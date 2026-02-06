ظهور اسم وارش في وثائق إبستين يربك سباق الفيدرالي

- تم ذكر اسم كيفن وارش في وثائق جيفري إبستين، مما أثار تساؤلات حول تأثير ذلك على ترشيحه لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي من قبل الرئيس ترامب. - ردود الفعل كانت سريعة، حيث دعت بعض الأصوات إلى استبعاده من السباق، مشيرة إلى مشاركته في حفلات إبستين، مما يزيد الضغط على ترشيحه. - يبقى تأثير ظهور اسمه محصوراً في الجدل الإعلامي، مع احتمالية تصاعد الضغط إذا تحولت المسألة إلى محور نقاش علني في جلسات الاستماع.

ورد اسم كيفن وارش في أحدث دفعة من وثائق جيفري إبستين التي أُفرج عنها علناً، في توقيت تزامن مع إعلان ترشيحه من طرف الرئيس الأميركي دونالد ترامب لقيادة الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما فتح باب التأويل السياسي حول ما إذا كان مجرد الظهور في هذه الوثائق قد يتحول إلى ورقة ضغط في مسار المصادقة داخل واشنطن.

وبحسب وكالة رويترز فإن ظهور اسم وارش جاء داخل رسالة بريد إلكتروني بعثها مسؤول علاقات عامة إلى إبستين وتتضمن قائمة من 43 اسماً قيل إنهم متجهون إلى تجمع عيد ميلاد في عام 2010، وذكرت رويترز أن القائمة شملت أسماء معروفة أخرى مثل سيدة الأعمال مارثا ستيوارت، ولم يوضح البريد الإلكتروني أو يشرح سبب إرسال القائمة إلى إبستين ولم يعط أي تلميح أن وارش كان يعرف إبستين أو حضر فعلاً إلى حفل عيد الميلاد المذكور.

لكن وارش فضّل الصمت، ورفض أن يدلي بأي تعليق عندما وجه إليه سؤالاً مباشراً حول ورود اسمه في هذه الوثائق.

Warsh is in the Epstein files. And not as a simply “mentioned in passing” person. As a participant to multiple Epstein parties. Stop treating him as a viable candidate. Now. https://t.co/F36c6KyppU — Ale (@aliasvaughn) February 2, 2026

ومباشرة بعد ورود اسمه توالت ردات الفعل، ومنها من طالب بإبعاده من سباق رئاسة الفيدرالي. وقالت الكاتبة الأميركية آلي في حسابها على منصة إكس "وارش موجود في ملفات إبستين. ولم يذكر عرضياً، بل مشاركاً في العديد من حفلات إبستين". ودعت إلى إسقاط اسمه من سباق الترشح قائلة "توقفوا عن التعامل معه مرشحاً محتملاً الآن".

وتساءل رئيس ومؤسس شركة "بيانكو" للأبحاث، جيم بيانكو على حسابه في منصة إكس إن كان ورد اسم وارش سيُعقّد ترشيحه لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي؟. بينما قال رئيس تحرير الموقع الإخباري "فيرست بوست" (Firstpost) سيريموي تاروكدال في منشور على منصة إكس "يظهر اسم كيفن وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي عينه ترامب حديثاً، في ملفات إبستين التي نُشرت مؤخراً. وقد تم حجب اسم رفيقته. وكما نعلم، فقد تم حجب أسماء جميع الضحايا من النساء".

Will this complicate his nomination to be Fed chair?

--

Kevin Warsh is named in the latest Epstein files release:



* 2010 St. Barts Xmas guest list email



* Dinner attendee hosted by British Aristocrat William Astor.



No island visits or misconduct evidence. — Jim Bianco (@biancoresearch) February 1, 2026

ومن المحتمل أن يكون لورود اسم وارش ارتدادات سياسية إذا ظهرت تفاصيل إضافية في الوثائق لاحقاً، خصوصاً أن ظهوره لم يرافقه أي شرح للسياق أو لطبيعة العلاقة، وهو ما يجعل النقاش قائما بين ما تقوله الوثيقة فعلاً وبين ما يمكن أن يُبنى عليها سياسياً خلال مسار الترشيح. وحتى الآن يبقى تأثير هذا الظهور محصوراً في مستوى الجدل الإعلامي ومنصات التواصل، في انتظار ما إذا كانت التطورات اللاحقة ستضيف عناصر جديدة أو سيظل الأمر في حدود ذكر اسم داخل قائمة من دون تبعات مباشرة على مسار ترشيحه.

Kevin Warsh, newly appointed Federal Reserve chairman by Trump, makes an appearance in just-released Epstein files. His companion's name had to be redacted. As we know, all female victims' names have been redacted. https://t.co/P8OL6NaZus — Sreemoy Talukdar (@sreemoytalukdar) January 30, 2026

وقد يزداد الضغط إذا تحولت المسألة إلى محور أسئلة علنية خلال جلسات الاستماع أو في مواقف أعضاء مجلس الشيوخ، لأن أي فراغ معلوماتي يتيح للخصوم توسيع مساحة التشكيك حتى من دون أدلة إضافية. وفي المقابل، إذا لم يظهر مضمون جديد يغيّر الصورة، فقد يتعامل صانعو القرار مع الأمر باعتباره ذكراً وثائقياً لا يكفي وحده لتغيير مسار ترشيح لمنصب من هذا المستوى.