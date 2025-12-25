ضربات مزدوجة للدولار... ثقة العالم تتآكل

- تعرض الدولار لضغوط بسبب تراجع الثقة في الأصول الأميركية والمخاطر الاقتصادية والجيوسياسية، خاصة بعد حرب الرسوم الجمركية التي شنها ترامب، مما أدى إلى تقليص حيازة الدول للعملة الأميركية لصالح اليورو والذهب. - الأزمات الداخلية مثل الإغلاق الحكومي وتفاقم الدين العام دفعت البنك الفيدرالي لخفض سعر الفائدة ثلاث مرات، مع انسحاب دول مثل الصين من الأسواق الأميركية، مما زاد الضغوط على الدولار. - يواجه الدولار منافسة من الذهب والفضة والعملات الرقمية، مع توجه بنوك مركزية لزيادة سعر الفائدة، مما أدى لتراجع سعره بنسبة 10% وانخفاض حصته من الاحتياطيات النقدية العالمية.

تعرض الدولار لضربات مزدوجة خلال العام الجاري لأسباب عدة من أبرزها تراجع الثقة بالأصول الأميركية، وتنامي المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية داخل الولايات المتحدة وخارجها على خلفية تداعيات حرب الرسوم الجمركية الخطيرة التي شنها دونالد ترامب على الأسواق والتجارة والاستثمار في العالم، وما أسفر عن تلك الحرب من اندفاع دول عدة نحو تقليص حيازة العملة الأميركية وحيازة عملات وأدوات استثمار أخرى أبرزها اليورو والذهب.

وانعكس النزاع الحاد بين ترامب ومجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن خفض أسعار الفائدة، وتهديد ترامب أكثر من مرة بعزل رئيس البنك، جيروم باول، والمخاوف المتنامية بشأن استقلالية الفيدرالي، على سعر الدولار والذي تأثر سلباً أيضاً بعودة شبح التضخم والركود وتباطؤ النمو وضعف سوق العمل وفرص التشغيل وغيرها للأسواق الأميركية، كما تأثر بتذمر المواطن الأميركي المتنامي من سياسات ترامب الاقتصادية والتي أسفرت عن زيادات في أسعار السلع الرئيسية وتأجيل خفض تكلفة الأموال وأسعار الفائدة، كما اتسمت تلك السياسات بالعنف والاندفاع ومراعاة المصلحة الأميركية أولاً حتى لو أدت إلى إلحاق أضرار فادحة بالدول والأسواق الخارجية والشركاء التجاريين، إلى جانب إخفاق ترامب في إحداث خفض كبير في أسعار الوقود والأدوية كما وعد في بداية فترته الرئاسية.

وتلقى الدولار ضربات بسبب أزمات أخرى منها الإغلاق الحكومي وتفاقم الدين العام والذي تجاوز 38 تريليون دولار ويكلف الموازنة الأميركية نحو تريليون دولار سنوياً، وخفض البنك الفيدرالي سعر الفائدة ثلاث مرات خلال العام الجاري وتوقعات بخفض إضافي في العام المقبل.

وأخطر الأسباب التي ضغطت على الدولار هو الانسحاب الهادئ للدول ذات الاحتياطيات النقدية الضخمة من الأسواق الأميركية ومنها سوق السندات والودائع، فقد تراجعت حيازة الصين من السندات الأميركية إلى 688.7 مليار دولار خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقارنة بنحو 1.32 تريليون دولار عام 2011، وهو ما يعني سحب الصين أكثر من 667 مليار دولار كانت مستثمرة في أدوات الدين الأميركية خلال السنوات الـ 14 الماضية. وكذا الحال في ما يخص اليابان وروسيا وتركيا وبريطانيا ودول أخرى وإن كان بكميات أقل.

وبسبب تلك العوامل وغيرها تلقى الدولار ضربة تلو الأخرى في العام الجاري، أولى الضربات تمثلت في تراجع سعره بنسبة تقارب 10% مقابل العملات الرئيسية وهو أكبر انخفاض سنوي منذ العام 2003، بل يتجه الدولار نحو أسوأ أداء سنوي له منذ أكثر من عقدين، مع توقعات المستثمرين بخفض الفيدرالي أسعار الفائدة العام المقبل، واستمرار معركة السرم الجمركية خاصة بين واشنطن وبكين، وواشنطن ونيودلهي وغيرها من العواصم الكبري.

والضربة الثانية التي تلقتها العملة الأميركية في الفترة الأخيرة هي ضعف ثقة الأسواق المالية والمستثمرين والبنوك المركزية بالدولار، وهو ما تمت ترجمته في تراجع حصة الدولار من الاحتياطيات النقدية العالمية خلال الربع الثالث من عام 2025، مقابل ارتفاع نصيب اليورو والين الياباني وعملات أخرى. وبحسب أحدث بيانات لصندوق النقد الدولي فقد انخفضت حصة الدولار إلى 56.92% بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بـ 57.08% في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بينما ارتفعت حصة الاحتياطيات المقومة باليورو إلى 20.33% مقابل 20.24% في الفترة السابقة. كما زادت حصة الين الياباني إلى 5.82% في الربع الثالث من 5.65% في الربع الثاني.

وهناك ضربات أُخرى للعملة الأميركية قادمة من دخول الذهب والفضة والعملات الرقمية في منافسة حادة مع الدولار، واستقطاب تلك الأدوات المالية شبه الآمنة تريليونات الدولارات خلال العام 2025، وتوجه بنوك مركزية كبرى نحو زيادة سعر الفائدة وليس خفضها في العام المقبل، وهو ما يزيد الضغوط على الورقة الخضراء، وربما يهدد مكانتها عملة احتياط مفضلة عالمياً لكن على المدى البعيد.