صيف العرب الملتهب... أزمات كهرباء ووقود

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- تواجه الدول العربية أزمات كهرباء ووقود خانقة، حيث يعاني السودان من انقطاع الكهرباء الذي أدى إلى احتجاجات واسعة.
- تشهد مصر ارتفاعات قياسية في أسعار الكهرباء، مما يزيد من الأعباء المالية على المواطنين.
- في تونس، تسببت تكاليف الطاقة البديلة في إرهاق الأسر، بينما يعاني سكان غزة من استغلال شح الوقود، مما يجعل حرارة الصيف عبئًا إضافيًا على الحياة اليومية.
- تشهد مصر ارتفاعات قياسية في أسعار الكهرباء، مما يزيد من الأعباء المالية على المواطنين.
- في تونس، تسببت تكاليف الطاقة البديلة في إرهاق الأسر، بينما يعاني سكان غزة من استغلال شح الوقود، مما يجعل حرارة الصيف عبئًا إضافيًا على الحياة اليومية.
مع اشتداد حرارة الصيف، تعيش دول عربية على وقع أزمات كهرباء ووقود خانقة، فمن إظلامٍ في السودان أشعل احتجاجات، وقفزات قياسية لأسعار الكهرباء بمصر، إلى أعباء الطاقة البديلة التي أرهقت الأسر التونسية واليمنية والليبية، مروراً باستغلال شحّ الوقود في غزة المحاصرة، تتحوّل حرارة الطقس إلى عبء معيشيّ يثقل كاهل المواطنين. ومع صدمات أسواق الطاقة العالمية على خلفية التوتر في المنطقة تتعمق أزمات الكهرباء داخل الدول العربية خاصة الدول المستوردة للطاقة ومنها مصر والأردن وتونس والمغرب والسودان واليمن والسودان.