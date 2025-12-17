- تشهد الولايات المتحدة توسعًا كبيرًا في سوق الغاز الطبيعي المسال باستثمارات تتجاوز 50 مليار دولار، مما يعزز مكانتها كأكبر مُصدّر عالميًا، مع زيادة في الطلب من أوروبا وآسيا. - من المتوقع أن تتضاعف القدرة الإنتاجية بحلول 2030، مع مشاريع ضخمة على طول ساحل خليج المكسيك، مما يرفع إنتاج الغاز المسال بنحو 4.5 مليارات قدم مكعب يوميًا بحلول 2026. - رغم التفاؤل، تواجه الولايات المتحدة مخاطر مثل زيادة المعروض وضغوط الأسعار، لكن الزيادات المخطط لها قد تلبي احتياجات الطاقة المستقبلية.

اندفاعة عالمية متسارعة نحو الغاز الطبيعي تدفع الولايات المتحدة إلى توسيع حضورها بقوة في سوق الغاز الطبيعي المسال، مع تدفقات استثمارية متوقعة تتجاوز 50 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية. ووفق تقديرات محللين، من شأن هذه الاستثمارات أن ترفع صادرات الغاز المسال الأميركية بنحو 75% خلال خمس سنوات فقط.

هذا التوسع الهائل، بحسب تقرير أوردته وول ستريت جورنال اليوم الأربعاء، مرشح لتعزيز موقع الولايات المتحدة كأكبر مُصدّر للغاز الطبيعي المسال في العالم، متقدمة أكثر على أستراليا وقطر، في وقت يتزايد فيه الطلب من أوروبا وآسيا، إضافة إلى الطلب المحلي المتنامي لتغذية مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وفي هذا الصدد، يقول المدير الأول في شركة "إيست دالي أناليتيكس"، جاك ويكسل، إن القدرة الإنتاجية الأميركية تكاد تتضاعف بحلول نهاية العقد. ويوضح: "نحن نتجه من نحو 15.5 مليار قدم مكعب يومياً حالياً إلى أكثر من 30 مليار قدم مكعب يومياً بحلول عام 2030. وإذا سارت المشاريع وفق الخطة، فسنصل إلى ما لا يقل عن 25 مليار قدم مكعب يومياً بحلول 2028".

وعلى طول ساحل خليج المكسيك، تتزاحم المشاريع العملاقة في سباق مع الزمن. من أبرزها بلاكيمينز، وكوربوس كريستي، وغولدن باس، وكاميرون للغاز المسال، وريو غراندي، وبورت آرثر، وCP2، إضافة إلى كوستا أزول. ويشرح ويكسل أن المرحلة الثانية من مشروع بلاكيمينز دخلت الخدمة بالفعل هذا العام، فيما ستعمل ثلاثة قطارات في المرحلة الثالثة من كوربوس كريستي، ومن المتوقع تشغيل القطار الأول في غولدن باس، على أن تلحق به الوحدتان الثانية والثالثة خلال 2026.

وهذه المشاريع، إلى جانب "كوستا أزول" المقام في المكسيك لتصدير الغاز الأميركي، سترفع إنتاج الغاز المسال بنحو 4.5 مليارات قدم مكعب يومياً بحلول صيف 2026. كما يُنتظر أن تضيف توسعات أخرى في كاميرون وريو غراندي وبورت آرثر وCP2 نحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً إضافية.

وفي حال إنجاز هذه الخطط في مواعيدها، قد يصل إجمالي إنتاج الولايات المتحدة من الغاز، للتصدير والاستهلاك المحلي معاً، إلى 140 مليار قدم مكعب يومياً بحلول 2030، مقارنة بنحو 115 ملياراً حالياً. والطلب العالمي على الغاز الأميركي في تصاعد لافت. فشحنات الغاز المسال ارتفعت 22% إلى 69 مليون طن خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، وفق بيانات "كلبر".

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أصبحت الولايات المتحدة أول دولة تصدّر 10 ملايين طن من الغاز المسال في شهر واحد. هذا الزخم انعكس على الأسعار، إذ بلغ متوسط سعر الغاز المسال الأميركي هذا العام نحو 8 دولارات لكل ألف قدم مكعب، وهو أعلى مستوى منذ 2023.

والزخم مرشح للاستمرار، مدفوعاً بالطلب الأوروبي المتزايد منذ اندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية، حيث سعت أوروبا إلى تنويع مصادر إمداداتها. وتتصدر هولندا وفرنسا وإسبانيا قائمة المشترين، مستحوذة على نحو ثلثي الشحنات الأميركية. وفي آسيا، تتزايد وتيرة الطلب من اليابان وكوريا الجنوبية، ومعهما الهند التي يراها الخبراء سوقاً واعدة. ويقول ويكسل: "الهند ستكون سوقاً كبيرة. سوق أجهزة التكييف قفز إلى 14 أو 15 مليون وحدة، مقارنة بنحو 100 ألف وحدة قبل عشر سنوات، وهناك توجه لبناء محطات غازية بدلاً من الفحم".

لكن الصورة ليست خالية من المخاطر. فبحسب وكالة الطاقة الدولية، قد يؤدي التوسع الأميركي، إلى جانب دفعة مماثلة من قطر، إلى زيادة المعروض العالمي من الغاز بنحو 45% خلال خمس سنوات، ما يفتح الباب أمام تخمة في الإمدادات وضغوط على الأسعار. ويحذر نيك ديل أوسو، الرئيس التنفيذي لشركة "إكسباند إنرجي"، من مرحلة مقبلة تتسم بتقلبات حادة في الأسعار، نتيجة تلاقي الطلب المتصاعد مع اختناقات في شبكات الأنابيب والتصدير.

ويشير ديل أوسو إلى أن الولايات المتحدة، رغم وفرة الغاز غير المستخرج، بدأت تواجه تحديات في بعض مناطق الحفر التقليدية المرتبطة بالبنية التحتية الحالية، ما قد يخلق اضطرابات في الإمدادات، خاصة مع الطلب المتنامي من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وقطاع الكهرباء عموماً.

وفي المقابل، يبدو ويكسل أكثر تفاؤلاً، معتبراً أن الزيادات المخطط لها في القدرة الإنتاجية ستكون كافية لتلبية احتياجات الطاقة المستقبلية، ما قد يُبقي الأسعار قرب متوسطاتها التاريخية، وأدنى بكثير من ذروة 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية التي سُجلت في 2022. وحتى مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، كانت الأسعار تدور حول 4 دولارات.

وتضيف طفرة الذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً للمعادلة. فمع توسع شركات مثل غوغل وميتا في إنشاء مراكز بيانات، يُتوقع أن ترتفع حصتها من استهلاك الكهرباء إلى 12% من إجمالي الشبكة، مقارنة بنحو 4% حالياً. غير أن نقص المحولات الكهربائية ذات الجهد العالي قد يبطئ هذا التوسع. وحتى في حال تنفيذه بالكامل، لا يتوقع بعض الخبراء قفزات كبيرة في أسعار الغاز، نظراً لتوافر الإمدادات.

ومع ذلك، تبقى عوامل غير متوقعة قادرة على قلب التوازن. "شتاء قاسٍ، أو حادث في منشأة، أو زيادات إنتاج لا تتحقق… كلها سيناريوهات محتملة"، كما يقول المحلل سيرجيو تشابا، مذكّراً بما حدث في 2022 عندما أدى انفجار منشأة "فريبورت" إلى فقدان ملياري قدم مكعب يومياً من الإمدادات، فانهارت الأسعار، وبالعكس خلال تجمّد تكساس عام 2021 حين قفزت بقوة.