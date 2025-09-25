صندوق النقد يربك حكومة القاهرة... لحظة اختبار كبرى لاقتصاد مصر

- تعتمد الحكومة المصرية على "سردية الطروحات" كحل لأزمة الديون، من خلال بيع الأصول العامة والشركات التابعة للقوات المسلحة، بهدف تحقيق نمو اقتصادي وتقليل الاعتماد على القروض الدولية، لكن الخبراء يحذرون من فقدان السيطرة على الاقتصاد. - تواجه الحكومة ضغوطاً من صندوق النقد الدولي لتسريع الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك بيع الأصول، وسط انتقادات بأن هذه السياسات قد تؤدي إلى تفريط في ثروات الدولة واستمرار تصاعد الديون. - تعاني العلاقة بين الحكومة وصندوق النقد من أزمة ثقة بسبب التباطؤ في الإصلاحات، مما يؤخر المساعدات المالية، ويدعو الخبراء إلى خطة وطنية بديلة تركز على الإنتاج المحلي.

مع اقتراب زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة المرتقبة في منتصف أكتوبر/تشرين المقبل وقد تكون قبل ذلك، بحسب مراقبين، تتصاعد الأسئلة حول مستقبل الاقتصاد المصري في ضوء "سردية الطروحات" التي تروّجها الحكومة باعتبارها المنقذ من أزمة الديون.

السردية التي تتلخص في بيع المزيد من الأصول العامة وبعض الشركات التابعة للقوات المسلحة عبر البورصة، تترافق مع وعود بتحقيق نمو أعلى، وتقليل الاعتماد على القروض الدولية. تأتي زيارة بعثة صندوق النقد إلى القاهرة في لحظة فارقة لتحديد اتجاه الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.

فبينما تراهن الحكومة المصرية على سردية الطروحات طريقاً للخلاص، يحذر الخبراء من أنها مجرد حل قصير الأجل قد ينتهي ببيع الأصول وخسارة السيطرة على مفاصل اقتصادية مهمة، بينما تستمر الديون في التصاعد.

لم يعد الجدل حول بيع الأصول مجرد قضية مالية، بل هو صراع على هوية الاقتصاد المصري ومستقبل سيادته. فالحكومة تسوّق للطروحات طريقاً قصيراً للخروج من الأزمة، بينما يرى الخبراء أنها قد تتحول إلى بيع للوقت، يمدد القدرة على السداد لبضع سنوات، لكنه يفرغ الدولة من أدواتها الأساسية.

لحظة اختبار كبرى

الخيارات تضيق، والوقت يضغط، والبعثة القادمة من صندوق النقد لن تكون مجرد زيارة تقنية، بل لحظة اختبار كبرى، حول مدى امتلاك الحكومة -التي تطالب أحزاب سياسية ورموز وطنية برحيلها- رؤية شاملة للإصلاح الحقيقي، بينما تراهن على بيع المزيد من الأصول، حتى لو كان الثمن خسارة جزء من مستقبلها الاقتصادي.

قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، في تصريحات صحافية عدة الأسبوع الماضي إن حكومته عازمة على تنفيذ الطروحات وفق خطط "مدروسة"، لا وفق إملاءات خارجية.

ويشير إلى تفضيله، أحياناً الصفقات المباشرة مع مستثمرين عرب أو خليجيين، كما حدث في صفقة "رأس الحكمة"، بدلاً من الطرح في السوق المحلي المترنح، لكن صندوق النقد يرى في ذلك التفافاً على برنامجه.

وبحسب تقارير الصندوق، استحوذت المؤسسات الحكومية والأمنية في 2024 على 74% من الاستثمارات الممولة بالقروض الأجنبية والمدخرات المحلية، بينما حصل القطاع الخاص الحقيقي على 26% فقط. وهذا يعكس، في نظر الصندوق، استمرار هيمنة الدولة على النشاط الاقتصادي، وهو ما يناقض جوهر الإصلاحات المتفق عليها.

يذكر رئيس الوزراء في أكثر من مرة أن برنامج الطروحات "ضرورة استراتيجية" لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتنويع ملكية الشركات، وتعزيز السيولة في البورصة.

وبحسب "خريطة الطريق 2030"، فإن الحكومة تستهدف رفع معدل النمو إلى 7% سنوياً، وتوفير 1.5 مليون فرصة عمل وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار، وتقليل الاعتماد على القروض الدولية وإنهاء الحاجة إلى دعم صندوق النقد بحلول 2026.

رغم هذه الوعود، تكشف البيانات الرسمية أن إجمالي الدين الخارجي لمصر مرشح للارتفاع من نحو 165 مليار دولار في 2024 إلى أكثر من 210 مليارات دولار بحلول 2030، في ظل التوسع في الاقتراض لسداد التزامات قائمة، من دون قدرة حقيقية على توليد عملة صعبة من مصادر إنتاجية. تدعو الأرقام المخيبة للآمال في مؤشرات بيع الأصول وأسواق المال، خبراء الاقتصاد إلى التحذير أن هذه السياسة قد تتحول إلى تفريط في ثروات الدولة مقابل سيولة مؤقتة، مع استمرار تصاعد الديون، وغياب إصلاحات هيكلية حقيقية تعيد للاقتصاد قدرته على الإنتاج والتصدير.

مكاسب مؤقتة للبورصة

توضح خبيرة أسواق المال حنان رمسيس أن البورصة المصرية استفادت ظاهرياً من الطروحات عبر زيادة عدد الشركات وتنوع القطاعات، لكنها لم تحقق الهدف الجوهري في تعزيز حجم السوق أو رفع معدلات التداول.

وتشير إلى أن بعض الطروحات حققت نجاحاً نسبياً، بينما فشلت أخرى بشكل واضح، منها المصرف المتحد حيث طرحت الحكومة بيع حصته، لكن العملية لم تكتمل وشركة باكين التي بيعت في البورصة انتهت إلى الخروج نهائياً منها بعد استحواذ شركة إماراتية على أصولها. تضيف رمسيس لـ"العربي الجديد": أن الحديث المتكرر عن طرح شركات القوات المسلحة منذ 2019 من دون تنفيذ فعلي أدى إلى ملل المستثمرين المحليين وتردد الأجانب.

وتشدد رمسيس على أن أي اندفاع جديد نحو بيع شركات قطاع الأعمال أو أصول استراتيجية "سيواجه رفضاً شعبياً واسعاً"، لأنه يُنظر إليه بوصفه "تصفية لممتلكات الدولة".

كما تحذر من أن طرح الأصول في وقت ضعف المؤشرات والسيولة سيؤدي إلى بيع بخسارة يضر الدولة ولا يخدم السوق. وتدعو إلى اتباع نهج تدريجي مدروس، يراعي الظروف الاقتصادية والمناخ الاستثماري، بدلاً من الضغوط الزمنية والشعبية.

وتوضح رمسيس أن المستثمر الأجنبي أو العربي يسعى لتحقيق أرباح، بينما المواطن يحتاج إلى أسعار عادلة وخدمات متاحة. وتقول: لو لم تخصص حصص للمستثمر المحلي والمواطن، فسنجد أنفسنا أمام سوق يدار بالكامل من الخارج، وهذا خطر على الأمن الاقتصادي والاجتماعي. وفقاً لرمسيس، فإن مؤشر البورصة صعد منذ توقيع الاتفاق الأخير مع صندوق النقد من مستوى 29 ألف نقطة إلى 34 ألف و700 نقطة، مستفيداً مع بعض الطروحات، ولكن المؤشر الأهم كان ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، الذي دفع المتعاملين الأجانب نحو سوق المال، مستفيداً من الارتفاع الكبير لسعر الدولار، بينما يبقى على الأرض، المواطن البسيط هو المتضرر الأول، في ظل ارتفاع الأسعار الذي بات سمة الحياة اليومية.

أزمة ثقة

من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن العلاقة بين الحكومة وصندوق النقد "تمر بأزمة ثقة"، فقد تأخر إعلان المراجعة الرابعة ثلاثة أشهر، وتم دمج الخامسة مع السادسة، في إشارة إلى تحفظ الصندوق على التباطؤ في الإصلاحات.

ويشير النحاس لـ" العربي الجديد" إلى أن الصندوق غير راضٍ عن بطء الحكومة في بيع الأصول وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، واستمرار هيمنة المؤسسات السيادية على قطاعات واسعة من الاقتصاد، مبيناً أن هذا التباطؤ عطّل صرف نحو 2.5 مليار دولار كان مقرراً الحصول عليها حتى فبراير 2026.

ويرى النحاس أن دخول مصر أجواء الانتخابات البرلمانية جعل الصندوق أكثر حذراً، إذ يخشى أن تتحمل حكومة لاحقة مسؤولية تنفيذ الإصلاحات المؤلمة، ما قد يؤجل الدعم المالي والقرض الجديد إلى ما بعد اجتماعات الربيع في 2026، بينما الدولة ملتزمة بسداد نحو 1.6 مليار دولار قيمة أقساط وفوائد الدين للصندوق قبل نهاية العام الجاري، بما يظهر أن ما تنتظره من مساعدات سيأخذه الصندوق قبل أن يأتي إلى البنك المركزي المصري.

تكشف الأرقام أن مصر تواجه التزامات ضخمة في السنوات المقبلة، ووفقاً لتطور أرقام الدين الخارجي، فقد أدى الاتفاق الأول مع صندوق النقد الدولي عام 2016 للحصول على 12 مليار دولار إلى زيادة الدين الخارجي من 55 مليار دولار إلى 93 مليار دولار، عام 2018 ليقفز إلى 125 مليار دولار عام 2020، ويصعد إلى 155 مليار دولار عام 2022 مع استمرار الاعتماد على القروض.

ويصل إلى 165 مليار دولار عام 2024، مع توقع أن تصل استحقاقات الدائنين إلى 185 مليار دولار عام 2026، وفي حالة الاستمرار في نهج طلب القروض ستصل إلى 210 مليارات دولار، عام 2030، وفق تقديرات مؤسسات مالية دولية. يدفع تنامي الدين الخارجي والمحلي الخبراء إلى القول إن بيع الأصول للأجانب ينطوي على مخاطر استراتيجية، منها خسارة السيطرة على قطاعات استراتيجية مثل الموانئ، والكهرباء، وشركات الطاقة والبتروكيماويات والأسمدة والدخان، وتحويل الأرباح إلى الخارج، بدلاً من إعادة استثمارها محلياً.

وصفة موحدة

يرى عميد كلية اللوجيستيات بالأكاديمية العربية للنقل البحري، محمد علي إبراهيم، أن صندوق النقد "يطبق وصفة موحدة" على الدول النامية، تشمل تحرير سعر الصرف وإلغاء الدعم، وبيع القطاع العام وأصول الدولة.

وبعيداً عن لغة الأرقام، يعيش المواطن المصري آثار هذه السياسات يومياً. فقدت العملة أكثر من 80% من قيمتها خلال عقد، بينما تتوالى موجات رفع أسعار الوقود والكهرباء والسلع الأساسية. يقول خبير التمويل والاستثمار وائل النحاس إن الحكومة تدور في حلقة مفرغة. تقترض لسداد الديون، ثم تبيع أصولاً لتسديد أقساط أخرى، وفي النهاية يتحمل المواطن الكلفة الأكبر عبر التضخم وتراجع الخدمات. وفقاً لرؤية خبيرة أسواق المال حنان رمسيس فإن القلق يزداد من أن يؤدي بيع شركات الصحة أو المرافق العامة إلى حرمان شرائح واسعة من خدمات أساسية، أو جعلها باهظة الكلفة على الأغلبية.

ويرى برلمانيون وممثلو الأحزاب المعارضة أن "سردية الحكومة" لبيع الأصول وحل الأزمة الاقتصادية هي امتداد سياساتها القديمة نفسها التي تعمق أزمات البلاد، لأن الحل لا يكمن في اتباع "الوصفة الجاهزة" للصندوق، بل في صياغة خطة وطنية بديلة تتضمن، تعظيم الإنتاج المحلي بدلاً من الاعتماد على الواردات وتنويع مصادر التمويل عبر شراكات استثمارية حقيقية لا بيع أصول، ومكافحة الفساد الإداري والمالي لتقليل الهدر.