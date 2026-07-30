- أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاضًا غير متوقع في وتيرة زيادة مخزونات الغاز الطبيعي، حيث ارتفعت بمقدار 28 مليار قدم مكعبة فقط مقابل توقعات بـ37 مليارًا، مما يعكس استهلاكًا أقوى للغاز. - تُعتبر الزيادة الأقل من المتوقع في المخزونات إشارة داعمة لأسعار الغاز الطبيعي، حيث توحي بارتفاع الطلب الذي يستوعب جزءًا أكبر من الإمدادات المتاحة، مما قد يدفع المتعاملين لإعادة تقييم توقعاتهم بشأن توازن السوق. - تثير الزيادة المحدودة في المخزونات القلق قبل موسم الشتاء، وسط توترات جيوسياسية واضطراب تدفقات الغاز، مما يبقي الأسواق عرضة لتقلبات سعرية، مع توقعات بوصول المخزون إلى 3.966 تريليونات قدم مكعبة بنهاية أكتوبر.

كشف أحدث تقرير لمخزونات الغاز الطبيعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن انخفاض غير متوقع في وتيرة زيادة مستويات التخزين، وهو تطور قد تكون له تداعيات كبيرة على أسواق الطاقة.

وأظهرت البيانات ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 28 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع الماضي، مقابل زيادة قدرها 37 مليار قدم مكعبة كانت متوقعة في الأسواق. كما جاءت الزيادة أقل من المستوى المسجل في الأسبوع السابق والبالغ 32 مليار قدم مكعبة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الأخرى التي قد تؤثر على وتيرة تكوين مخزونات الغاز بخلاف التوقعات الحالية؟ كيف يمكن أن يؤثر ضعف نمو مخزونات الغاز على أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

زيادة دون التوقعات

ولا تعني الأرقام أن حجم المخزونات الإجمالي انخفض، وإنما تشير إلى أن الكميات المضافة إلى مرافق التخزين كانت أقل من المتوقع ومن المسجلة خلال الأسبوع السابق. ويعكس ذلك سحباً أو استهلاكاً أقوى للغاز مقارنة بتقديرات المحللين.

ويقيس التقرير الأسبوعي التغير في كميات الغاز الطبيعي الموجودة داخل منشآت التخزين تحت الأرض في الولايات المتحدة. وتتابع الأسواق هذه البيانات باعتبارها مؤشراً إلى التوازن بين الإنتاج والاستهلاك وحجم الإمدادات المتاحة.

إشارة داعمة للأسعار

عادة ما تُفسر الزيادة الأقل من المتوقع في المخزونات باعتبارها إشارة داعمة لأسعار الغاز الطبيعي، إذ توحي بأن الطلب يستوعب جانباً أكبر من الإمدادات المتاحة، ما يقلل الكميات المتجهة إلى التخزين.

وقد تدفع هذه البيانات المتعاملين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن توازن السوق خلال الأسابيع المقبلة، خصوصاً إذا استمرت المخزونات في تسجيل زيادات أضعف من التقديرات. ويزداد تأثير التقرير عندما تتزامن بياناته مع ارتفاع الطلب على التبريد أو التدفئة، أو تراجع الإنتاج، أو نمو صادرات الغاز.

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الأسواق تترقب البيانات المقبلة

قد ترفع مؤشرات تقلص الفائض المتوقع من حساسية أسعار الغاز تجاه تغيرات الطقس والإنتاج والصادرات. كما يمكن أن ينعكس تحرك أسعار الطاقة على الدولار الكندي، نظراً إلى مكانة كندا بين كبار منتجي ومصدري الطاقة.

وستركز الأسواق في التقارير المقبلة على مدى استمرار تباطؤ وتيرة تخزين الغاز. وتكرار الزيادات الأقل من المتوقع قد يعزز اتجاه الأسعار صعوداً، بينما يمكن لعودة المخزونات إلى تسجيل مستويات أعلى من التقديرات أن تخفف الضغوط السعرية.

الأسعار تحت ضغط الأزمة

تأتي الزيادة المحدودة في المخزونات وسط استمرار التوترات الجيوسياسية واضطراب تدفقات الغاز المسال عبر مضيق هرمز، ما يبقي الأسواق عرضة لقفزات سعرية عند حدوث أي تعطل جديد في الإنتاج أو الشحن. وكانت أسعار الغاز العالمية قد ظلت مرتفعة نتيجة انخفاض التدفقات عبر المضيق، فيما قد يمنح نمو الطلب الأميركي على توليد الكهرباء زخماً إضافياً للأسعار خلال موجات الحر.

المخزونات قبل موسم الشتاء

تثير إضافة 28 مليار قدم مكعبة فقط، مقابل توقعات عند 37 ملياراً، القلق بشأن وتيرة تكوين المخزون قبل بدء السحب الشتوي في نوفمبر/تشرين الثاني. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة وصول المخزون إلى 3.966 تريليونات قدم مكعبة بنهاية أكتوبر/تشرين الأول، أعلى بنحو 5% من متوسط خمسة أعوام، مع متوسط متوقع لسعر الغاز عند 3.57 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال الربع الأخير من 2026.