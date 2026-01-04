صيانة السيارات في الشتاء... 9 نصائح ذهبية من "توب غير"

- تقدم مجلة "توب غير" دليلاً شاملاً لحماية السيارات في الشتاء، يشمل نصائح مثل تغيير زيت المحرك بانتظام وتنظيف الهيكل السفلي لإزالة الأملاح. - توصي المجلة بفحص سائل تبريد المحرك والعناية بالبطارية، بالإضافة إلى الحفاظ على امتلاء خزان الوقود لتجنب تكثف الرطوبة. - استخدام الإطارات الشتوية يعد استثماراً مهماً، وتقترح المجلة بنبرة فكاهية الهروب إلى مناطق مشمسة، مؤكدة أن العناية المسبقة تضمن سلامة السيارة.

مع حلول موسم الجليد، لا تعود السيارات مجرد وسيلة تنقّل يومية، بل تصبح كائناً يتعرّض لاختبار قاسٍ بفعل البرد والأمطار والملح والوحول وتقلّبات الطقس التي لا ترحم حتى أكثر الطرازات صلابة وموثوقية.

وفي هذا الصدد، أعدت مجلة "توب غير" (Top Gear) البريطانية، المعروفة بأسلوبها الذكي والساخر وخبرتها العميقة بعالم السيارات، دليلاً عملياً متكاملاً يهدف إلى حماية سيارتك خلال أشهر الشتاء، ليس من الأعطال الكبرى فقط، بل من التآكل البطيء والمكلف الذي قد لا تلاحظه إلا بعد فوات الأوان. وفيما يلي تقرير موسّع يستعرض تسع نصائح أساسية تضمن لسيارتك اجتياز الشتاء بأمان وكفاءة.

1 - تغيير زيت محركات السيارات

قد يبدو الأمر بديهياً، لكنه في الشتاء يتحول إلى ضرورة قصوى. الزيت النظيف هو خط الدفاع الأول عن المحرك، إذ إن البرد يجعل تشغيل السيارة أصعب ويزيد من تلوث الزيت نتيجة عدم وصول المحرك سريعاً إلى درجة الحرارة المثالية. الزيت الداكن دليل على فقدانه خصائصه، واستبداله قبل الشتاء أو في بدايته يضمن تشحيماً أفضل وحماية أعلى للمكونات الداخلية، ويقلل من الاستهلاك والأعطال المفاجئة.

2 - الحفاظ على نظافة السيارات

الطرق الشتوية مليئة بالأملاح والحصى والأوساخ التي تتسلل إلى أدق الزوايا، خصوصاً أسفل السيارة. وإهمال تنظيف الهيكل السفلي يسمح بتراكم الصدأ والتآكل الصامت. وتوصي "توب غير" بغسل السيارة وتجفيفها وتلميعها قدر الإمكان، مع التركيز على رش الهيكل السفلي بالمياه المضغوطة لإزالة الأملاح والرواسب التي تُعد العدو الأول للمعدن.

3 - التعامل بحذر مع الزجاج الأمامي

سكب الماء الساخن على الزجاج المتجمد قد يبدو حلاً سريعاً، لكنه يحمل مخاطرة حقيقية بتشقق الزجاج. والحل الأكثر أماناً هو تشغيل السيارة، تفعيل التدفئة ومزيل الضباب مع إبقاء المكيّف قيد التشغيل لتجفيف الهواء، ثم إزالة الجليد تدريجياً باستخدام كاشطة مناسبة أو مواد مخصصة لإذابة الصقيع. كما تشدد المجلة على ضرورة توفر سائل تنظيف الزجاج بكميات كافية، ويفضل أن يكون مزوّداً بمادة مانعة للتجمد.

4 - فحص سائل تبريد المحرك (Coolant)

استخدام نسبة خاطئة من الماء وسائل التبريد قد يؤدي إلى تجمد السائل داخل المحرك، ما يسبب أضراراً كارثية مثل تشقق الكتل المعدنية أو انسداد مجاري التبريد. والتأكد من المستوى الصحيح ونسبة الخلط المناسبة يحمي المحرك من التجمد ومن ارتفاع الحرارة في آن واحد، وهو إجراء بسيط مقارنة بكلفة إصلاح محرك متضرر.

5 - العناية ببطارية السيارات

البطاريات تكره البرد وقدرتها على الاحتفاظ بالشحن تنخفض بشكل ملحوظ في الشتاء. لذلك، فإن بطارية ضعيفة قد تتركك عالقاً في صباح بارد بلا إنذار. وهنا، تنصح "توب غير" بفحص البطارية قبل الشتاء واستبدالها إن لزم الأمر، أو استخدام شاحن منزلي للحفاظ على شحنها، خصوصاً إذا كانت السيارة تُستخدم لمسافات قصيرة.

6 - الحفاظ على امتلاء خزان الوقود أو شحن البطارية

امتلاء الخزان يقلل من تكثف الرطوبة داخله، ما يمنع دخول الماء إلى نظام الوقود. كما أن وجود وقود كافٍ أو شحن مناسب يمنحك هامش أمان في حال علقت بسبب الثلوج أو توقفت في منطقة نائية، حيث يصبح تشغيل المحرك أو التدفئة مسألة سلامة لا رفاهية.

7 - استخدام الإطارات الشتوية

تؤكد المجلة أن الإطارات المناسبة تصنع فارقاً هائلاً في الثبات والكبح والتحكم. فالإطارات الشتوية مصممة للعمل في درجات حرارة منخفضة وعلى الأسطح الزلقة، وهي قادرة على تحويل قيادة سيارة قوية على طرق متجمدة من تجربة خطرة إلى قيادة متزنة وآمنة. والاستثمار في مجموعة إطارات شتوية قد يكون أغلى على المدى القصير، لكنه أوفر بكثير من كلفة حادث واحد.

8 - التفكير في سيارة "شتوية" بديلة

ثمة فكرة مستوحاة من الثقافة الأميركية تقوم على إراحة السيارة المفضلة في المرآب خلال أقسى أشهر الشتاء، واستخدام سيارة عملية وغير مكلفة تتحمل القسوة اليومية. بهذه الطريقة، تحمي سيارتك الأساسية من التآكل والملح والضربات الصغيرة التي لا مفر منها في الشتاء.

9 - الهروب إلى نصف الكرة الآخر

بنبرة ساخرة، تقترح "توب غير" الحل المثالي، وهو تجنب الشتاء بالكامل بالسفر إلى مكان مشمس. ورغم طرافة الفكرة، فإنها تختصر حقيقة واحدة مفادها أن الشتاء عدو السيارات، وكلما قلّ تعرضك له، طالت حياة مركبتك.

في كل الأحوال، ليست صيانة السيارة في الشتاء سلسلة إجراءات معقدة، بل مجموعة عادات ذكية تمنع تراكم المشاكل الصغيرة قبل أن تتحول إلى فواتير إصلاح باهظة.

وبين الجدية والفكاهة، تقدّم "توب غير" دليلاً عملياً يؤكد أن القليل من العناية المسبقة كفيل بجعل سيارتك أكثر أماناً وجاهزية وأطول عمراً في مواجهة فصل لا يرحم. كما أن الالتزام بهذه النصائح لا ينعكس فقط على سلامة السيارة، بل يخفف أيضاً من استهلاك الوقود، ويحدّ من الأعطال الطارئة التي غالباً ما تظهر في أسوأ توقيت ممكن. فالشتاء ليس موسماً للاستهانة بصيانة المركبات، بل اختبار حقيقي لمدى وعي السائق وقدرته على استباق المشكلات قبل وقوعها، وهو ما يصنع الفارق بين قيادة مريحة وتجربة يومية مليئة بالمفاجآت غير السارة.