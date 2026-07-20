- أعلنت شركة طيران الرياض عن طلب شراء 34 طائرة عريضة البدن من بوينغ وإيرباص لتعزيز أسطولها والوصول إلى 100 وجهة بحلول 2030، بما في ذلك 28 طائرة بوينغ 787 دريملاينر و6 طائرات إيرباص إيه350-1000. - تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية السعودية لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط وتعزيز السياحة والربط الجوي، حيث أطلقت "طيران الرياض" وبدأت رحلاتها التجارية من الرياض إلى لندن. - يشهد معرض فارنبره للطيران منافسة بين بوينغ وإيرباص للفوز بطلبيات جديدة، مع سعي شركات الطيران الخليجية لتحديث أساطيلها في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.

طلبت شركة طيران الرياض شراء 34 طائرة عريضة البدن من شركتي بوينغ وإيرباص اليوم الاثنين، في وقت تسرع فيه وتيرة خططها للوصول إلى أكثر من 100 وجهة بحلول عام 2030. وقالت الشركة وفقاً لوكالة رويترز إنها ستفعّل خيارات شراء 28 طائرة من طراز بوينغ 787 دريملاينر من طلبية تعود إلى عام 2023 وستحول 20 من تلك الخيارات إلى طراز 787-10 الأكبر حجماً.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الأسباب الرئيسية وراء اختيار طيران الرياض لطائرات بوينغ 787 دريملاينر وإيرباص إيه 350-1000 لتوسيع أسطولها؟ كيف تساهم هذه الطلبية الجديدة في تحقيق هدف طيران الرياض بالوصول إلى أكثر من 100 وجهة بحلول عام 2030؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وبشكل منفصل، أكدت "طيران الرياض" شراء ست طائرات من طراز "إيرباص إيه350-1000"، ما يعزز حقوق الشراء التي لديها بالفعل ويرفع إجمالي طلباتها المؤكدة من هذا الطراز إلى 31 طائرة. وتأتي هذه الصفقة ضمن التزام سابق أعلنته الشركة في عام 2025 لشراء ما يصل إلى 50 طائرة من الطراز نفسه، وفق بيان لـ"إيرباص" اليوم الاثنين.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في"طيران الرياض"، آدم بوقديدة، إن تأكيد الطلبية الجديدة يعكس الثقة المتنامية في مسار نمو الشركة ومستقبل قطاع الطيران في السعودية، مشيراً في بيان إلى أن تعزيز الأسطول سيدعم خطط الوصول إلى أكثر من 100 وجهة دولية بحلول عام 2030. من جانبها، أكدت شركة "إيرباص" أن هذه الخطوة تعزز شراكتها مع الناقل السعودي الناشئ، وأشار نائب الرئيس التنفيذي لمبيعات الطائرات التجارية، بونوا دو سانت إكزوبيري، في البيان الذي وصل "العربي الجديد" نسخة منه اليوم، إلى أن طائرات A350-1000 توفر كفاءة تشغيلية عالية وقدرات متقدمة للرحلات العابرة للقارات، إلى جانب خفض استهلاك الوقود والانبعاثات بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بالجيل السابق.

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تأتي طلبات شراء الطائرات، وهي الأولى التي يتم الإعلان عنها في معرض فارنبره للطيران لهذا العام، في وقت تكثف فيه طيران الرياض عملياتها بعد إطلاق عدة خطوط جديدة منذ يونيو/ حزيران، في إطار محاولات لترسيخ مكانة الرياض بين المراكز الرئيسية القادرة على المنافسة في المنطقة. وتسلمت الشركة بالفعل ست طائرات من طراز 787-9 تخدم حاليا ست مدن. وتشكل شركة طيران الرياض، المدعومة من صندوق الثروة السيادي للمملكة، عنصرا أساسيا في استراتيجية السعودية لتنويع المجالات الاقتصادية بعيدا عن الاعتماد الكبير على النفط، وتعزيز السياحة والربط الجوي في إطار رؤية 2030. وأعلنت الشركة أنها تهدف إلى ربط العاصمة السعودية بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول نهاية العقد.

من فارنبره، نعلن عن خطوة جديدة في مسيرة توسعنا، حيث أعلنا عن توسيع طلبية طائراتنا من طراز إيرباص A350-1000 بإضافة 6 طائرات جديدة، لترتفع طلباتنا المؤكدة إلى 31 طائرة.



ومع طلبية طائرات إيرباص A321neo، يرتفع إجمالي أسطولنا من طائرات إيرباص إلى 91 طائرة تحت الطلب. ✈️ pic.twitter.com/ktiRTXvSKu — Riyadh Air | طيران الرياض (@RiyadhAir) July 20, 2026

وكانت السعودية قد أطلقت في يونيو/حزيران الماضي، ناقلتها الوطنية الثانية "طيران الرياض"، بعد فترة انتظار دامت لأكثر من عام بسبب تأخير تسليم طائرات بوينغ. يأتي ذلك فيما تفرض الحرب في المنطقة تحديات على اقتصادات دول الخليج، ولا سيما شركات النقل الجوي. وأقلعت أول رحلة تجارية للشركة يوم 10 يونيو من مطار الملك خالد في العاصمة السعودية، إلى مطار هيثرو في لندن.

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تنافس خليجي على الطلبيات والتسليمات

ويأتي تحرك "طيران الرياض" في وقت تشهد فيه دول الخليج سباقاً متسارعاً على تحديث الأساطيل وتأمين مواعيد تسليم مبكرة من شركتي "إيرباص" و"بوينغ"، في ظل الضغط المتزايد على سلاسل التوريد العالمية وتأخر بعض الطلبيات لدى شركات الطيران حول العالم. وحسب بيانات رسمية، تطلب الناقلات الخليجية مئات الطائرات من العملاقين الأوروبي والأميركي، ما يعكس حجم التوسع المخطط له خلال السنوات المقبلة.

وتُعد الخطوط الجوية القطرية من أبرز الناقلات الخليجية من حيث حجم الأسطول والطلبيات المستقبلية، وتجاوزت الطائرات تحت الطلب 236 طائرة بقيمة تفوق 63.1 مليار دولار، وفق أحدث بيانات معلنة. وفي مايو / أيار 2025، أعلنت"القطرية" عن طلب شراء 210 طائرات بوينغ عريضة البدن (160 طلب شراء مؤكّد و50 من خيارات الطائرات). كما عززت الشركة التي تشارك في المعرض نفسه خططها طويلة الأجل عبر طلبيات جديدة مع "بوينغ"، قالت إنها ستغطي احتياجاتها حتى عام 2045، مع استمرارها في دراسة فرص إضافية لدى "إيرباص"، ما يعكس تنافساً استراتيجياً متصاعداً على تحديث الأسطول وتوسيع الشبكة الدولية.

انطلاق معرض فارنبره الدولي للطيران

وانطلقت اليوم فعاليات معرض فارنبره الدولي للطيران 2026 "Farnborough International Airshow" والذي يستمر حتى 24 يوليو/تموز الجاري، بمشاركة شركات الطيران المدنية العالمية الكبرى والشركات الدفاعية، وسط توقعات بمنافسة محتدمة بين "بوينغ" و"إيرباص" للفوز بطلبيات جديدة خلال المعرض. وقالت ستيفاني بوب المديرة التنفيذية لقطاع الطائرات التجارية في شركة بوينغ أمس الأحد، إن الشركة تركز على زيادة وتحسين إنتاج الطائرات "وليس على الإعلان عن طلبيات".

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وأضافت للصحافيين قبل بدء المعرض أن "تراكم الطلبيات قوي للغاية. الطلب ليس مشكلتنا. إذا أعلنا عن بعض الطلبيات... فسنحتفل مع عملائنا بناء على رغبتهم في ذلك". وتشكل مسألة زيادة الإنتاج أمرا حيويا لاستمرار التعافي المالي للشركة وقدرتها على المنافسة مع "إيرباص" التي حققت بطائرات إيه 320 مبيعات أفضل من "بوينغ 737 ماكس" في سوق الطائرات ضيقة البدن المربح. ويساهم طراز 737 بأغلب إيرادات بوينغ للطائرات التجارية، وزيادة الإنتاج ضرورية لسد ديون الشركة التي تبلغ 26 مليار دولار.