صورة ترامب بعد محاولة اغتياله على الدولار قريباً

- وزارة الخزانة الأميركية تدرس إصدار عملة معدنية من فئة دولار واحد تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب، بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، مع تصاميم أولية تظهر ترامب على الوجه الأول للعملة. - الإغلاق الحكومي الأميركي الحالي يعطل تقدم المشروع، حيث فشل الكونغرس في إقرار تمديد جزئي للميزانية، مما أدى إلى توقف العمل في العديد من الوزارات والوكالات الفيدرالية. - الكونغرس أقر تشريعاً في 2020 يسمح بإصدار عملات معدنية رمزية، لكن القيود على استخدام صور الأشخاص الأحياء قد تعيق تصاميم عملة ترامب.

أعلن مسؤولون أن وزارة الخزانة الأميركية تنظر في إصدار عملة نقدية معدنية من فئة دولار واحد تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب وذلك بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال البلاد. وأعاد وزير الخزانة سكوت بيسنت مساء الجمعة، مشاركة منشور لأمين الخزانة براندون بيتش يتضمن تصاميم أولية لهذه العملة.

ونشر بيتش على منصة إكس مسودات التصاميم الأولية مرفقة بتعليق أنه "يتطلع إلى مشاركة المزيد منها قريباً، بمجرد انتهاء الإغلاق الحكومي الأميركي". ويُظهر أحد التصاميم صورة لترامب على الوجه الأول للعملة النقدية، بينما يحمل الوجه الثاني صورة أخرى له رافعاً قبضته أمام علم أميركي مع عبارة "حارب حارب حارب". وهذه الصورة أخذت بعد محاولة اغتياله العام الماضي خلال حملته الانتخابية.

وعند سؤاله عن العملة، انتقد متحدث باسم وزارة الخزانة ما وصفه بـ"الإغلاق القسري الذي فرضه اليسار المتطرف على حكومتنا". و دخلت الولايات المتحدة، فجر الأربعاء الماضي، حالة شلل فيدرالي بعدما فشل الكونغرس في إقرار تمديد جزئي للميزانية، في إجراء سيترتّب عليه توقّف العمل في العديد من الوزارات والوكالات الفيدرالية وسيضع موظفيها في إجازة قسرية. ويتعلق خلاف التمويل الحكومي بتخصيص 1.7 تريليون دولار لعمليات الهيئات الحكومية، وهو ما يعادل تقريباً ربع إجمالي ميزانية الحكومة البالغة سبعة تريليونات دولار. ويخصص جزء كبير من المبلغ المتبقي لبرامج الرعاية الصحية والتقاعد، ولمدفوعات فوائد الدين المتزايدة البالغة 37.5 تريليون دولار.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخزانة وفقاً لوكالة فرانس برس، أن " هذه المسودة الأولى تعكس بوضوح الروح الراسخة لبلدنا وديمقراطيتنا، حتى في مواجهة عقبات هائلة". وكان الكونغرس قد أقر عام 2020 تشريعاً وقعه ترامب خلال ولايته الأولى يسمح لوزارة الخزانة بإصدار عملات معدنية من فئة دولار واحد "بتصاميم رمزية للاحتفال بالذكرى المئوية الخامسة والخمسين للولايات المتحدة".

ويمكن لوزارة الخزانة سك عملات معدنية وإصدارها خلال فترة عام واحد تبدأ في كانون يناير/الثاني 2026. ويفرض الكونغرس الأميركي قيوداً على استخدام وزارة الخزانة لصور أشخاص أحياء في تصاميم العملات، ومن غير الواضح ما إذا كانت تصاميم عملة ترامب ستواجه عقبات بموجب القوانين الحالية.

(فرانس برس، العربي الجديد)