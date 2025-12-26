صنعاء: السلطات النقدية تحذر من كيانات وهمية لنهب مدخرات المواطنين

- حذرت السلطات النقدية في صنعاء من الكيانات الوهمية غير المرخصة التي تمارس التسويق الشبكي والهرمي، مثل شركة كيونت "QNet"، والتي تخدع المواطنين وتستولي على أموالهم بإغراءات كاذبة. - يأتي التحذير بعد تقرير عن ضحايا المنصات الوهمية للعملات الرقمية في اليمن، حيث تستغل هذه الكيانات الوضع الاقتصادي المتدهور وغياب الإطار التشريعي، مما يسبب مخاطر كبيرة. - أكد الخبراء أهمية بيان البنك المركزي في صنعاء، مشيرين إلى أن التسويق الهرمي يضر بالاقتصاد ويعرض المتعاملين للمساءلة القانونية، مع عزم السلطات اتخاذ إجراءات قانونية.

حذرت السلطات النقدية التابعة لحكومة الحوثيين في صنعاء من الكيانات الوهمية غير المرخصة التي ظهرت في الآونة الأخيرة، وتزاول أنشطة وأعمالاً تجارية واستثمارية عبر مبيعات سلع رخيصة الثمن بأثمان عالية بواسطة التسويق الشبكي والهرمي.

وقال البنك المركزي التابع لسلطة صنعاء، في بلاغ تحذيري للمواطنين والمستثمرين اطلع عليه "العربي الجديد"، إن هذه الكيانات تقوم بخداع المواطنين والاستيلاء على أموالهم ومدخراتهم عن طريق إغرائهم باستثمارها وحصولهم على أرباح كبيرة شريطة إدخال مواطنين آخرين.

وأكد أن هذه الكيانات تقوم بإرسال الأموال التي تجمعها إلى خارج البلاد عبر شبكات وهمية، مشيراً إلى أحد تلك الكيانات الذي يسمى شركة كيونت "QNet"، محذراً من التعامل مع هذه الشركة والعديد من الكيانات المشابهة لها، مضيفاً أنه ستُتخذ الإجراءات القانونية في مواجهتها.

ويأتي تعميم السلطات المعنية في صنعا بعد شهر من نشر "العربي الجديد" تقريراً عن ضحايا المنصات الوهمية للعملات الرقمية في اليمن، حيث كشف التقرير عن عدد من الشركات والكيانات الوهمية التي تستغل الوضع الاقتصادي المتدهور وتزايد الاهتمام بالتداول الرقمي بين الشباب، رغم غياب الإطار التشريعي الواضح، الأمر الذي أدى إلى بروز العديد من المخاطر أمام المستخدمين والقطاع المالي في البلاد بشكل عام.

وأوضح الخبير المصرفي اليمني علي التويتي، لـ"العربي الجديد"، أن بيان البنك المركزي في صنعاء مهم للغاية للتنبيه مما يعتبره أخطر مشكلة يواجها اليمن في هذه السوق والمتمثلة بالكيانات والمنصات الوهمية التي تنتشر بالعشرات وليست لها أي صلة بالتداول.

وتستخدم هذه الكيانات التسويق الهرمي حيث تعرض أرباحاً خيالية تصل إلى 100% شهرياً، وتنتهي بخسارة كل أموال المساهمين الذين يبحثون وراء الربح السريع، وهو ما يؤدي للإيقاع بهم ضحايا لمحتالين كما حدث قبل اشهر في منصة ITAS التي أغلقت على أكثر من 12 مليون دولار كان كل ضحاياها يمنيين.

وقال التويتي إن الشركة التي أشار إليها بيان البنك المركزي في صنعاء بالاسم "كيونت" رفعت عليه دعوى في النيابة لأنه حذر منها بعد أن وقع فيها آلاف اليمنيين، ولا يزالون، فرائس سهلة ، برغم أن البنك المركزي في صنعاء ووحدة جمع المعلومات نشرا سابقاً تعميماً بإيقاف حسابات منسوبيها، وتحريم التعامل معهم.

في السياق، قال الخبير الاقتصادي عيسى أبو حليقة، وهو مختص في سوق العملات الرقمية، لـ"العربي الجديد"، إن التسويق الهرمي عباره عن أسلوب تسويقي يتّخذ من شكل الهرم طريقة لتطبيقه؛ ويتمثّل ذلك بوجود موزّع رئيسي -وهو الشركة الأم- يوجّه الجهود التسويقية والمبيعات للموزعين الذين يكونون تحت قيادته، وكل موزع من هؤلاء يحاول جذب موزعين جدد؛ أي أنّ المسوّقين يبيعون المنتجات، وفي الوقت نفسه يجذبون أشخاصاً آخرين ليصبحوا جزءاً من فريقهم، ويحصل الموزّعون في هذا النوع من التسويق على عمولة أو مكافأة عند ضمّ موزّعين جدد تحت قيادتهم وليس على بيع المنتجات، وهكذا تستمرّ العمليّة في تدرّج هرمي.

أضاف أن من يعمل في التسويق الشبكي يحصل على الأرباح بصورة أساسية مقابل بيع المنتجات أو تقديم الخدمات للعملاء، بينما في التسويق الهرمي يكون الحصول على الأرباح مقابل تجنيد أشخاص جدد يشكّلون مستوى جديداً من الضحايا، وليس مقابل بيع المنتجات، وهذا يعني أنّ مستويات معينة من الهرم هي القادرة على تحصيل الأموال.

وحذرت السلطات المعنية في صنعاء جميع المواطنين من التعامل مع هذه الكيانات، كونها تنطوي على الغش والاحتيال، وتصيب الاقتصاد الوطني والمواطنين على حد سواء بالضرر الكبير، وتضع المتعاملين معها في موضع المساءلة القانونية، مؤكدةً أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة في مواجهتها.