صيف العرب الملتهب... أزمات كهرباء ووقود

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- تواجه الدول العربية أزمات كهرباء ووقود خانقة، حيث يعاني السودان من انقطاع الكهرباء الذي أدى إلى احتجاجات واسعة.

- تشهد مصر ارتفاعات قياسية في أسعار الكهرباء، مما يزيد من الأعباء المالية على المواطنين.

- في تونس، تسببت تكاليف الطاقة البديلة في إرهاق الأسر، بينما يعاني سكان غزة من استغلال شح الوقود، مما يجعل حرارة الصيف عبئًا إضافيًا على الحياة اليومية.