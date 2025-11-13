طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى دمشق حتى إشعار آخر

أعلنت شركة طيران الإمارات تعليق رحلاتها ما بين مدينتي دبي ودمشق اعتباراً من يوم السبت 15 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى إشعار آخر، وفق ما أكد متحدث باسم الشركة اليوم الخميس.

ونقلت عدة مواقع إعلامية، منها "سي أن أن الاقتصادية" و"الإمارات اليوم" و"صحيفة الخليج"، أن المتحدث باسم طيران الإمارات قال إن الشركة ستعلق رحلاتها المنتظمة بين كل من دمشق ودبي، والرحلتين (ئي كيه 913/ ئي كيه 914)، وذلك اعتباراً من يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، إلى إشعار آخر، مبيناً أن القرار جاء في أعقاب مراجعة تشغيلية دورية تهدف إلى تحسين استخدام الأسطول بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للأعمال.

وأوضح المتحدث أن الشركة ستعيد حجز جميع الرحلات المقررة بعد 14 نوفمبر/ تشرين الثاني على رحلات "فلاي دبي"، معبرة عن اعتذارها إلى عملائها عن الإزعاج الذي قد يسببه هذا الإجراء، وقال إن الشركة "تؤكد تطلعها إلى استئناف الرحلات قريباً".

في المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي حول تعليق شركة طيران الإمارات رحلاتها إلى سورية من قبل الهيئة العامة للطيران المدني في سورية، التي التقى رئيسها عمر الحصري اليوم الأربعاء القائمة بأعمال سفارة جمهورية النمسا إيزابيل راوشر في العاصمة السورية دمشق، وخصص الطرفان اللقاء لبحث تحديث اتفاقية النقل الجوي بين البلدين، وفق ما أعلنت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

وبعد سنوات من الانقطاع، شهدت سورية تطوراً لافتاً في مجال النقل الجوي، مع استئناف شركتي الخطوط الجوية القطرية وطيران الإمارات رحلاتهما إلى مطاري دمشق وحلب منذ يوليو/ تموز الماضي، في خطوة توحي بتحولات متسارعة في المشهد الإقليمي، وتعيد الأمل بانتعاش اقتصادي وسياحي مرتقب في البلاد، حيث وصلت في 16 يوليو أولى رحلات "طيران الإمارات" إلى مطار دمشق الدولي، لتنهي بذلك قطيعة استمرت منذ عام 2012 على خلفية الأحداث السياسية التي عصفت بالبلاد.