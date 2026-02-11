طيران آسيا إكس تكشف عن تسيير رحلات بين ماليزيا والبحرين وبريطانيا

- أعلنت شركة طيران آسيا إكس عن إطلاق خط دولي جديد يربط كوالالمبور بالبحرين ولندن، مما يجعل البحرين أول مركز عمليات لها خارج آسيا، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي لربط جنوب شرق آسيا بالشرق الأوسط وأوروبا. - تأتي هذه الخطوة بعد استحواذ الشركة على أعمال الطيران قصير المدى من "كابيتال إيه"، مما يوحّد شركات الطيران السبع تحت مظلة واحدة، ويعزز الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف. - تدرس الشركة توسيع أسطولها بطائرات أصغر لدعم فتح وجهات جديدة، مع خطط لشراء 150 طائرة إضافية من إيرباص، مما يعزز توسعها في الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية.

كشفت شركة طيران آسيا إكس الماليزية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق خط دولي جديد يربط كوالالمبور بالبحرين ومنها إلى مطار غاتويك في لندن، في خطوة جديدة ضمن استراتيجية التوسع العالمي لشركة الطيران منخفض التكلفة. وقالت الشركة، في بيان، إن الخدمة المقرّر انطلاقها في يونيو/حزيران المقبل ستجعل من البحرين أول مركز عمليات لها خارج آسيا، مستفيدة من موقع المملكة لربط جنوب شرق آسيا بالشرق الأوسط وأوروبا عبر شبكة تشغيلية واحدة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أكملت أكبر شركة طيران اقتصادي في آسيا، الشهر الماضي، الاستحواذ على أعمال الطيران قصير المدى من الشركة الأم "كابيتال إيه"، ما يوحّد شركات الطيران السبع التابعة للمجموعة تحت مظلة تشغيلية واحدة. ويمثل الإعلان أيضاً عودة إلى العاصمة البريطانية بعد أكثر من عقد على تعليق الرحلات المباشرة من كوالالمبور إلى مطاري غاتويك وستانستيد، وتقاعد طائراتها طويلة المدى من طراز إيرباص A340.

وسيُشغَّل خط كوالالمبور–البحرين–لندن بطائرات إيرباص A330، في إطار خطة توسيع العمليات الدولية. وكانت الشركة قد أطلقت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خطاً جديداً من كوالالمبور إلى إسطنبول، في مؤشر إلى تسارع توسعها نحو الأسواق الأوروبية والشرق أوسطية. وتتخذ "إير آسيا إكس" من ماليزيا مقراً لها، وتدير شبكة تضم أكثر من 150 وجهة بأسطول يبلغ 255 طائرة، فيما تدرس خيارات لإعادة تمويل ديون تُقدَّر بنحو 600 مليون دولار.

وفي سياق خطط التوسع، أفادت "رويترز" الشهر الماضي، نقلاً عن مصادر في القطاع، بأن شركة إيرباص تقترب من إبرام صفقة لبيع نحو 100 طائرة من طراز A220 إلى "إير آسيا"، مع خيار شراء 50 طائرة إضافية. وكان توني فرناندز، المؤسس المشارك للمجموعة، قد صرّح في يونيو/حزيران الماضي بأن الشركة تستعد لتوسيع أسطولها بطائرات أصغر حجماً لدعم فتح وجهات جديدة.

كما قال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "طيران آسيا إكس"، فاروق كمال، الشهر الماضي، إن الشركة تدرس طلب شراء 150 طائرة إضافية. وتشغّل "إير آسيا"، وهي من أكبر عملاء "إيرباص"، أسطولاً مكوّناً بالكامل من طائرات الشركة الأوروبية، ولديها أكثر من 350 طائرة من عائلة A320 ضيقة البدن قيد الطلب. كما وافقت في يوليو/تموز الماضي على طلب مبدئي لشراء 50 طائرة A321XLR بعيدة المدى.

تأسست "إير آسيا" عام 2001 بطائرتين فقط، قبل أن تتحول إلى واحدة من أبرز شركات الطيران منخفضة التكلفة في جنوب شرق آسيا، مستفيدة من نموذج تشغيلي قائم على خفض التكاليف وتوسيع الشبكات الإقليمية. إلا أن جائحة "كوفيد-19" شكّلت ضربة قاسية لقطاع الطيران، وأثّرت بشدة على الشركة الأم "كابيتال إيه".

ويُتوقع أن يسهم إدماج جميع أنشطة الطيران التي تحمل علامة "إير آسيا" تحت مظلة "إير آسيا إكس" في تعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، مع تمكين المجموعة من التركيز على التوسع الدولي، بينما تواصل "كابيتال إيه" العمل على إعادة هيكلة أوضاعها المالية.

(رويترز، العربي الجديد)