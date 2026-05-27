طفرة الذكاء الاصطناعي تعيد الزخم إلى الأسهم الأميركية

- شهدت الأسهم الأميركية تفاؤلاً مدفوعاً بزخم شركات الذكاء الاصطناعي وتراجع أسعار النفط، مما أدى إلى ارتفاع العقود الآجلة لمؤشرات ستاندرد أند بورز 500 وناسداك 100 وداو جونز الصناعي. - استمرت أسهم شركات الرقائق والمعدات الإلكترونية في الصعود، مع ارتفاع ملحوظ في أسهم مارفيل تكنولوجي وباور إنتغريشنز، بينما خطفت شركات الفضاء والاتصالات الفضائية الأنظار بارتفاعات كبيرة. - تعرضت بعض الأسهم لضغوط حادة، مثل فيرا موبيليتي التي انهارت بنسبة 54%، بينما شهدت شركات أخرى مثل باث أند بودي ووركس ودايكوم إندستريز ارتفاعات قوية.

سادت أجواء التفاؤل تعاملات الأسهم الأميركية مع انطلاق تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعة بزخم شركات الذكاء الاصطناعي وتراجع أسعار النفط وانخفاض عوائد السندات الأميركية، ما عزّز شهية المستثمرين للمخاطرة ودفع العقود الآجلة للأسهم إلى الارتفاع. وحسب بلومبيرغ، صعدت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.3%، فيما ارتفعت عقود ناسداك 100 بنسبة 0.7% بدعم أساسي من أسهم التكنولوجيا والرقائق، بينما زادت عقود داو جونز الصناعي بنحو 0.2%.

وبدت أسهم "العظماء السبعة" متباينة الأداء، إذ ارتفع سهم تسلا (Tesla) بنسبة 2.3% وإنفيديا (Nvidia) 0.7% وآبل (Apple) 0.1%، فيما تراجعت أسهم أمازون (Amazon) وألفابت (Alphabet) ومايكروسوفت (Microsoft) وميتا (Meta Platforms).

ويبدو أن موجة الحماس تجاه الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات لم تهدأ بعد، إذ واصلت أسهم شركات الرقائق والمعدات الإلكترونية صعودها القوي، مع ارتفاع سهم مارفيل تكنولوجي (Marvell Technology) بنسبة 5.8% وباور إنتغريشنز (Power Integrations) 8.9%، في وقت تجاوزت القيمة السوقية لكل من إس كيه هاينكس (SK Hynix) ومايكرون تكنولوجي (Micron Technology) حاجز التريليون دولار، في إشارة إلى استمرار الرهان العالمي على طفرة الذكاء الاصطناعي.

كما خطفت شركات الفضاء والاتصالات الفضائية الأنظار، بعدما قفز سهم ريدواير (Redwire) 14% وإنتويتيف ماشينز (Intuitive Machines) 13%، وسط موجة تفاؤل اجتاحت القطاع عقب تقدم شركة سبايس إكس (SpaceX) بملف طرح عام أولي قد يكون الأكبر في التاريخ.

اقتصاد دولي اتفاق شراكة استراتيجية بين أرمينيا وأميركا يثير غضب موسكو

وفي نتائج الشركات، قفز سهم باث أند بودي ووركس (Bath & Body Works) 12% بعدما أكدت الشركة توقعاتها للأرباح السنوية، رغم إعلان المديرة المالية إيفا بوراتو مغادرة منصبها في يونيو المقبل. كذلك ارتفع سهم دايكوم إندستريز (Dycom Industries) بنسبة 21% بعد تحقيق إيرادات فصلية تجاوزت توقعات المحللين، فيما صعد سهم سيمتيك (Semtech) 10% عقب نتائج قوية وتوقعات إيجابية للأشهر المقبلة.

في المقابل، تعرضت بعض الأسهم لضغوط حادة، أبرزها سهم فيرا موبيليتي (Verra Mobility) الذي انهار 54% بعدما خفضت الشركة توقعاتها للأرباح وأعلنت خسارة عقد مع آفيس بدجت (Avis Budget)، ما دفع عدداً من بيوت الأبحاث إلى خفض توصياتها للسهم. كما هبط سهم شركة الأمن السيبراني زد سكيلر (Zscaler) بنحو 25% بعد إصدار توقعات إيرادات فصلية جاءت دون تقديرات السوق، بينما تراجعت إيصالات الإيداع الأميركية لشركة بي دي دي (PDD) الصينية 8% بسبب نتائج مخيبة للإيرادات.

وفي قطاع الطاقة، بقيت التحركات حذرة مع استمرار القلق بشأن مستقبل أسعار النفط، إذ أشار محللو ميزوهو (Mizuho) إلى أن السوق قد تحتاج حتى عام 2027 لاستعادة التوازن الكامل حتى في حال انتهاء التوترات في الشرق الأوسط خلال يونيو/حزيران المقبل.