طلعت مصطفى تحقق مبيعات بـ219 مليار جنيه مصري

- حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة مبيعات قوية بلغت 219.1 مليار جنيه مصري في النصف الأول من 2026، بزيادة عن 211 مليار جنيه في 2025، مدفوعة بالطلب القوي على مشاريعها في مصر والسعودية وعُمان. - شهد مشروع "ساوث ميد" بالساحل الشمالي مبيعات بلغت 94 مليار جنيه في النصف الأول من 2026، بينما حقق مشروع "ذا سباين" مبيعات تقارب 34 مليار جنيه، و"بنان" في السعودية سجل 6.8 مليارات جنيه. - تأسست المجموعة في 2007 وتُعد أكبر شركة تطوير عقاري في البورصة المصرية، مع توسع إقليمي في الخليج لتعزيز مصادر الدخل.

قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، اليوم الأحد، إنها حققت مبيعات قوية خلال النصف الأول من عام 2026 بلغت 219.1 مليار جنيه مصري، مقارنة مع 211 مليار جنيه مصري خلال الفترة نفسها من 2025. وذكرت المجموعة أن تلك النتائج تعكس "استمرار قوة الطلب على محفظتها المتنوعة من المجتمعات المتكاملة والمشروعات متعددة الاستخدامات في مصر والسعودية وسلطنة عُمان".

وأوضحت أن الربع الثاني شهد مبيعات بلغت 170 مليار جنيه مصري، مقارنة مع 133 مليار جنيه مصري خلال الربع الثاني في 2025. وقالت إن نمو المبيعات كان بفضل الأداء القوي لمشروع "ساوث ميد" بالساحل الشمالي، الذي حقق نحو 94 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من 2026، منها نحو 87 مليار جنيه مصري خلال الربع الثاني فقط. وأضافت أن المبيعات التراكمية منذ إطلاق المشروع في يوليو/ تموز 2024 بلغت 500 مليار جنيه مصري.

وذكرت أن مشروع "ذا سباين" الذي أطلقته المجموعة في مايو/أيار حقق مبيعات تقارب 34 مليار جنيه مصري. وبالنسبة لمشروع "بنان" في السعودية، قالت المجموعة إنه سجل مبيعات بنحو 6.8 مليارات جنيه مصري خلال النصف الأول من العام، لتصل المبيعات التراكمية إلى 101 مليار جنيه منذ إطلاق المشروع في مايو/أيار 2024.

تأسست مجموعة طلعت مصطفى القابضة عام 2007 شركةً مساهمةً مصريةً، وأُدرجت أسهمها في البورصة المصرية في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه.

أعمال وشركات طلعت مصطفى المصرية تستثمر أكثر من 5 مليارات دولار في عُمان

وتُعد المجموعة اليوم أكبر شركة تطوير عقاري مقيدة في البورصة المصرية، إذ يقوم نشاطها الأساسي على تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تستهدف الطبقات المتوسطة وما فوقها، إلى جانب مشاركتها في مشروعات الاستثمار السياحي والفندقي.

وتأتي نتائج النصف الأول من 2026 امتداداً لأداء قوي سجلته المجموعة في الربع الأول من العام نفسه، حين حققت أرباحاً صافية بلغت 5.5 مليارات جنيه بنمو 24% على أساس سنوي، وإيرادات مجمعة بلغت 13.1 مليار جنيه بنمو 39%. كما تشهد المجموعة توسعاً إقليمياً متزايداً في الخليج عبر مشروعي "بنان" في السعودية و"يامال" و"جود" في عُمان، في إطار استراتيجيتها لتنويع مصادر الدخل خارج السوق المصرية.

(رويترز، العربي الجديد)