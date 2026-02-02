صندوق النقد يتوقع هبوط ​​التضخم عالمياً ويدعو إلى تكامل تجاري

- توقعت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، انخفاض التضخم العالمي إلى 3.8% في 2023 و3.4% في 2027، مع تراجع الطلب وأسعار الطاقة، مشيرة إلى صمود النمو العالمي رغم التحديات الجيوسياسية والتجارية. - دعت غورغييفا إلى تعزيز التكامل التجاري، مشيدة بنمو التجارة رغم التباطؤ، وذكرت توقيع اتفاقيات تجارية بين الاتحاد الأوروبي والهند، والاتحاد الأوروبي وميركوسور، واتفاق كندي مع الصين. - أشار صندوق النقد إلى أن المخاطر الجيوسياسية قد تؤثر على النمو العالمي، لكنه توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3% في 2026، مدعومًا بالاتفاقيات التجارية والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي.

توقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا

اليوم الاثنين، انخفاض التضخم العالمي إلى 3.8% هذا العام وإلى 3.4% في 2027 مع تراجع الطلب و انخفاض أسعار الطاقة . وقالت غورغييفا في كلمة ألقتها خلال منتدى مالي عربي في دبي، إن النمو العالمي صمد "بشكل ملحوظ" رغم التحولات العميقة في الأوضاع الجيوسياسية والسياسات التجارية والتكنولوجيا والتركيبة السكانية.

ودعت غورغييفا إلى مزيد من التكامل التجاري. وقالت "في عالم يتسم بتفتت التجارة، يشكل تعزيز التكامل التجاري أمرا بالغ الأهمية". وأضافت: "ما شهدناه هذا العام هو أن التجارة لم تتراجع كما كنا نخشى، إنها في الواقع تنمو بوتيرة أبطأ قليلا من النمو العالمي". ووقّع الاتحاد الأوروبي والهند الثلاثاء الماضي، اتفاقاً تجارياً، بعد مسار تفاوضي امتد 19 عاماً، وفق بيانات رسمية أوروبية. وقبلها بأيام أُعلن في باراغواي توقيع اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وتكتل ميركوسور بعد 25 عاماً من المفاوضات. وفي أوتاوا، كشفت الحكومة الكندية في يناير/كانون الثاني الماضي، عن اتفاق مبدئي لمعالجة ملفات تجارية واقتصادية مع الصين، يشمل المركبات الكهربائية ومنتجات زراعية وصناعية.

وقال صندوق النقد في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الشهر الماضي، إن المخاطر الجيوسياسية ليست "صدمة لحظية" فحسب، بل قد تتحول إلى سلسلة ارتدادات متراكمة تُضعف النمو العالمي عبر قنوات مترابطة. ووضع التقرير احتمال "اندلاع توترات داخلية أو جيوسياسية" كأحد المخاطر الرئيسية، لأنها تُدخل طبقات جديدة من عدم اليقين وتُربك الاقتصاد العالمي عبر الأسواق المالية وسلاسل الإمداد وأسعار السلع الأولية.

لكن الصندوق توقع أيضاً، نمواً للناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.3% في عام 2026، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن تقديرات سابقة له في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو المستوى نفسه المتوقع لعام 2025، بينما أبقى توقعاته لنمو عام 2027 دون تغيير عند 3.2%، وأرجع الصندوق التحسن في آفاق النمو إلى الاتفاقيات التجارية التي خفضت الرسوم الجمركية، إضافة إلى قدرة الشركات على إعادة توجيه سلاسل التوريد، واستمرار الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

(رويترز، العربي الجديد)