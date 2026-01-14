طلبيات بوينغ في 2025 تتخطى إيرباص لأول مرة منذ 2018

- تفوقت بوينغ على إيرباص في الطلبيات لعام 2025، حيث تلقت 1173 طلبية مؤكدة مقارنة بـ889 لإيرباص، رغم استمرار التحديات في تسليم الطائرات بسبب حوادث 737 ماكس السابقة. - تلقت بوينغ دفعة إضافية بطلبية من دلتا إيرلاينز لشراء 30 طائرة 787 دريملاينر، مما يعكس تحسن أوضاع الشركة بعد عام 2024 السيئ. - سلمت بوينغ 600 طائرة في 2025، وهو أعلى عدد منذ 2018، لكنها لا تزال أقل من إيرباص التي سلمت 793 طائرة، مع تركيزها على تحسين السلامة والجودة.

تلقت شركة بوينغ العام الماضي طلبيات مؤكدة حوالي 1200 طائرة تجارية، متخطية منافستها الأوروبية إيرباص على هذا الصعيد لأول مرة منذ العام 2018، بحسب أرقام صدرت الثلاثاء. وسجلت الشركة الأميركية العملاقة للطائرات 175 طلبية مؤكدة في ديسمبر/كانون الأول، ما رفع العدد الإجمالي للطلبيات عام 2025 إلى 1173. من جانبها، أعلنت إيرباص الاثنين تلقي طلبيات على 889 طائرة العام الماضي.

ورغم التفوق في الطلبيات، لا تزال بوينغ متخلفة عن إيرباص من حيث العدد الإجمالي للطائرات التي لم يتم تسليمها بعد بسبب الصعوبات التي واجهتها بعد حوادث تحطم طائرتين من طراز 737ماكس في 2018 و2019، في كارثتين انعكستا بقوة على أداء الشركة. لكن بوينغ تلقت دفعاً الثلاثاء مع طلبية من شركة دلتا إيرلاينز لشراء 30 طائرة من طراز 787 دريملاينر، مع خيارات لشراء 30 طائرة إضافية عريضة الهيكل. ولم تدرج هذه الطلبية ضمن الأرقام الصادرة للعام 2025.

وهذا التحسن في الطلبيات أحدث مؤشر على تحسن أوضاع بوينغ بعد حصيلة سيئة عام 2024. وبدأت الشركة في في يناير/كانون الثاني 2025، بهبوط اضطراري كاد يفضي إلى كارثة لرحلة تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز، واختتمتها باستئناف إنتاج الطائرات في منطقة سياتل بعد إضراب عمالي طويل. غير أنها عمدت بعد الحادث إلى تعزيز عمليات الإنتاج والتحقق من الجودة تحت رقابة مكثقة من الإدارة الفيدرالية الأميركية للطيران.

وأعلنت الشركة أنها سلمت 63 طائرة في ديسمبر/كانون الأول، ما يرفع العدد الإجمالي للطائرات التي تم تسليمها عام 2025 إلى 600. وإن كان هذا العدد هو الأعلى منذ العام 2018 ويمثل زيادة كبيرة عن العام 2024، فإنه يبقى أدنى بكثير من العدد الذي سلمته شركة إيرباص وهو 793 طائرة.

وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة بوينغ للطائرات التجارية ستيفاني بوب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن بوينغ تهدف إلى الحفاظ على مستويات إنتاج الطائرات الحالية قبل التقدم إلى المراحل الصناعية التالية في الوقت الذي تطبق فيه تحسينات في مجالي السلامة والجودة. وقالت: "إنه من السابق لأوانه تحديد متى ستدفع بوينغ إنتاج طائرات 737 إلى 47 طائرة شهرياً"، بعد أن سمحت الجهات التنظيمية في الآونة الأخيرة بتصنيع 42 طائرة شهرياً عقب رفع القيود المؤقتة على الإنتاج. وأضافت بوب: "تحسين الأمر بالوتيرة الصحيحة أفضل من الإسراع".

(فرانس برس، العربي الجديد)