صندوق سيادي جديد في إسبانيا يخصص 23 مليار يورو لمواجهة أزمة السكن

- أطلق رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز صندوق "إسبانيا تنمو" الاستثماري السيادي، بهدف تعبئة 120 مليار يورو لدعم الإسكان الميسّر، مع تخصيص 23 مليار يورو لبناء 15 ألف وحدة سنوياً. - يعتمد الصندوق على 10.5 مليارات يورو من قروض خطة التعافي الأوروبية و2.8 مليار يورو منح، مع خطط لزيادة التمويل إلى 120 مليار يورو بمشاركة القطاع الخاص. - يركز الصندوق على الأبعاد الاجتماعية، الخضراء، والتكنولوجية، لدعم تنافسية الشركات، التحول الطاقي، والرقمنة، مع ضمان استمرار الزخم الاستثماري بعد 2026.

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الاثنين، عن إطلاق صندوق استثماري سيادي جديد تحت اسم إسبانيا تنمو، يهدف إلى تعبئة ما يصل إلى 120 مليار يورو خلال السنوات المقبلة، مع تخصيص 23 مليار يورو لدعم بناء مساكن للإيجار بأسعار ميسّرة، بمعدل يصل إلى 15 ألف وحدة سنوياً. وجاء الإعلان خلال فعالية استضافتها كلية المهندسين المعماريين في مدريد كلية المهندسين المعماريين في مدريد، بعد تأجيل الموعد الأصلي الذي كان مقرراً في 19 يناير/كانون الثاني.

وأكد سانشيز أن أزمة السكن تتطلب "تدخلاً مالياً واسع النطاق"، مشدداً على أن نقص التمويل لا يجب أن يبقى عائقاً أمام توسيع العرض في سوق تعاني ارتفاعاً متواصلاً في الأسعار. ويعتمد الصندوق في مرحلته الأولى على 10.5 مليارات يورو من قروض غير مستخدمة ضمن خطة التعافي الأوروبية، إضافة إلى 2.8 مليار يورو في شكل منح غير مستردة. وسيتولى إدارة الصندوق المعهد الرسمي للائتمان، مع خطة لتوسيع رأس المال عبر أدوات دين قد ترفع القدرة التمويلية إلى 60 مليار يورو، قبل مضاعفتها إلى 120 ملياراً بمشاركة القطاع الخاص.

وستُوجَّه 14 مليار يورو من التمويل العام إلى قطاع الإسكان، مقابل 9 مليارات يورو مرتقبة من مستثمرين خواص، في إطار شراكة تؤكد الحكومة أنها ستوازن بين الجدوى الاقتصادية والبعد الاجتماعي.

وبحسب التقديرات الرسمية، فإن بناء 15 ألف وحدة سكنية اجتماعية سنوياً سيزيد المعروض بأكثر من 10% مقارنة بعدد الرخص المتوقعة لعام 2025، والتي تتراوح بين 120 و130 ألف وحدة، ما قد يسهم في تخفيف الضغوط على سوق الإيجارات. ولا يقتصر دور الصندوق على الإسكان، إذ حددت الحكومة له ثلاثة أبعاد: اجتماعي، وأخضر، وتكنولوجي، تشمل دعم تنافسية الشركات، وتسريع التحول الطاقي، وتعزيز الرقمنة.

كما يهدف إلى إعادة توظيف أموال أوروبية كان يتعين استخدامها قبل عام 2026، وضمان استمرار الزخم الاستثماري بعد انتهاء آلية التعافي الأوروبية. وانتقدت أطراف معارضة الطابع السيادي للصندوق، معتبرة أنه أقرب إلى توسيع صلاحيات المؤسسة الائتمانية الرسمية، وليس صندوقاً تقليدياً يعتمد على فوائض مالية كما في تجارب دول أخرى. وتؤكد الحكومة أن الأداة الجديدة تمثل مرحلة انتقالية نحو نموذج تمويلي طويل الأمد، يجمع بين تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية، في وقت تضع فيه أزمة السكن ملف العقار على رأس أولويات السياسات العامة في إسبانيا.