طبول الحرب تصعق الأسهم الأميركية وتضع الرقائق في مهب الريح

- التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الأسواق: تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة أدى إلى إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط بنسبة 4%، مما أثر سلباً على الأسواق المالية العالمية وتسبب في تراجع العقود الآجلة للأسهم الأميركية، خاصة في قطاع التكنولوجيا. - تأثير التوترات على قطاع التكنولوجيا: شهدت شركات التكنولوجيا مثل "مايكرون تكنولوجي" و"وسترن ديجيتال" تراجعات كبيرة في قيمتها السوقية، مع انخفاض أسهم "إس كيه هاينكس" بنسبة 8.1%، مما يعطل زخم التداول المعتاد. - التوقعات الاقتصادية وتأثيرها على الأسواق: تترقب الأسواق بيانات اقتصادية مهمة وشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مع توقعات بزيادة أسعار الفائدة، بينما حققت بعض الشركات مثل "ديكرز أوتدور" مكاسب رغم الأجواء المشحونة.

لم تكد أسواق المال العالمية تستقبل أسبوعاً جديداً، حتى تلقت صفعة قوية من منطقة الشرق الأوسط، أعادت خلط الأوراق وبددت تفاؤل المستثمرين. فقد افتتحت عقود الأسهم الأميركية الآجلة في بورصة "وول ستريت" تعاملات يوم الاثنين على تراجع جماعي، مدفوعة بجولة تصعيد جديدة بين إيران والولايات المتحدة في مياه الخليج، وهي الشرارة التي أشعلت أسعار النفط وهزت ثقة الأسواق. وجاءت بداية الأسبوع قاتمة بامتياز، عقب تبادل الهجمات العسكرية بين واشنطن وطهران في الخليج، وإعلان الأخيرة إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي - الذي يمثل الشريان الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية. هذا الانفجار الميداني المفاجئ ألقى بظلال كثيفة من الشك حول مصير الاتفاق المؤقت الذي وقعه الطرفان الشهر الماضي فقط، والذي كان يُفترض أن ينهي الحرب ويعيد فتح المضيق بعد 60 يومًا من المفاوضات الشاقة.

وفور صدور هذه الأنباء، قفزت العقود الآجلة للخام بنسبة قاربت 4%، حيث سارع المستثمرون لتسعير المخاطر العالية التي تحدق بأهم خطوط الملاحة البحرية في العالم. وفي المقابل، كان أداء الأسهم الأميركية مخيباً. فالأرقام المتاحة من "رويترز" حتى الساعة 6:58 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تشير إلى تراجع مؤشر داو جونز المصغر (Dow E-minis) 19 نقطة (0.04%)، ومؤشرستاندرد أند بورز 500 المصغر (S&P 500 E-minis) 23.25 نقطة (0.31%)، ومؤشر ناسداك 100 المصغر (Nasdaq 100 E-minis) 283.5 نقطة (0.94%). وكانت أسهم التكنولوجيا، وتحديداً قطاع الرقائق الإلكترونية، في خط المواجهة الأول أمام هذه الصدمة، لتقود العقود الآجلة لمؤشر "ناسداك" المثقل بأسهم التكنولوجيا قاطرة الهبوط.

خبيرة: التطور يشير إلى أن تصاعد التوترات الجيوسياسية والقفزة المفاجئة في أسعار النفط يعطلان زخم التداول المعتاد مجدداً، وهو ما سيوجه ضربة مباشرة لقطاع التكنولوجيا وينهي طفرة أسهم الرقائق مؤقتاً

وفي تداولات ما قبل الافتتاح، تلقت شركات صناعة ذاكرة الوصول العشوائي ضربات موجعة، حيث هوى سهم "مايكرون تكنولوجي" بنسبة 5.3%، بينما تراجعت أسهم "وسترن ديجيتال" و"سيغايت" و"سانديسك" بنسب بلغت 5.5% و4.3% و6.5% على التوالي. ولم يكن الوافد الجديد المحظوظ بأفضل حال، إذ هبطت الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة لشركة "إس كيه هاينكس" بنسبة 8.1%، بعد يومين فقط من ظهورها الأول القوي في نازداك يوم الجمعة الماضي. كما انخفض صندوق المؤشرات المتداولة لقطاع أشباه الموصلات (iShares) بنسبة 2.6%.

وفي قراءتها لمشهد الأسهم الأميركية في وول ستريت، علقت مديرة الأبحاث في شركة (XTB) كاثلين بروكس بالقول إن "هذا التطور يشير إلى أن تصاعد التوترات الجيوسياسية والقفزة المفاجئة في أسعار النفط يعطلان زخم التداول المعتاد مرة أخرى، وهو ما سيوجه ضربة مباشرة لقطاع التكنولوجيا وينهي طفرة أسهم الرقائق مؤقتاً"، فيما تأتي هذه الهزة الجيوسياسية في توقيت حرج للغاية، حيث يترقب المستثمرون أسبوعاً حافلاً بالبيانات الاقتصادية ونتائج الشركات التي ستختبر مدى مرونة الأسهم الأميركية وقدرة الشركات على الصمود.

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يُذكر أن مؤشر ستاندرد أند بورز 500 حقق مكاسب تجاوزت 10% هذا العام، ويقف على بعد أقل من 1% من مستواه القياسي التاريخي المسجل في أوائل يونيو/حزيران. وكان المؤشر قد سجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، متجاوزاً تقلبات أسهم أشباه الموصلات السابقة، لكن عودة التوترات الإيرانية-الأميركية وضعت مخاطر التضخم تحت المجهر مجدداً. ومن المقرر أن تفتتح البنوك الكبرى في وول ستريت، مثل "جيه بي مورغان تشيس" و"غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي"، موسم أرباح الربع الثاني هذا الأسبوع، إلى جانب شركات كبرى أخرى مثل "نتفليكس" و"جنرال إلكتريك" و"يونايتد هيلث". وتشير التوقعات (وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن/ LSEG) إلى نمو أرباح الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 23.7% مقارنة بالعام الماضي.

وإلى جانب الأرباح، تترقب الأسواق بحذر صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي (CPI) غداً الثلاثاء، وهو مقياس التضخم الذي قد يعيد صياغة التوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة. وتلي ذلك بيانات أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة يومي الأربعاء والخميس. وفي سياق متصل، تتجه الأنظار يوم الثلاثاء إلى الشهادة الأولى لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، أمام الكونغرس بشأن السياسة النقدية، في حين سيتحدث عضو مجلس المحافظين كريس والر في وقت لاحق اليوم الاثنين، لتقديم رؤيته حول الآفاق الاقتصادية. وتُشير البيانات الحالية إلى أن الأسواق تسعر بالفعل زيادة واحدة على الأقل في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام.

ووسط هذه الأجواء المشحونة، كان هناك رابحون نادرون، حيث خالفت شركة "ديكرز أوتدور" لصناعة الأحذية الاتجاه الهبوطي، لتضيف أسهمها 1.6% بعد أن رفعت مجموعة "جيفريز" تقييم السهم إلى توصية بـ"الشراء".