طيران العربية تدشن أولى رحلاتها بين الشارقة وحلب بعد انقطاع 12 عاماً

- إطلاق رحلات منتظمة بين الشارقة وحلب: بدأت شركة طيران العربية الإماراتية بتسيير رحلات يومية بين الشارقة وحلب، مما يعزز الربط الجوي بين سورية والإمارات ويعزز دور مطار حلب كمركز رئيسي للنقل الجوي في شمال سورية. - تطوير مطار حلب وزيادة الرحلات الجوية: شهد مطار حلب الدولي أعمال تطوير لاستيعاب زيادة حركة الطيران، واستقبل رحلات من شركات عربية وإقليمية، مما يشير إلى تعافي قطاع الطيران المدني في سورية. - نمو حركة الطيران عبر الأجواء السورية: سجلت حركة الطيران العابرة للأجواء السورية نمواً بنسبة 378%، مع استئناف 12 شركة طيران رحلاتها، مما يعكس الثقة المتزايدة بالمجال الجوي السوري.

هبطت في مطار حلب الدولي، اليوم السبت، أولى رحلات شركة طيران العربية الإماراتية القادمة من مطار الشارقة الدولي، إيذاناً بإطلاق رحلاتها المنتظمة بين الشارقة وحلب، في خطوة تعكس تنامي حركة النقل الجوي بين سورية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني السوري إن تشغيل الخط الجديد يأتي في إطار تعزيز الربط الجوي بين البلدين، وتوسيع خيارات السفر أمام المسافرين، بما يسهم في تسهيل حركة النقل الجوي ودعم التواصل بين المدينتين.

وأكد مدير العلاقات العامة في مطار حلب الدولي وليد الأحمد لوكالة "سانا" الرسمية السورية أن الشركة بدأت تشغيل خط جوي منتظم بواقع رحلة يومية بين الشارقة وحلب، مشيراً إلى أن عودة الرحلات الدولية تمثل محطة مهمة في مسيرة استعادة المطار دوره مركزاً رئيسياً للنقل الجوي في شمال سورية.

وأضاف الأحمد أن إدارة المطار تعمل على توسيع شبكة الرحلات إلى وجهات جديدة خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع تزايد اهتمام شركات الطيران العربية والإقليمية بتسيير رحلات مباشرة إلى حلب.

من جانبه، أعرب قائد الرحلة في شركة طيران العربية الكابتن السوري غيث الهجة عن تقديره حفاوة الاستقبال التي حظيت بها الرحلة، لافتاً إلى أن الشركة تعود للهبوط في مطار حلب الدولي بعد انقطاع استمر نحو 12 عاماً.

ويأتي استئناف رحلات "طيران العربية" بعد سلسلة من الخطوات التي شهدها مطار حلب خلال الأشهر الماضية، حيث استقبل في منتصف يونيو/حزيران الماضي أولى رحلات شركة "الجزيرة" الكويتية، كما استقبل في التاسع من الشهر الماضي أولى رحلات شركة "بيغاسوس" التركية القادمة من مطار صبيحة كوكجن في إسطنبول.

وشهد مطار حلب الدولي خلال الفترة الماضية أعمال تأهيل وتطوير شملت بنيته الفنية واللوجستية، بهدف استيعاب الزيادة في حركة الطيران واستقبال المزيد من شركات الطيران العربية والإقليمية، وهو ما يعتبر مؤشراً على تعافي قطاع الطيران المدني في سورية.

ووفقاً للهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، بلغ عدد المسافرين عبر مطار حلب الدولي خلال شهر مايو/أيار الماضي 40 ألفاً و451 مسافراً، فيما تجاوز عدد المسافرين عبر مطار دمشق الدولي خلال الشهر نفسه 148 ألف مسافر عبر 1532 رحلة.

كما أعلنت الهيئة في وقت سابق ارتفاع عدد شركات الطيران التي استأنفت رحلاتها من سورية وإليها إلى 12 شركة، بالتزامن مع انتعاش ملحوظ في حركة العبور الجوي عبر الأجواء السورية.

وسجلت حركة الطيران العابرة للأجواء السورية نمواً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، إذ بلغ عدد الطائرات العابرة 11 ألفاً و801 طائرة الشهر الفائت، مقارنة بـ2468 طائرة في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تجاوزت 378%.

وفي السياق نفسه، أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري أن عدد الطائرات التي عبرت الأجواء السورية خلال شهر يونيو/حزيران 2026 بلغ 15 ألفاً و620 طائرة، بزيادة نسبتها 32.4% مقارنة بشهر مايو/أيار، مؤكداً أن هذه الأرقام تعكس تنامي الثقة بالمجال الجوي السوري، واستمرار تطوير خدمات الملاحة الجوية وفق المعايير الدولية.

يُذكر أن شركة طيران العربية كانت قد استأنفت رحلاتها إلى مطار دمشق الدولي في يوليو/تموز 2025، قبل أن توسع عملياتها اليوم بإطلاق خطها المباشر إلى مدينة حلب.