صندوق قطر للتنمية يبرم 13 اتفاقية مع وكالات أممية بـ 133 مليون دولار

- وقع صندوق قطر للتنمية 13 اتفاقية جديدة بقيمة تتجاوز 133 مليون دولار مع وكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية، لتعزيز التنمية المستدامة في مجالات الصحة والتعليم والأمن الغذائي وتمكين الشباب. - الاتفاقيات تدعم مبادرات مثل "جيل بلا حدود" وتركز على تلبية احتياجات أقل البلدان نمواً، مع تعزيز القدرة على الصمود في المجتمعات الهشة، وفقاً لبرنامج عمل الدوحة (2022–2031). - المدير العام للصندوق أكد أهمية الشراكات المؤثرة وآليات التمويل المبتكرة لتحقيق تغيير تحولي وبناء مستقبل عادل وشامل ومستدام.

وقع صندوق قطر للتنمية 13 اتفاقية جديدة مع وكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، والمنظمات الإنسانية، بقيمة تتجاوز 133 مليون دولار، بما يعكس التزام قطر الراسخ بالعمل متعدد الأطراف، والتعاون الدولي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار عالمياً. وتوقع الصندوق في بيان له أن تعود هذه الالتزامات بالفائدة على أكثر من 8.3 ملايين شخص حول العالم، ما يعزز التقدم الجماعي في مجالات الصحة، والتعليم، وتمكين الشباب، والأمن الغذائي، والقدرة على مواجهة التغير المناخي، والتنمية الاقتصادية.

جاء هذا التوقيع على هامش الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة تحت شعار "معاً أفضل: 80 عاماً وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان". وتشمل هذه الاتفاقيات شركاء قائمين إضافة إلى آخرين جدد، من بينهم صندوق الأمم المتحدة للسكان، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومؤسسة غيتس، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وبرنامج الأغذية العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومكتب تنسيق التنمية التابع للأمم المتحدة، وصندوق التنمية السعودي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

وتدعم هذه الاتفاقيات مبادرة جيل بلا حدود، ومكتب الممثل السامي للأمم المتحدة لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، ولجنة الإنقاذ الدولية، وبنك التنمية للبلدان الأميركية إلى جانب مؤسسة الاستثمار للبلدان الأميركية، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية "قنا". ويوجه صندوق قطر للتنمية أولوياته نحو تلبية احتياجات أقل البلدان نمواً، انسجاماً مع برنامج عمل الدوحة (2022–2031)، مع تركيز جهوده على تعزيز القدرة على الصمود وتعزيز الأنظمة في المجتمعات الأكثر عرضة للهشاشة.

وقال المدير العام لصندوق قطر للتنمية، فهد بن حمد السليطي في بيان، "يؤمن صندوق قطر للتنمية بأن التغيير التحولي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال العمل الجماعي، حيث تعتبر هذه الاتفاقيات تجديداً لالتزامنا بالعمل جنباً إلى جنب مع الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الدوليين من أجل بناء مستقبل عادل وشامل ومستدام، كما أنها تؤكد أهمية الشراكات المؤثرة وآليات التمويل المبتكرة في سد الثغرات ومعالجة التحديات العالمية، بما يضمن حلولاً محلية مستدامة وقابلة للتوسع".

وخلال يوليو/ تموز 2025، وقع الصندوق أيضاً 16 اتفاقية استراتيجية بقيمة 1.92 مليار ريال (527.7 مليون دولار) مع مؤسسات أممية ووطنية لدعم مبادرات إنسانية وتنموية يتجاوز أثرها 17 مليون مستفيد حول العالم. وشملت الاتفاقيات مشاريع في العديد من المجالات، تستهدف دعم أنظمة الأمن الغذائي والزراعة المستدامة، وتوفير فرص التعليم وتنمية المهارات وريادة الأعمال، وبناء القدرات المؤسسية للمنظمات الأممية وتوسيع نطاق وصولها للفئات الأكثر هشاشة.

كذلك تستهدف المساهمة في مشاريع الإغاثة الطارئة والرعاية الصحية للاجئين، مثل دعم خدمات الرعاية الصحية للاجئي الروهينغا في ماليزيا ودعم عمليات الإغاثة في سورية ومالي وأفغانستان. يشار إلى أن صندوق قطر للتنمية هو مؤسسة حكومية قطرية تعنى بتنفيذ مشاريع التنمية الدولية والمساعدات الخارجية باسم الدولة، أسس عام 2002 كذراع رسمي للدولة لتعزيز التنمية المستدامة ومكافحة الفقر والاستجابة للاحتياجات الإنسانية في الدول النامية.