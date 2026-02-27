صندوق النقد يقرّ قرضاً لأوكرانيا بقيمة 8,1 مليارات دولار

- وافق صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل جديد لأوكرانيا بقيمة 8.1 مليارات دولار لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي في ظل الحرب مع روسيا، مع صرف دفعة فورية بقيمة 1.5 مليار دولار. - يهدف البرنامج إلى تعزيز الاستقرار المالي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وسط تحديات عسكرية واقتصادية وضغوط دولية، مع تأكيد المديرة العامة للصندوق على أهمية الدعم الدولي واستعداد أوكرانيا لاتخاذ إجراءات إضافية. - يأتي التمويل في ظل انكماش الاقتصاد الأوكراني واعتماده المتزايد على التمويل الخارجي، مع دور محوري لصندوق النقد والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في منع انهيار الاستقرار المالي.

وافق صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل جديد لأوكرانيا بقيمة 8.1 مليارات دولار يمتد على أربع سنوات، في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد في ظل استمرار الحرب مع روسيا. وصادق المجلس التنفيذي للصندوق على البرنامج أمس الخميس، عقب التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الصندوق والحكومة الأوكرانية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بما يتيح صرف دفعة فورية بقيمة 1.5 مليار دولار.

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، قولها إن أوكرانيا وشعبها تحملا حرباً طويلة ومدمرة على مدار أربع سنوات بقدرة استثنائية على الصمود، مشيرة إلى أن الترتيبات الجديدة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي تحقق بصعوبة، وتعزيز الاستقرار المالي، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية رغم استمرار الحرب.

ومن المتوقع أن يسهم قرار الصندوق في تخفيف الضغوط المالية التي تواجهها كييف، في وقت تتزايد فيه التحديات العسكرية والاقتصادية، إلى جانب الضغوط الأميركية المرتبطة بمحادثات السلام مع روسيا. كما يأتي القرار بالتزامن مع استمرار رفض المجر تمرير حزمة قروض أوروبية لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو (نحو 106 مليارات دولار). وأكدت جورجيفا أن المخاطر المحيطة ببرنامج صندوق النقد مرتفعة بشكل استثنائي، موضحة أن نجاحه يعتمد على استمرار الدعم الدولي لسد فجوات التمويل الخارجي واستعادة استدامة الدين العام، إضافة إلى التزام السلطات الأوكرانية بتنفيذ إصلاحات هيكلية طموحة والاستعداد لاتخاذ إجراءات إضافية عند الضرورة.

ويأتي برنامج التمويل الجديد في ظل تعرض الاقتصاد الأوكراني لانكماشات حادة منذ اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية، نتيجة تضرر البنية التحتية وتعطل سلاسل الإنتاج والتصدير، خصوصاً في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة الثقيلة. وتعتمد كييف بشكل متزايد على التمويل الخارجي لتغطية عجز الموازنة وتمويل النفقات العسكرية والاجتماعية، بعدما تراجعت الإيرادات الحكومية وارتفعت مستويات الدين العام.

وقد لعب صندوق النقد الدولي، إلى جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، دوراً محورياً في منع انهيار الاستقرار المالي عبر برامج دعم طارئة وإصلاحات تستهدف ضبط المالية العامة وتعزيز الحوكمة الاقتصادية. ويُنظر إلى البرنامج الجديد باعتباره جزءاً من شبكة أمان مالية دولية تهدف إلى الحفاظ على قدرة أوكرانيا على الوفاء بالتزاماتها المالية، وضمان استمرار عمل المؤسسات الاقتصادية إلى حين تهيئة ظروف التعافي وإعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)