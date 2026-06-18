"طيران الجزيرة" يطلق رحلات مباشرة بين الكويت وحلب

تستعد شركة طيران الجزيرة الكويتية لإطلاق رحلاتها المنتظمة والمباشرة بين الكويت وحلب اعتباراً من 25 يونيو/ حزيران الجاري، في خطوة جديدة تعكس التوسع المتواصل في حركة الطيران عبر مطار حلب شمالي سورية، الذي يشهد خلال الأشهر الأخيرة عودة تدريجية للرحلات الإقليمية والدولية.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السورية، اليوم الخميس، أن الشركة الكويتية ستبدأ تشغيل خطها الجديد بين المدينتين اعتباراً من نهاية الأسبوع المقبل، موضحة أن هذه الرحلات ستوفر خيارات إضافية للمسافرين، وتُسهّل حركة التنقل بين سورية والكويت، في ظل تزايد الطلب على السفر من وإلى مدينة حلب.

وأضافت الهيئة أن افتتاح الخط يأتي ضمن جهود تطوير قطاع النقل الجوي السوري وتوسيع شبكة الربط مع دول المنطقة، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية، ويعزز التواصل بين السوريين المقيمين في الخارج وذويهم في الداخل.

ويُعد الخط الجديد امتداداً لعودة النشاط التدريجي إلى مطار حلب الدولي، الذي شهد خلال الفترة الماضية إعادة تشغيل عدد من الوجهات الإقليمية والدولية بعد سنوات من التراجع، في إطار مساعٍ لإعادة المطار إلى موقعه ضمن خريطة النقل الجوي في المنطقة.

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وفي هذا السياق، استقبل مطار حلب، أول أمس الثلاثاء، أولى رحلات شركة بيغاسوس التركية القادمة من مطار صبيحة كوكجن في إسطنبول، في أول رحلة مباشرة للشركة إلى المدينة. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مدير شركة سيرافيا في حلب، أسامة تلجو، قوله إنّ تشغيل رحلات "بيغاسوس" يمثل إضافة مهمة لأهالي المحافظة، إذ يتيح لهم الوصول إلى شبكة واسعة من الوجهات الدولية، ولا سيما الأوروبية، عبر إسطنبول.

من جهته، اعتبر مدير العلاقات العامة في مطار حلب الدولي، وليد الأحمد، في حديث لـ"سانا"، أنّ استئناف الرحلات التركية يشكل مؤشراً على استعادة المطار تدريجياً لدوره في حركة النقل الجوي، مؤكداً أن توسيع شبكة الرحلات يسهم في تعزيز فرص الاستثمار وتسهيل عودة السوريين من مختلف دول العالم.

ويأتي الإعلان عن إطلاق رحلات "طيران الجزيرة" بعد أيام قليلة من بدء الرحلات التركية، ما يعكس تسارع وتيرة إعادة ربط مدينة حلب بوجهات خارجية جديدة، وسط توقعات بإضافة خطوط أخرى خلال الفترة المقبلة، في ظل مساعٍ رسمية لتعزيز حضور المطار وتطوير خدماته بما يستجيب لاحتياجات المسافرين.