طفرة وادي السيليكون.. صعود تريليوني يثير مخاوف فقاعة تكنولوجية

- شهدت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مثل آبل ومايكروسوفت وأمازون ارتفاعًا مستمرًا مدفوعًا بأرباح قوية واستثمارات في الذكاء الاصطناعي، مع تسجيل مؤشرات ناسداك وستاندرد آند بورز 500 مستويات قياسية جديدة. - رغم الجدل حول رسوم تأشيرات العمل، ظلت أسهم التكنولوجيا متماسكة في الأسواق الأوروبية، مع نمو أرباح الشركات بنسبة 26% في الربع الثاني من 2025، مما يعزز تفضيل التدفقات النقدية لأسهم وادي السيليكون. - تبقى مخاوف الفقاعة التكنولوجية قائمة، مع ضرورة مراقبة عوامل مثل تركيز القيادة والمخاطر التنظيمية، بينما تستمر دورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في بدايتها.

تواصل أسهم شركات التكنولوجيا السبع الكبرى (آبل ومايكروسوفت وإنفيديا وأمازون وألفابت المالكة لغوغل وميتا وتسلا) مسارها الصاعد منذ مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، مدفوعة بأرباح قوية واستثمارات متسارعة في الذكاء الاصطناعي، وقرار مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية. وسجل مؤشرا "ناسداك" المركب و"ستاندرد آند بورز 500" مستويات قياسية جديدة يوم الجمعة الماضي، في إشارة إلى رهان متزايد على أسهم النمو المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة. وعلى صعيد القيم السوقية، انضمت ألفابت مؤخراً إلى نادي الثلاثة تريليونات دولار، في إشارة إلى أن الاستثمار في "السحابة" والذكاء الاصطناعي ما زال يولد قيمة ملموسة لدى وادي السيليكون، حتى مع تباين أداء بعض الأسهم داخل مجموعة السبعة الكبار.

وفي بداية تعاملات جلسة، أمس الاثنين، بأوروبا، ظلت أسهم التكنولوجيا الأميركية ذات القيمة السوقية الكبرى متماسكة في فرانكفورت، رغم الجدل السياسي حول رسوم تأشيرات العمل، وتحركت أسهم "السبعة الكبار" ضمن نطاق ضيق بين تراجع بنحو 0.2% وصعود يقارب 1.1%، بينما أرسلت شركات مثل "مايكروسوفت" و"أمازون" و"ألفابت" تنبيهات سفر عاجلة لموظفيها، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أول من أمس الأحد، فرض رسوم سنوية قدرها 100 ألف دولار على كل تأشيرة H-1B جديدة. وعلى الرغم من أن قرار ترامب يمس مباشرة تكاليف التوظيف في شركات التكنولوجيا الأميركية، ويعيد فتح ملف اعتماد القطاع على الكفاءات الوافدة، غير أن ثبات الأسعار يوحي بأن التأثير الفوري على ربحية "الكبار" محدود. وأظهرت بيانات الربع الثاني من عام 2025 أن أرباح "السبعة الكبار" نمت بنحو 26% على أساس سنوي مقابل نحو 4% لبقية شركات "ستاندرد آند بورز 500"، وهي فجوة تفسر استمرار تفضيل التدفقات النقدية لأسهم وادي السيليكون وتبقي "الطفرة" في الواجهة.

فقاعات تاريخية

ووسط مخاوف من حدوث فقاعة تكنولوجية، قال تقرير "بارونز"، أمس الاثنين، إن موجة الصعود الحالية تبدو لـ"السبعة الكبار" ممسوكة بأرضية تقييمية لم تصل بعد إلى مستويات مبالغ فيها التي عرفتها فقاعات سابقة؛ فمضاعفات الربحية المجمعة لأسهم "السبعة الكبار" تدور قرب مستويات أدنى بكثير من قمم "الدوت كوم"، التي سجل فيها مؤشر ناسداك ذروته في 10 مارس/آذار 2000 قبل أن تحدث الفقاعة، ويهبط بنحو 78%، ما يترك، نظرياً، مساحة حركة إضافية إذا واصلت النتائج مفاجآتها الإيجابية. وهذا المنطق تبنّته تحليلات أخرى في "وول ستريت" ترى أن المقارنة التاريخية ترجح استمرار الميل الصاعد بدل انطفائه، وأنه من المبكر وصف السوق بـ"الفقاعة" طالما بقيت التقييمات دون ذرى التسعينيات. وبحسب "بارونز"، لا يزال أمام أسهم مجموعة السبعة الكبار مساحة معتبرة للصعود قبل بلوغ سمات الفقاعات التاريخية؛ فالمجموعة صعدت منذ مارس/آذار 2023 بنحو 225%، وتتداول قرب 39 مرة أرباح الاثني عشر شهراً الماضية، بينما تظهر دراسة لعشر "فقاعات" سابقة أن المكاسب عادة تقارب 244%، وأن التقييمات قد تبلغ نحو 58 مرة عند الذروة.

وإلى جانب المقارنة التاريخية، تظهر بيانات شركات الأبحاث أن تقديرات أرباح قادة التكنولوجيا قد تحسنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بصورة لافتة؛ إذ زادت التوقعات بنحو 4.2% للربع الرابع من 2025، وبنحو 6.1% لعام 2026، مقابل زيادات طفيفة لا تتجاوز 0.8% و1.4% لبقية شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500. وهذا الفارق يفسر تفوق الصناديق المتتبعة لأسهم "السبعة الكبار" التي حققت عائداً أعلى بكثير من المؤشر في الربع الأخير. وفوق ذلك، لا تزال دورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في بدايتها؛ فمساهمة الإنفاق التكنولوجي في الناتج الأميركي تدور حول 2% فقط في الربع الثاني من 2025، وهي نسبة أدنى مما كانت عليه في طفرة الحاسوب الشخصي بالثمانينيات أو ذروة الإنترنت أواخر التسعينيات، ما يترك مجالاً واضحاً لمزيد من التسارع. ويعزز هذا المشهد خفض الفائدة الأخير؛ فالتجربة التاريخية تظهر أن "ناسداك" يميل إلى تحقيق مكاسب ملحوظة خلال العام التالي لأول خفض، الأمر الذي يشجع المستثمرين على النظر إلى التراجعات المؤقتة باعتبارها فرص إعادة تموضع بدلاً من إشارات خروج.

وتنفق شركات "السبعة الكبار" أموالاً غير مسبوقة لتكبير قدرتها الحوسبية، ليتحول هذا الإنفاق لاحقاً إلى إيرادات، وهو ما يبقي تقييماتها مرتفعة، فمايكروسوفت تخطط لإنفاق يقارب 80 مليار دولار خلال سنتها المالية 2025 على مراكز بيانات مخصصة للذكاء الاصطناعي، وتضيف مشاريع جديدة (منها توسعة تتجاوز 7 مليارات في ويسكونسن)، لأنها تقول إن الطلب أعلى من الطاقة المتاحة حالياً. ورفعت ألفابت (غوغل) توجيه إنفاق 2025 إلى نحو 85 مليار دولار لتزويد "غوغل كلاود" بمزيد من العتاد والشرائح اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما أعلنت "أمازون" برنامج توسع بقيمة 10 مليارات دولار في نورث كارولاينا، إضافة إلى خطط أخرى (مثل 20 مليار دولار في بنسلفانيا) لرفع طاقة "إيه دبليو إس".

مخاوف محتملة

ومع ذلك، تبقى "مخاوف الفقاعة" قائمة بصفتها عناصر يجب مراقبتها لا حكماً مسبقاً، ذلك لخمسة أسباب، وفق تقرير "بارونز"، أولها تركيز القيادة: فوزن "السبعة الكبار" في "ستاندرد آند بورز 500" تجاوز عتبة "الثلث"، ما يعني أن أي تعثر تشغيلي في اسم أو اثنين قد يضغط على المؤشر بأكمله أكثر من المعتاد. وثانيها حساسية العائد على الاستثمار: فالقفزة الهائلة في "الإنفاق الرأسمالي" ستبقى عامل دعم طالما ترجمت سريعاً إلى إيرادات سحابية وهوامش محسنة؛ أما إن تباطأت دورة التحويل من سعة حوسبية إلى إيراد، فقد يعيد السوق تسعير القطاع بسرعة.

وثالثها المسار الربحي المستقبلي: فمع تفوق 2025 حتى الآن، تظهر متابعات "فاكت ست" أن وتيرة نمو أرباح المجموعة قد تتقارب تدريجياً مع باقي المؤشر خلال الأرباع المقبلة، ما قد يحد من توسّع المضاعفات الربحية إذا تأكدت. ورابعها المخاطر التنظيمية (من تسعير تأشيرات H-1B الجديدة إلى خصوصية البيانات ومكافحة الاحتكار) إذ قد ترفع كلفة التوظيف أو تبطئ التوسع، بالرغم من أن تأثير رسوم التأشيرات بدا محدوداً على "الكبار" في التسعير الأولي. وأخيراً، تقلبات الزخم: فقد شهد هذا العام موجات هبوط شهرية حادة لبضعة أيام، ثم سرعان ما عادت الأسهم للصعود واستكمال الاتجاه. وعادة ما كانت تلك التراجعات تأتي بعد قراءة تضخم أقوى من المتوقع، أو إرشادات حذرة من شركة قيادية، قبل أن تهدأ المخاوف ويستعيد السوق زخمه.