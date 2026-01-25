- استثمار السيارات الكلاسيكية: تُعتبر بعض السيارات استثمارًا مستقبليًا، حيث يمكن أن ترتفع قيمتها مع مرور الوقت، مثل Alpine A110 وRover 75 وMercedes A-Class، مما يجعلها مغرية للشراء الآن سواء للمتعة أو للاستثمار. - نماذج مميزة: تشمل السيارات المميزة Alfa Romeo 156 GTA وVauxhall VXR8 وJaguar F-Type، التي تقدم تجربة قيادة تجمع بين الفخامة والقوة، بينما تظل السيارات الرياضية الصغيرة مثل Abarth 124 Spider وLotus Elise S1 خيارًا ممتعًا. - السيارات الكهربائية والكلاسيكيات المستقبلية: تبرز BMW i3 وLexus LC كأمثلة على السيارات الكهربائية والكلاسيكيات المستقبلية، حيث يمكن أن تتحول إلى استثمارات مربحة مع زيادة ندرتها وارتفاع الطلب عليها.

تظل فكرة اقتناء سيارة على أنها ليست مجرد وسيلة نقل، بل استثمار محتمل للأشخاص الذين يراقبون سوق السيارات بعين المستثمر الذكي. فبينما تتعرض معظم السيارات لانخفاض قيمتها مع الوقت، هناك نماذج محددة تتمتع بإمكانية أن تصبح "كلاسيكيات مستقبلية"، قد ترتفع أسعارها مع مرور الأعوام، ما يجعلها مغرية للشراء الآن، سواء للمتعة أو للاستثمار.

وفي هذا الصدد، تنقل مجلة أوتو إكسبرس (Auto Express) البريطانية عن خبراء السيارات تركيزهم في 2026، على السيارات المنتجة خلال العقدين أو الثلاثة الأخيرة، حيث يمكن لبعضها أن يشهد ارتفاعاً تدريجياً في الأسعار مع انخفاض المعروض، بينما تمثل بعض النماذج الحديثة فرصة استثمارية بعيدة المدى. ومن أبرز هذه السيارات Alpine A110 التي كان سعرها جديدة يبدأ من 55,160 جنيهاً إسترلينياً، ومزوّدة بمحرك 2.0 لتر أربع أسطوانات، وقدرة 252 حصاناً، تتسارع من 0-62 ميلاً في الساعة خلال 4.2 ثوانٍ، وتبلغ سرعتها القصوى 171 ميلاً في الساعة.

وبين الكلاسيكيات البريطانية Rover 75 التي كانت تُباع بسعر 23 ألف جنيه إسترليني، وأصبحت اليوم تُقدّر بنحو 3,500 جنيه، وتعتبر نسخة Connoisseur SE أفضل ما يُقدّم من رفاهية ومزايا داخلية، بينما طراز Mercedes A-Class (W168) بسعر 11,379 جنيهاً سابقاً، وانخفاضه حالياً إلى ألف جنيه يُظهر كيف يمكن للسيارات العملية أن تكتسب مكانة تاريخية على الرغم من بساطتها.

ومن السيارات الإيطالية المميزة، تأتي Alfa Romeo 156 GTA التي كانت بسعر 26,230 جنيهاً إسترلينياً لتُباع حالياً بسعر 10 آلاف جنيه، مع محرك 3.2 لترات V6، بينما سيارات الأداء العالي مثل Vauxhall VXR8 بسعر 30 ألف جنيه عند الإطلاق و16 ألف جنيه مستعملة، وJaguar F-Type بسعر 63,060 جنيهاً للجديدة وسعر المستعملة 19 ألف جنيه، تقدم تجربة قيادة متميزة تجمع بين الفخامة والقوة.

بالنسبة إلى عشاق السيارات الرياضية الصغيرة، هناك Abarth 124 Spider بسعر 29,850 جنيهاً عندما كانت جديدة لتصبح الآن بسعر 14 ألف جنيه، وLotus Elise S1 بسعر 18,950 جنيهاً جديدة مقابل سعر 16 ألف جنيه للمستعملة، وهما مثالان على الطرازات خفيفة الوزن والممتعة على الطرق. كذلك تظل السيارات الكهربائية جزءاً من هذا المشهد، مثل BMW i3 بسعر 33,085 جنيهاً للجديدة وسعر سبعة آلاف جنيه للمستعملة.

وأخيراً، لا يمكن تجاهل Lexus LC التي توقفت عن البيع في 2025، مع سعر جديد يبدأ من 100,600 دولار أميركي وسعر مستعمل حالي يراوح بين 70 ألفاً و80 ألف دولار، لتكمل قائمة السيارات التي قد تتحوّل إلى كلاسيكيات مستقبلية، نظراً لتصميمها الجريء وأدائها الفاخر.

ومع زيادة ندرة هذه السيارات على الطرق وارتفاع الطلب عليها بين هواة الجمع والمستثمرين، يمكن أن يتحول شراء الطرازات الصحيحة اليوم إلى فرصة استثمارية مربحة في قادم الأيام، مع الاستمتاع بقيادة أيقونات فريدة تبقى قيّمة على المدى الطويل وتضيف تجربة قيادة لا تُنسى لكل مالك.