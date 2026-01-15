ضغوط أميركية تعيد رسم تجارة الهند النفطية

- تواجه الهند ضغوطًا من الولايات المتحدة بسبب تعاملاتها مع إيران وروسيا، مما يدفعها لإعادة تقييم وارداتها النفطية وتأثير ذلك على أسواق الطاقة العالمية. - بدأت الهند في تقليص اعتمادها على النفط الروسي، وتسعى لتنويع مصادرها النفطية من الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية لتجنب العقوبات الأمريكية. - رغم استفادتها من التخفيضات السعرية للنفط الروسي، تواجه الهند تحديات جيوسياسية، مما يدفعها للبحث عن توازن بين تأمين إمدادات الطاقة والامتثال للضغوط الدولية.

قال وزير التجارة الهندي بيوش جويل، اليوم الخميس، إن بلاده تنتظر مزيداً من التفاصيل من الولايات المتحدة بشأن تهديدها بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتعامل مع إيران، مضيفاً أن تجارة نيودلهي المحدودة مع طهران تقتصر إلى حد كبير على سلع تعتبر إنسانية. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إنه سيفرض رسوماً جمركية قدرها 25% على التجارة مع الولايات المتحدة على أي دولة تتعامل مع إيران، وذلك في وقت تواجه فيه طهران أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات، وفق ما ذكرت "رويترز".

ولا يقتصر الضغط الأميركي على ملف التعاملات التجارية مع إيران، بل يمتد إلى علاقات الهند في قطاع الطاقة، ولا سيما وارداتها من النفط الروسي، التي باتت بدورها تحت مجهر واشنطن. ففي ظل تشديد الولايات المتحدة لهجتها تجاه مشتريات نيودلهي من الخام الروسي، واعتبارها داعماً غير مباشر لموسكو في حربها على أوكرانيا، تواجه الهند ضغوطاً متزايدة لإعادة ضبط مزيج وارداتها النفطية، بما ينعكس مباشرة على حركة الشحن وأسواق الطاقة العالمية.

في السياق، قد تتراجع تجارة الهند للنفط الروسي مجددًا، ما يترك شحنات عالقة في البحر. من المرجح أن تستقر مشتريات الهند من الخام الروسي أو حتى تنخفض خلال هذا الشهر، ما سيترك مزيدًا من الشحنات القادمة من "أوبك+" عالقة في البحر، ويدفع ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم إلى التوجه نحو بدائل أعلى تكلفة. وتشير بيانات تتبع السفن وأشخاص مطلعين على الأمر إلى حدوث هذا التراجع بعد انخفاض الواردات في ديسمبر/كانون الأول إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات، إذ جاءت أقل بنحو الثلث مقارنة بذروتها المسجلة في يونيو/حزيران، وفق "بلومبيرغ".

وقد هاجمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهند لأشهر بسبب مشترياتها من النفط، والتي تقول واشنطن إنها تدعم حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا، وفرضت في نهاية المطاف رسومًا جمركية عقابية بنسبة 50%. ولم تسفر المحادثات التجارية بين الجانبين حتى الآن عن اتفاق، فيما تدرس الولايات المتحدة حاليًّا مشروع قانون عقوبات من شأنه فرض عقوبات على الدول التي تشتري الهيدروكربونات الروسية.

ودفع هذا الضغط قطاع التكرير في الهند، الذي لا يتفوق عليه في الطاقة الإنتاجية سوى الولايات المتحدة والصين وروسيا إلى تقليص اعتماده على الخام الروسي المخفض السعر. ونتيجة لذلك، بدأت ناقلات محملة بالبراميل غير المَبِيعة تمكث في البحر من دون وجهة واضحة. وقال سوميت ريتوليا، كبير محللي التكرير والنمذجة في شركة تحليلات البيانات "كبلر": "لا تزال روسيا تشكل ركيزة أساسية في مزيج واردات الهند في الوقت الراهن، لكن الشراء بات أكثر انتهازية، وأكثر تنوعًا، وأكثر حساسية للامتثال، مع استمرار تطور الجغرافيا السياسية وآليات التجارة".

واستوردت الهند نحو 1.3 مليون برميل يوميًّا من الخام الروسي في ديسمبر/كانون الأول، وفقًا لبيانات شركتي تتبع السفن فورتيكسا وكبلر. كما تتعرض مشتريات يناير/كانون الثاني لضغوط أيضًا، ومن المرجح أن تستقر عند مستويات أقل من السابق، بحسب أشخاص طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظرًا إلى حساسية المناقشات. وقدّر ريتوليا من كبلر أن تراوح الكميات هذا الشهر بين 1.2 و1.4 مليون برميل يوميًّا، غير أن المستويات النهائية قد تنتهي في نهاية المطاف إلى أن تكون أقل من ذلك، وفقًا للمصادر نفسها.

ويعمل المكررون الهنود على تعديل أنماط التوريد، ليصبحوا أكثر نشاطًا في سوق البدائل غير الحساسة سياسيًّا من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا وأميركا اللاتينية، والتي يمكن أن تحل محل خام الأورال الروسي، وإن كان ذلك بتكلفة أعلى. وشهدت المشتريات من السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ارتفاعًا عن المعتاد هذا الشهر.

وفي الوقت نفسه، اشترت شركة إنديان أويل كورب، أكبر شركة تكرير في البلاد، خام أورينتي الإكوادوري للتسليم في أواخر مارس/آذار، في صفقة نادرة، كما طرحت هذا الأسبوع مناقصتين تتضمنان خيار شراء ما يُعرف بالخامات الحامضة، الأقرب من حيث الجودة إلى خام الأورال. ويمتنع المكررون عن تقديم عروض رسمية لشراء الخام الفنزويلي إلى حين اتضاح ما إذا كان يمكن شراؤه من دون انتهاك أي عقوبات، بحسب الأشخاص المطلعين. ولم يرد متحدث باسم إنديان أويل على طلب للتعليق أُرسل عبر البريد الإلكتروني.

وقال راندهير جايسوال، المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الهندية، يوم الجمعة، إن مشتريات الهند من الطاقة تعتمد على تطور الديناميات في السوق العالمية، وكذلك على الضرورة المتمثلة في توفير الطاقة بأسعار معقولة لـ1.4 مليار نسمة. وأضاف: "سيكون ذلك عاملًا في الطريقة التي نتعامل بها مع السوق العالمية لمصادر الطاقة".

ومع خضوع أكبر المنتجين الروس لعقوبات منذ العام الماضي، لا يزال من غير الواضح إلى أين ستتجه في نهاية المطاف شحنات خام الأورال العائمة، في ظل إحجام عدد قليل من الدول، باستثناء الصين، عن المجاهرة بتحدي القيود التي تقودها الولايات المتحدة. ويُسعَّر هذا الخام باقتطاع يقارب 8 دولارات للبرميل مقارنة بمؤشر برنت المؤرخ، بحسب المصادر، ما يجعله أحد أرخص الخيارات للمصافي التي لا تزال مستعدة لتحمل المخاطر.

منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022 وفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة على قطاع الطاقة الروسي، أعادت أسواق النفط العالمية تشكيل مسارات التجارة، مع تحوّل جزء كبير من الصادرات الروسية نحو آسيا، ولا سيما الهند والصين، مستفيدة من الاقتطاعات السعرية الكبيرة على خام الأورال مقارنة بخام برنت.

وبرزت الهند، ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم، بوصفها أحد أكبر المشترين للخام الروسي خلال العامين الماضيين، في ظل سعيها إلى خفض فاتورة الطاقة وضبط أسعار الوقود محليًّا، مستفيدة من مرونة نظام العقوبات الغربي الذي لم يفرض حظرًا مباشرًا على مشتريات النفط، بل قيودًا مالية وتأمينية وسقفًا سعريًّا.

إلا أن هذا التوجه اصطدم في الآونة الأخيرة بتصاعد الضغوط الجيوسياسية، خصوصًا من جانب الولايات المتحدة، التي تعتبر أن العائدات النفطية الروسية تسهم في تمويل الحرب، ما دفع واشنطن إلى تشديد لهجتها تجاه الدول المستوردة، وطرح مشاريع قوانين تستهدف معاقبة المشترين عبر أدوات تجارية ومالية. في هذا السياق، بدأت المصافي الهندية، التي تُعد من الأكبر عالميًّا من حيث الطاقة التكريرية، بإعادة تقييم مزيج وارداتها النفطية، تحسبًا لمخاطر الامتثال والعقوبات الثانوية، والبحث عن بدائل من الشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا اللاتينية، رغم كلفتها الأعلى.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه سوق النفط العالمية حالة من عدم اليقين، مع استمرار التنسيق داخل تحالف "أوبك+"، وتقلب الطلب العالمي، والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر مباشرة في حركة الشحن وأسعار الخام. وتُبرز هذه التطورات التحدي القائم أمام الاقتصادات الكبرى المستوردة للطاقة، بين اعتبارات الكلفة وتأمين الإمدادات من جهة، وضغوط السياسة الدولية والامتثال للعقوبات من جهة أخرى، في مرحلة تتسم بتزايد تسييس تجارة الطاقة عالميًّا.