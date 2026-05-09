صندوق النقد يتوقع دخلاً صافياً بقيمة 2.5 مليار دولار في 2026

- يتوقع صندوق النقد الدولي تحقيق دخل صافٍ يبلغ 2.5 مليار دولار في السنة المالية 2026، رغم الضبابية الناتجة عن المخاطر الجيوسياسية وتقلبات الأسواق المالية. - حذرت المديرة العامة كريستالينا غورغييفا من تأثير استمرار الحرب وارتفاع أسعار النفط إلى 125 دولاراً للبرميل، مما قد يؤدي إلى "نتائج أسوأ بكثير" للاقتصاد العالمي. - وافق مجلس إدارة الصندوق على ميزانية إدارية بقيمة 1.6 مليار دولار للسنة المالية 2027، مع توقع ارتفاع الأرصدة الاحتياطية إلى 35.9 مليار دولار بحلول نهاية 2026.

قال صندوق النقد الدولي إن مجلس إدارته يتوقع تحقيق دخل صافٍ يبلغ حوالى 2.5 مليار دولار في السنة المالية 2026، وذلك عقب المراجعة السنوية لوضع إيراداته للسنة المنتهية في 30 إبريل/ نيسان. وقال الصندوق أمس الجمعة: "لا تزال توقعات وضع إيرادات الصندوق عرضة لدرجة عالية من الضبابية، بما في ذلك بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية وتقلبات الأسواق المالية".

وسبق أن حذرت المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا الاثنين الماضي، من أن الاقتصاد العالمي قد يواجه "نتائج أسوأ بكثير" إذا امتدت حرب إيران إلى عام 2027 وبلغت أسعار النفط نحو 125 دولاراً للبرميل. وأفادت بأن استمرار الحرب وتوقعات بوصول أسعار النفط إلى نطاق 100 دولار أو أكثر للبرميل وتزايد الضغوط التضخمية، كلها عوامل تعني أن "السيناريو السلبي" لصندوق النقد تحقق بالفعل.

ووفقاً لبيان منفصل صدر أمس الجمعة، وافق مجلس إدارة الصندوق في إبريل/ نيسان على صافي ميزانية إدارية للسنة المالية 2027، يبلغ مجموعها 1.6 مليار دولار، التي ستغطي فترة تبلغ حوالى عام واحد اعتباراً من أول مايو/ أيار. وقال الصندوق وفقاً لوكالة رويترز، إن أرصدته الاحتياطية، التي توفر حاجزاً لحمايته من الخسائر المحتملة الناجمة عن الائتمان والدخل والمخاطر المالية الأخرى، من المتوقع أن ترتفع إلى 35.9 مليار دولار بحلول نهاية السنة المالية 2026، وهو ما يتجاوز الهدف متوسط الأجل لصندوق النقد الدولي.

وبالنظر إلى المستقبل، توقع صندوق النقد الدولي دخلاً صافياً يبلغ حوالى 2.6 مليار دولار في كل من السنتين الماليتين 2027 و2028. ووافق المجلس التنفيذي على الإبقاء على هامش سعر الفائدة الأساسي لصندوق النقد الدولي عند 60 نقطة أساس فوق سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة للفترة من 2027 إلى 2028، مع الحفاظ على الأسعار الحالية للدول الأعضاء التي تقترض من الصندوق. ووفقاً للموقع الرسمي للصندوق، فإن موارد الصندوق تأتي من ثلاثة مصادر، وهي حصص عضوية البلدان الأعضاء، واتفاقات الاقتراض الثنائية ومتعددة الأطراف. ويترجم إجمالي موارد الصندوق الحالية البالغ حوالى 977 مليار وحدة حقوق سحب خاصة إلى طاقة إقراضية بحوالى 713 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالى تريليون دولار).

(رويترز، العربي الجديد)