طهران ترفع شعار الهيمنة على هرمز... وتُفاقم أزمة السفن

- ترفض إيران مقترح سلطنة عمان لإدارة مشتركة لمضيق هرمز، مفضلة الهيمنة الأحادية، مما يعقد الوضع الإقليمي ويهدد بإغلاق المضيق إذا لم تُقبل رؤيتها الأمنية. - تسعى عمان لتهدئة التوترات عبر اقتراح إدارة مشتركة برسوم طوعية، مدعومة خليجياً، لتجنب كارثة اقتصادية محتملة، رغم التهديدات الإيرانية المستمرة. - السيناريوهات تشمل قبول إيران للمقترح كحل وسط، أو استمرار التصعيد ورفض الخطة مما يرفع أسعار النفط، أو الجمود مع فتح جزئي للمضيق، مع تعقيد فرص التسوية بسبب إصرار إيران.

بات واضحاً أن الشعار الإيراني الرسمي بشأن إدارة مضيق هرمز يختصر في احتكاره وفرض الهيمنة الأحادية عليه، وذلك بعدما رفضت طهران، بحسب وكالة رويترز، طرح سلطنة عُمان مبادرة لـ"إدارة إقليمية مشتركة" لمضيق هرمز، تستنسخ الهيكلية المعتمدة في إدارة مضيق ملقا بين إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، حيث تساهم شركات الشحن التجارية بمبالغ مالية طوعية لتغطية التكاليف التشغيلية، لتحديث المنارات، وصيانة المساعدات الملاحية، وتوفير حماية البيئة، دون فرض أي إكراه قانوني أو رسوم جمركية إلزامية، حسب التقرير ذاته.

وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، أن طهران ألغت الاعتراف بنظام فصل الحركة الملاحية القديم، وتصر على إخضاع مسارات العبور الرئيسية لسيطرتها الأمنية الأحادية كشرط لأي انفراجة، وفق وكالة رويترز. ويعزز من تعقّد المشهد تقديم القيادة الإيرانية طرحاً مضاداً للمقترح العماني يمنح طهران اليد الطولى على الممرات البحرية الداخلة إلى الخليج والخارجة منه، مهددة بإبقاء مضيق هرمز مغلقاً في حال رفض مسقط رؤيتها الأمنية، رغم وجود اتجاه إيراني سابق يميل باتجاه القبول بنظام المساهمات الطوعية كصيغة وسطية تحقق مكاسب مالية لتمويل الخدمات، وتمنح الإدارة صبغة شرعية دون المخاطرة بإشعال مواجهة عسكرية جديدة مع الولايات المتحدة والقوى البحرية الدولية.

محاولات وقف التصعيد

يؤكد الخبير في الاقتصاد السياسي، رائد المصري، لـ"العربي الجديد"، أن سلطنة عمان تحاول أن تلعب دوراً إطفائياً محورياً عبر مقترحها الذي يرتكز على إقرار رسوم من جانب إيران مقابل العبور في المضيق، لكنها رسوم غير إلزامية وشبيهة بالنموذج المطبق في مضيق ملقا، "بهدف تهدئة مخاوف إيران نسبياً، وخفض حدة التصعيد في المنطقة". واستهدفت الخطة العمانية، حسبما يرى المصري، حفظ ماء وجه إيران، ومنعها من الخروج بمظهر المهزوم في الحرب، عبر اقتراح إدارة مشتركة للمضيق بدلاً من السيطرة الأحادية، وفي الوقت نفسه تؤمن جسراً حيوياً لعبور التجارة الخليجية والعالمية، خاصة أن 20% من النفط والغاز العالمي يمر عبر هذا الممر الحيوي، ما يجعل استمرار إغلاقه كارثة اقتصادية لا يمكن التكهن بمدى فداحتها على دول المنطقة.

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وتعكس الموافقة الخليجية على الخطة العمانية إجماعاً واضحاً على ضرورة إنهاء الحرب بأي شكل من الأشكال، حسب المصري، الذي يلفت في هذا الصدد إلى تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال الأيام الماضية حول المحادثات الودية مع طهران وتزامنها مع وقف الضربات، رغم التلويح المستمر باستخدام القوة، ما يضع المنطقة أمام واقع جديد من "المفاوضات بالنار" والضغط المتبادل.

لكن إيران ردت على هذه التطورات بالتهديد عبر الحوثيين، وبإغلاق مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وتسريب نية الجماعة فرض رسوم على الملاحة فيهما، وحصار الموانئ السعودية، وترجمت ذلك عملياً باستهداف ناقلة نفط سعودية عبر وكلائها الحوثيين، في رسالة مفادها، حسب المصري، أن لديها أوراق ضغط أخرى في البحر الأحمر، وهو ما وصفه بأنه تصعيد خطير يعقّد مسار الحل السلمي، محذراً من توسيع رقعة الصراع جغرافياً.

3 سيناريوهات لإدارة المضيق

إزاء ذلك، تبدو المنطقة مقبلة على سيناريوهات متعددة للخروج من النفق المظلم، حسبما يرى المصري، أولها سيناريو تخلي إيران عن رفضها المعلن للخطة العمانية ومبدأ الرسوم الطوعية، باعتباره اعترافاً ضمنياً بنصر نسبي لإيران، بينما يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المقابل عقده اتفاقاً تاريخياً يضاف إلى سجل إنجازاته بإجماع دولي. ويتمثل السيناريو الثاني في التصعيد والاستمرار الإيراني في رفض الخطة العمانية، بحسب المصري، وهو ما من شأنه القفز بأسعار النفط فوق 100 دولار، بالإضافة إلى توسع هجمات الحوثيين ودخول المنطقة في دوامة من العواقب الوخيمة.

أما السيناريو الثالث فيتمثل، حسب المصري، في الجمود واستمرار الوضع الراهن مع فتح جزئي للمضيق وحركة عبور خفيفة وحرب استنزاف اقتصادية طويلة الأمد، وهو السيناريو الأقل ترجيحاً، وفق تقديره، لأنه لا يخدم المصالح الأميركية أو الإقليمية. وبغض النظر عن السيناريوهات المحتملة، فإن الطرح العماني بشأن إدارة هرمز نجح، وفق المصري، في تحويل المضيق من نقطة توتر عسكرية بحتة إلى ملف للتفاوض، وهو نجاح نوعي يدعمه الإجماع الخليجي على الرسوم الطوعية إدراكاً بأن التجارة والمضيق أغلى ثمناً من التداعيات الأخرى. ويخلص المصري إلى أن الخطة العمانية تبدو، مع سعي ترامب لخروج مشرف ورغبة إيران في الحفاظ على نظامها، الجسر الوحيد القادر على ربط الطرفين والنزول عن السقوف العالية التي اعتلاها كلاهما.

دعم إقليمي

من جانبها، توضح الباحثة في وحدة الدراسات الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، نسمة عبد النبي عبد العزيز، أن رؤية المقترح العماني بشأن إدارة مضيق هرمز تتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 التي تكفل حق المرور العابر في المضايق الدولية وتقوم على إنهاء أي إدارة منفردة لإيران على المضيق، واستبدالها بإدارة إقليمية مشتركة على غرار نموذج مضيق ملقا الذي يربط المحيط الهندي ببحر الصين الجنوبي، وبموجبها تصبح الرسوم التي تُحصل من السفن رسوماً طوعية وليست إلزامية، نظير الخدمات الملاحية، أو الدعم اللوجستي، وليس نظير العبور.

وتلفت عبد العزيز إلى أن المقترح العماني يحظى بدعم إقليمي من معظم الأطراف، باستثناء الطرف الإيراني، إذ لا ينسجم مع رؤيته ورغبته في تحصيل رسوم إلزامية نظير عبور السفن، حيث تسعى طهران لتحقيق مكاسب اقتصادية مستمرة وعوائد مالية من حركة الملاحة، بالإضافة إلى تقوية نفوذها وسيطرتها في إدارة مضيق هرمز، ما يجعل المقترح العماني رهناً بمسار الأحداث.

وترى عبد العزيز أن وضع مضيق هرمز يختلف تماماً عن تجربة مضيق ملقا المشترك بين إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، لأن إيران تحاول المراوغة لتحقيق أقصى استفادة من ورقة المضيق للضغط على الجانب الأميركي وتحقيق شروطها في بنود مذكرة التفاهم، خاصة أن أكثر من 20% من استهلاك النفط العالمي والغاز الطبيعي يمر عبر هرمز.

ويكمن جوهر الأزمة في الخلاف حول فهم وقراءة البند الخامس من مذكرة التفاهم بين الرؤيتين الإيرانية والأميركية، حيث يقدم الجانب الإيراني تفسيراً يمنحه الحق في إدارة المضيق منفرداً، أما مضيق ملقا الذي تضمنه المقترح العماني، فهو يمثل طريقاً تجارياً تزيد أهميته على هرمز، إذ يمر عبره أكثر من 29% من إجمالي حركة النفط المنقول بحرياً، واحتل المرتبة الأولى عالمياً في عام 2025، بينما جاء هرمز في المرتبة الثانية بنسبة تتجاوز 20%. وتبقى فرص نجاح المقترح العماني المستوحى من نموذج مضيق ملقا ضعيفة، حسب تقدير عبد العزيز؛ لأن إيران تصر على الانفراد بإدارة المضيق، وتحويله من مجرد أداة تفاوضية للضغط على واشنطن إلى مكسب استراتيجي واقتصادي دائم، عبر فرض أمر واقع لن يقبل به المجتمع الدولي، ما يعقد فرص التوصل لتسوية توافقية حول آلية الإدارة المشتركة.