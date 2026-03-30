طوابير الوقود...الحرب تفجّر أزمة معيشية عابرة للحدود

- تأثير الحرب على الاقتصاد العالمي: الحرب أثرت على أسعار النفط والأسواق المالية، مما أدى إلى أزمات معيشية في مناطق بعيدة عن ساحة القتال، مثل طوابير الوقود في آسيا وأميركا اللاتينية وتوقف قطاعات إنتاجية في أوروبا. - ارتفاع أسعار الوقود: شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً حاداً، مما أثر على تكاليف الوقود في دول مثل تشيلي وأفريقيا وأوروبا، حيث تأثرت قطاعات مثل الصيد في هولندا. - استجابات حكومية: اتخذت الحكومات إجراءات متنوعة، مثل دعم البرتغال للقطاعات الرئيسية، وقيود ألمانيا على تسعير الوقود، ودعم اليونان المباشر للوقود والأسمدة، وقيود سلوفينيا على كميات الوقود، وحظر روسيا لتصدير البنزين.

لم تعد تداعيات الحرب في المنطقة تقاس بحركة أسعار النفط أو تقلبات الأسواق المالية فقط. ففي الأيام الأخيرة بدأت آثار الحرب تتجسّد في مشاهد يومية رصدتها "العربي الجديد" في مدن وعواصم حول العالم بعيدة جغرافياً عن ساحة القتال، لكنها متصلة اقتصادياً بشكل مباشر، حيث ظهرت طوابير الوقود في آسيا وأميركا اللاتينية، وتوقفت قطاعات إنتاجية في أوروبا، بينما اضطرت حكومات إلى التدخل العاجل لاحتواء الغضب الشعبي من موجة ارتفاع أسعار الطاقة، في إشارة إلى أن الصدمة لم تعد نفطية فقط، بل تحولت إلى أزمة معيشية عابرة للحدود. ومع ارتفاع أسعار الوقود وتراجع الثقة في استقرار الإمدادات، ظهرت طوابير طويلة أمام محطات الوقود في مدن عدة حول العالم، حيث يقف المواطنون ساعات للحصول على الوقود، مدفوعين بمخاوف من نقص الإمدادات، أو ارتفاعات سعرية جديدة، في انعكاس مباشر لانتقال صدمة الحرب إلى الحياة اليومية. وشهدت محطات الوقود في عدة مدن هندية ظهور لافتات "لا يوجد مخزون"، مع جفاف بعض المضخات، نتيجة موجة شراء جماعية بدافع الذعر غذّتها الشائعات، وصدمة الطاقة العالمية، بعد تعطّل حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط والغاز عالمياً.

وتزايدت الطوابير أمام محطات الوقود، رغم تأكيدات الحكومة الهندية وشركات النفط بوجود إمدادات كافية من البنزين والديزل والغاز، وأن الأزمة مرتبطة بسلوك المستهلكين أكثر من كونها نقصاً فعلياً في الوقود، وإعلان الحكومة امتلاكها احتياطيات تكفي لنحو 60 يوماً، مع استعدادها لاتخاذ إجراءات لضمان تلبية الطلب المحلي. وعلى العكس في كمبوديا، فقد اتخذت الأزمة طابعاً أكثر حدة، حيث ظهرت طوابير طويلة في العاصمة بنوم بنه وسط نقص فعلي في الإمدادات. وتشير بيانات حصلت عليها "العربي الجديد" إلى أن البلاد تعتمد بشكل شبه كامل على واردات الوقود، مع احتياطيات محدودة لا تتجاوز شهراً واحداً، ما يجعلها أكثر عرضة لأي اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية. وفي دول أخرى، لم يظهر المشهد بالضرورة في صورة طوابير طويلة، بل في شكل قفزات سعرية مباشرة.

ففي تشيلي، قررت الحكومة تمرير جزء من الصدمة العالمية إلى المستهلك، بعد أن ارتفعت تكلفة صندوق تثبيت الأسعار إلى مستويات وصفت بأنها غير قابلة للاستدامة مالياً، فزادت أسعار البنزين (93 أوكتان) بمقدار 370 بيزو للتر (نحو 0.41 دولار)، والديزل 580 بيزو (نحو 0.64 دولار)، وهو ما يعادل زيادات تقدر بنحو 30% للبنزين، و60% للديزل في العاصمة سانتياغو. وفي أفريقيا، تبدو الصورة أكثر قسوة. فقد ذكرت وكالة أسوشييتد برس أن سعر الوقود في لاغوس ارتفع إلى 1350 نايرا للتر (نحو 0.85 دولار)، بزيادة تقارب 35% منذ بداية الحرب، بينما تعتمد غالبية الدول الأفريقية على استيراد المنتجات النفطية المكررة، ما يجعل انتقال الصدمة سريعاً إلى أسعار النقل والسلع والخدمات. وهو ما يعني أن الوقود ليس مجرد بند إنفاق إضافي، بل تحول إلى قناة مباشرة لنقل كلفة الحرب إلى الأسر الأضعف دخلاً، رغم أنها ليست طرفاً فيها أصلاً.

صدمة النفط

وشهدت أسعار النفط العالمية قفزة حادة منذ اندلاع الحرب، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 50%، متجاوزة مستويات 119 دولاراً للبرميل في ذروتها، مدفوعة باضطراب الإمدادات وإغلاق فعلي لمضيق هرمز. ووفق "رويترز"، فإن الإمدادات العالمية انخفضت بنحو 11 مليون برميل يومياً، ما يعكس حجم الصدمة التي تواجهها الأسواق. وتوقع استطلاع رأي أجرته الوكالة، شمل 13 محللاً، أن تظل الأسعار مرتفعة في جميع سيناريوهات الحرب، مع إمكانية وصولها إلى مستويات تصل إلى 200 دولار للبرميل في حال تعرّض منشآت التصدير الإيرانية، خاصة جزيرة خارج، لأضرار مباشرة، ما يهدد بتفاقم الأزمة إلى مستويات غير مسبوقة.

وأشار محللون إلى أن الدول المستوردة للنفط والغاز في آسيا وأوروبا تتحمل العبء الأكبر، وستكون الأكثر تضرراً إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع، وتجاوزت عتبة 150 دولاراً للبرميل. وقال سوفرو ساركار المحلل في بنك "دي.بي.إس": "ما دام العبور عبر مضيق هرمز متأثراً، ستشعر جميع الدول الآسيوية بوطأة الأزمة، ولكن بطرق مختلفة بعض الشيء. ستواجه دول شمال آسيا احتمال ترشيد الكهرباء، بينما ستواجه دول جنوب وجنوب شرق آسيا احتمال ترشيد الوقود الاستهلاكي والصناعي".

أوروبا تدخل منطقة الخطر

وفي أوروبا، ظهرت الأزمة بشكل مختلف، حيث بدأت قطاعات كاملة في التوقف نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة. ففي هولندا، ظل نحو نصف أسطول الصيد راسياً في الموانئ بسبب ارتفاع أسعار الديزل، حيث ارتفعت تكاليف الوقود إلى مستويات تساوي تقريباً قيمة الإنتاج المتوقع، ما جعل استمرار النشاط غير مجد اقتصادياً. والأسبوع الماضي، قال ممثلون لقطاع صيد الأسماك إن القطاع بات من أوائل المتضررين من الارتفاع الحاد في أسعار الديزل في أوروبا بسبب الحرب، مشيرين إلى أن ما لا يقل عن نصف أسطول الصيد الهولندي ظل راسياً في الموانئ خلال الأسبوع الماضي. وتتفاقم هذه الضغوط بشكل خاص في هولندا، بسبب العدد الهائل من سفن الصيد ذات الشباك في أسطولها، والتي تشكل حوالي 7% من إجمالي أسطول الاتحاد الأوروبي، بحسب "رويترز".

واقترحت البرتغال، الأسبوع الماضي، تقديم دعم مؤقت بقيمة 10 سنتات للتر الواحد من وقود الديزل للقطاعات الرئيسية مثل الزراعة والنقل، وذلك للتخفيف من ارتفاع تكاليف الوقود الناجم عن الحرب على إيران. وقالت الحكومة إن هذه الإعانات قد تصل تكلفتها إلى 450 مليون يورو (519 مليون دولار) على مدى ثلاثة أشهر. وقالت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، إن بلادها تبحث خفض الرسوم لتهدئة أسعار الوقود ومستعدة لرفع الضرائب على شركات مسؤولة عن ممارسات استغلالية وتربح خلال أزمة الطاقة. والأربعاء الماضي، قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إن من غير الإنصاف أن يتحمل المواطنون في أنحاء العالم تكلفة ما وصفها بأنها تصرفات غير قانونية تقوم بها الولايات المتحدة وإسرائيل في إيران، وحذر من أن الحرب تتسبب في تكبد خسائر اقتصادية عالمية فادحة، مشيراً إلى أن شركات إسبانية تكبدت حتى الآن وحدها خسائر تقدر بنحو مئة مليار يورو (116 مليار دولار) في أقل من شهر. وأضاف أمام مشرعين في جلسة برلمانية أوضح فيها أسباب معارضة حكومته الشديدة للحرب "كل قنبلة تسقط في الشرق الأوسط تصيب حافظات نقود أسرنا".

الدول الفقيرة تدفع الثمن

وفي الدول الأكثر هشاشة، تتحول الأزمة إلى مسألة بقاء اقتصادي. ففي الصومال، أجبر ارتفاع أسعار الوقود سائقي مركبات "التوك توك" على التوقف عن العمل، بعد أن فقد النشاط جدواه الاقتصادية نتيجة ارتفاع التكاليف وتراجع الطلب. وقال حسن سليمان وهو سائق توك توك يبلغ من العمر 21 عاماً لـ"رويترز" في مقديشو: "لا يوجد ركاب. يبقى الناس في منازلهم أو يمشون على الأقدام. رفعنا الأجرة لأن أسعار الوقود زادت". وأضاف "المدينة تضم عدداً قليلاً من الركاب، وهم لا يدفعون الأجرة المرتفعة، لذا اضطررنا إلى وقف التوك توك". وزادت أسعار الوقود في بعض أجزاء الصومال بأكثر من المثلين، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل للركاب والشركات. وأدى ذلك إلى تراجع دخل آلاف العاملين في قطاع النقل، في وقت يعاني فيه ملايين السكان بالفعل من أوضاع إنسانية صعبة، ما يعكس كيف تضاعف الأزمات العالمية من هشاشة الاقتصادات المحلية.

وتسعى بنغلادش للحصول على تمويل خارجي بالمليارات لتأمين واردات الوقود والغاز الطبيعي المسال. وستخفض صربيا الرسوم على النفط الخام بنسبة 60% في الإجمالي للتخفيف عن السوق المحلية. ومددت أيضاً حظراً على صادرات النفط الخام ومنتجات الوقود لحماية السوق المحلية من النقص وارتفاع الأسعار. وقررت كمبوديا استيراد المزيد من الوقود من موردين في سنغافورة وماليزيا، لتعوض النقص في الإمدادات من فيتنام والصين. وأعلنت الفيليبين حالة طوارئ في قطاع الطاقة، وعلقت تداول الكهرباء في السوق الفورية لمواجهة تقلبات الأسعار. وسمحت الحكومة بالاستخدام المؤقت والمحدود لنوع من الوقود أرخص ثمناً، لكنه أكثر تلويثاً للبيئة. ونزل آلاف من سائقي الحافلات التقليدية إلى الشوارع في أنحاء الفيليبين للاحتجاج على ارتفاع أسعار الديزل المحلية بأكثر من الضعف. وعلى غرار عدد من دول جنوب شرق آسيا، اتخذت الفيليبين خطوات مثل تقصير أسبوع العمل، وتطبيق دعم على أسعار الوقود لمواجهة تأثير ارتفاع التكاليف. ومنح الكونغرس الرئيس صلاحيات طارئة لتعليق أو تخفيض ضرائب الوقود.

استجابات حكومية متفاوتة

في مواجهة الأزمة، اتخذت الحكومات مسارات مختلفة تعكس تفاوت قدراتها الاقتصادية. ففي ألمانيا، جرى إقرار قيود على تسعير الوقود لتعزيز الشفافية والحد من المضاربات، وأقر مجلس النواب الألماني، الخميس الماضي، إجراءات أولية للحد من الارتفاع الحاد في أسعار الوقود في أكبر اقتصاد أوروبي. وبموجب التشريع، سيسمح لمحطات الوقود برفع الأسعار مرة واحدة فقط يومياً عند الساعة 12.00 بالتوقيت المحلي (11.00 بتوقيت غرينتش)، في حين يمكنها خفض الأسعار في أي وقت. وربما تقابل المخالفات بغرامات تصل إلى 100 ألف يورو، أي ما يعادل 108 آلاف دولار. ويشدد مشروع القانون أيضاً قواعد مكافحة الاحتكار في محاولة لزيادة الشفافية في تسعير الوقود. وتجري بالفعل مناقشة خطوات إضافية داخل الائتلاف الحاكم بزعامة المستشار فريدريش ميرز، الذي يضم المحافظين والحزب الديمقراطي الاجتماعي. وأصبحت أسعار الوقود التي تتجاوز اثنين يورو للتر الواحد أكثر شيوعاً في ألمانيا منذ بدء الحرب.

وفي اليونان لجأت الحكومة إلى تقديم دعم مباشر للوقود (16 سنتاً للتر الواحد) والأسمدة (15%)، إلى جانب تخفيضات على تذاكر العبارات بقيمة إجمالية تبلغ 300 مليون يورو (346 مليون دولار) خلال شهري إبريل/ نيسان ومايو/ أيار لتخفيف وطأة ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلكين والمزارعين. وفرضت الحكومة هذا الشهر سقفاً لمدة ثلاثة أشهر على هوامش الربح على الوقود وعشرات المنتجات الاستهلاكية لتجنب حدوث أي استغلال. وفي المقابل، فرضت سلوفينيا قيوداً على كميات الوقود المسموح بشرائها يومياً للحد من التخزين المفرط، وقالت إن التزود بالوقود في محطات الخدمة الشخصية يقتصر على 50 لتراً يومياً للمركبات الخاصة، و200 لتر للكيانات القانونية وأصحاب الأعمال، مثل المزارعين، مؤكدة أن هذه القيود ستظل سارية حتى إشعار آخر.

وعانت شركة "بترول"، أكبر شركة لتوزيع النفط في سلوفينيا، من نقص في الوقود، مما تسبب في طوابير طويلة أمام محطات الوقود التابعة لها في الأيام القليلة الماضية. وطلبت الحكومة من تجار التجزئة إطلاعها يومياً على حالة الإمدادات حتى يمكن فرض تدابير إضافية إذا اقتضت الحاجة. وأُغلقت محطات وقود كثيرة في أنحاء سلوفينيا، بحسب "رويترز". أما المحطات التابعة لمجموعة مول المجرية للنفط والغاز فظلت مفتوحة، لكنها فرضت بالفعل سقفاً للمشتريات عند 30 لتراً للأفراد و200 لتر للشركات. وفي حين اختارت دول أخرى زيادة الدعم أو خفض الضرائب، في محاولة لتخفيف العبء عن المستهلكين، تدخلت الصين للتخفيف من حدة ارتفاع أسعار الوقود، إذ رفعت الحد الأقصى لأسعار البنزين والديزل في أسواق التجزئة بنحو نصف الزيادة المتوقعة. وقالت الحكومة إنها سترفع الحد الأقصى لأسعار التجزئة للبنزين والديزل بمقدار 1160 يوان (167.93 دولاراً) للطن، و1115 يوان للطن على التوالي. وبموجب آلية التسعير الحالية، كان من المقرر أن ترتفع أسعار البنزين والديزل بمقدار 2205 يوان للطن و2120 يوان للطن على التوالي (الدولار = 6.9075 يوان صيني).

وفي خطوة تعكس تصاعد القلق العالمي، وجهت الحكومة في روسيا بإعداد قرار لحظر تصدير البنزين، اعتباراً من إبريل/نيسان المقبل، بهدف ضمان استقرار الإمدادات المحلية، في ظل اضطرابات السوق العالمية. وتأتي هذه الخطوة في سياق إجراءات متكررة اتخذتها موسكو سابقاً للحد من ارتفاع الأسعار ومعالجة نقص الوقود. وفي حين أن جميع الصناعات حول العالم ستشعر بتأثير ارتفاع تكاليف الطاقة، فإن القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وكذلك الزراعة والصناعات التي تعتمد على المواد الكيميائية التحويلية، ستتضرر بشكل خاص، وفق "رويترز". وقال توماس ويبيريك المحلل في "نورد/إل.بي": "يؤثر ارتفاع تكاليف النقل على السلع الاستهلاكية، وكذلك على السلع الرأسمالية. وتؤثر مشاكل سلاسل التوريد وارتفاع التكاليف بشكل خاص في قطاعي الكيماويات والزراعة".