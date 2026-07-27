طرابلس.. شلل في المؤسسات وأزمتا وقود وسيولة وسط عصيان مدني

- شهدت طرابلس هدوءاً حذراً مع استمرار العصيان المدني بسبب أزمة انقطاع الكهرباء، حيث أغلقت عدة وزارات ومؤسسات أبوابها، وقلّت الحركة في الطرقات الرئيسية وسط ترقب المواطنين لتطورات الاحتجاجات. - أزمة الوقود تفاقمت مع إغلاق بعض المحطات وازدحام أخرى، بينما تستمر أزمة السيولة النقدية في المصارف، مما يزيد الضغوط على الأسر بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للدينار. - ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية يعكس مخاوف من استمرار الاضطرابات، مما يزيد الضغوط التضخمية، حيث يعتمد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على النفط والاستيراد لتلبية الاحتياجات.

ساد الهدوء الحذر العاصمة الليبية طرابلس صباح اليوم الاثنين، وسط استمرار تداعيات العصيان المدني الذي دعت إليه مجموعات شبابية على خلفية تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي، إذ بدت الحركة العامة محدودة، فيما غابت مظاهر العمل في عدد من المصالح الحكومية والمؤسسات العامة التي أغلقت أبوابها أو شهدت حضوراً ضعيفاً للموظفين.

وشملت الإغلاقات عدداً من الوزارات والمؤسسات، من بينها وزارة الخارجية ووزارة الشباب، بينما سجلت الطرقات الرئيسية حركة أقل من المعتاد، مع استمرار حالة الترقب في أوساط المواطنين بشأن تطورات الاحتجاجات ومدى اتساعها.

وفي قطاع الوقود، شهدت العاصمة إغلاقاً لبعض محطات التوزيع، فيما فتحت محطات أخرى أبوابها أمام المواطنين وسط ازدحام شديد امتدت فيه طوابير السيارات لمسافات طويلة وصلت إلى كيلومترات، ما أعاد مشاهد أزمات الوقود السابقة إلى الواجهة، رغم أن ليبيا تُعد من كبار منتجي النفط في أفريقيا.

وتزامن ذلك مع استمرار أزمة السيولة النقدية في المصارف التجارية، إذ يواجه المواطنون صعوبة في الحصول على النقد، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الأسر بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للدينار.

اقتصاد عربي انقطاعات الكهرباء المتواصلة في ليبيا تفاقم الأعباء الاقتصادية

وفي السياق، قال محمود عريبي، صاحب محلّ للمواد الغذائية في شارع عمر المختار بطرابلس لـ"العربي الجديد"، إنّ الحركة التجارية اليوم شبه متوقفة، باستثناء الإقبال على بعض السلع الأساسية التي تشهد طلباً متزايداً، وأضاف أن المواطنين أصبحوا يشترون كميات أكبر من المواد الغذائية خوفاً من ارتفاع الأسعار أو حدوث نقص في الأسواق، وهو ما يزيد الضغط على المخزون المتوفر.

من جهته، قال المواطن أمجد التاورغي، إن حالة القلق دفعت كثيراً من الأسر إلى تخزين السلع الأساسية، موضحاً لـ"العربي الجديد": أن "الأوضاع غير مطمئنة، وأن الأسعار ترتفع باستمرار، لذلك يحاول الناس تأمين احتياجاتهم قبل أي زيادات جديدة".

وفي سوق الصرف، واصل الدولار ارتفاعه في السوق الموازية، إذ قفز صباح اليوم إلى نحو 8.66 دنانير للدولار، مقارنة بالسعر الرسمي البالغ نحو 6.4 دنانير للدولار، في مؤشر على تصاعد الضغوط على العملة المحلية وسط حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

بدوره، يرى المصرفي معتز هويدي أن ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية يعكس مخاوف المتعاملين من استمرار الاضطرابات، خصوصاً مع تزامن الاحتجاجات مع أزمات السيولة وارتفاع الطلب على السلع الأساسية، ما قد يزيد الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة. وقال لـ"العربي الجديد": "السوق تتحرك وفق توقعات المتعاملين، وعندما ترتفع المخاوف بشأن الاستقرار السياسي أو قدرة المؤسسات على إدارة الإنفاق العام، يزداد الطلب على العملات الأجنبية كوسيلة لحفظ القيمة، ما ينعكس سريعاً على سعر الصرف".

أسعار صرف الدولار في طرابلس أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

وأضاف أن الاقتصاد الليبي يعاني من مشكلة أساسية تتمثل في اتساع الفجوة بين حجم الإنفاق العام وقدرة الاقتصاد الحقيقي على الإنتاج، إذ ما زالت الدولة تعتمد بصورة كبيرة على النفط لتمويل الميزانية، بينما تعتمد السوق المحلية على الاستيراد لتلبية معظم احتياجاتها. وأوضح أن استمرار ارتفاع سعر الدولار قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، خصوصاً أن جزءاً كبيراً من السلع في السوق الليبية مرتبط بالاستيراد، مشيراً إلى أن أي زيادة في تكلفة العملة الأجنبية تنتقل مباشرة إلى المستهلك.