نوفمبر مقارنة بالعام السابق.