طيار يوقف إقلاع رحلة في المكسيك ويحتجز الركاب احتجاجاً على تأخر الرواتب لـ 5 أشهر

مكسيكو سيتي

20 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 16:27 (توقيت القدس)
مسافرون عند بوابات مطار بينيتو خواريز الدولي في مكسيكو سيتي. 27 سبتمبر 2025 (دانيال سليم/فرانس برس)
مسافرون عند بوابات مطار بينيتو خواريز الدولي في مكسيكو سيتي، 27 سبتمبر 2025 (فرانس برس)
- رفض الطيار إدغار ماكياس الإقلاع احتجاجًا على عدم تلقيه راتبه لمدة خمسة أشهر، وشرح موقفه للركاب عبر فيديو، مؤكدًا عدم انتمائه لأي نقابة توفر له الحماية الاجتماعية.
- ادعى الطيار في البداية وجود عطل فني، ثم أعلن احتجاجه بعد محاولة الشركة معاقبته، مما أثار استياء الركاب الذين طالبوا بتعويضهم، بينما لم تصدر شركة ماغني تشارترز أي بيان رسمي.
- اعتقلت السلطات المكسيكية الطيار وطاقمه وبدأت التحقيق، حيث أكدت هيئة الطيران المدني المكسيكية وقوع الحادثة، بينما واجهت شركة ماغني تشارترز مشاكل مالية سابقة.

رفض أمس الجمعة طيار مكسيكي، الإقلاع من مطار بينيتو خواريز الدولي في مكسيكو سيتي في رحلة لشركة الطيران ماغني تشارترز تحمل رقم "GMT780" ومتجهة إلى منتجع كانكون الكاريبي بحجة عدم تلقيه راتبه لخمسة أشهر كاملة ونفقات السفر رفقة 300 من زملائه.

وشرح الطيار المكسيكي الذي عرّف بإسمه بـ "إدغار ماكياس" للركاب على متن الطائرة في مقطع فيديو انتشر على الإنترنت، أسباب تصرفه وتفاصيل وضعه المهني، وقال إنّه لا ينضم إلى أي نقابة رفقة زملائه حتى يلقى الحماية الاجتماعية اللازمة.

واعتذر من المسافرين، موضحاً لهم أنهم لا يستحقون ذلك، "لكن لا حيلة لهم لشرح قضيتهم وتلقي حقوقهم إلّا هذا التصرف. ولن يقلع بالطائرة إلّا بعد تلقيه رواتبه المتأخرة"، لافتاً إلى أنه يعيل أسرة تتكون من ثلاثة أطفال لا دخل لهم ويعانون في ظلّ هذه الظروف.

وحسب صحيفة "ريفورما" المكسيكية فإنّ الطيار ادعى في المرة الأولى وجود عطل فني في طائرة بوينغ 737، التي كان من المفترض أن تقلع عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي، وجرى إنزال الركاب، ليعلن عن احتجاجه في المرة الثانية، خاصة وأنه وفقاً لما أفادت به ذات الصحيفة أن شركة الطيران أرادت معاقبة الطيار بسبب عدم إقلاعه في المرة الأولى. وهو ما صرح به ماكياس للركاب، "إنهم يريدون طردي".

وبينما لم تصدر شركة الطيران "ماغني تشارترز" أي بيان تشرح الحادثة وملابساتها، عبر الركاب الذين ظلوا محتجزين داخل الطائرة لمدة ثماني ساعات عن استيائهم من تصرّف الطيار واعتبروا فعلته انتهاكاً لحريتهم واختطافاً، وطالبوا بتعويضهم عن ساعات التأخر وقادوا احتجاجاً داخل المطار.

وأفادت وسائل إعلام مكسيكية بأن الأمن اعتقل الطيار رفقة طاقمه الكامل وباشر التحقيق معه، وبدأت هيئة الطيران المدني المكسيكية تحقيقاً مماثلاً، بينما أكد مطار بينيتو خواريز الدولي في مكسيكو سيتي وقوع الحادثة حوالى الساعة 3:00 مساء بالتوقيت المحلي أمس الجمعة (9:00 مساء بتوقيت غرينتش)، وقال في منشور له على منصة إكس إنّ هيئة الطيران المدني المكسيكية (AFAC) تجري تحقيقاً في الحادث. في وقت أوضحت فيه هذه الهيئة في بيان صحافي أن الطائرة حاولت الإقلاع في البداية، لكنها لم تنجح بسبب "عطل بسيط في الطائرة"، وجرى استبدال الطاقم، وعندها "أدلى الطيار بتصريح للركاب"، وفقاً للهيئة.


وسبق أن واجهت شركة الطيران ماغني تشارترز بعض الهزات الاقتصادية، إذ أوقفتها الحكومة المكسيكية مؤقتاً عام 2008 لمدة 90 يوماً حتّى تعالج وضعها المالي الصعب آنذاك قبل السماح بالعودة للطيران. وكانت تعاني من مديونية تقارب 130 مليون بيزو (نحو 8 ملايين دولار) وفقاً لما أفادت به صحيفة لا خونادا المكسيكية. وفي مايو/أيار 2024 نقلت ذات الصحيفة أن ماغني تشارترز لم تكن تغطي رسوم استخدام المطار في مطار مكسيكو سيتي.

