صندوق النقد يبدأ بمراجعة أداء الاقتصاد الأردني

- بدأت بعثة صندوق النقد الدولي مراجعة رابعة لأداء الاقتصاد الأردني ضمن اتفاقية التسهيل الموسع، حيث يتوقع صرف مبلغ مشابه للمراجعة السابقة البالغ 189 مليون دولار لدعم مجالات أساسية. - الاتفاقية الممتدة حتى 2024 تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار، وقد صرف منها حتى الآن حوالي 600 مليون دولار لدعم التنمية الاقتصادية، مع تنفيذ الأردن لبرامج إصلاحية منذ 1989. - تسعى الحكومة الأردنية لتنفيذ رؤية إصلاحية اقتصادية لعشر سنوات لزيادة النمو وجذب الاستثمارات، حيث تجاوز النمو الاقتصادي التوقعات بنسبة 2.7% في الربع الأول من العام الحالي.

تجري بعثة من صندوق النقد الدولي مراجعة شاملة لأداء الاقتصاد الأردني اعتباراً من اليوم الأحد وهي الرابعة ضمن اتفاقية التسهيل الموسع التي وقعها الأردن مع الصندوق سابقاً ويحصل بموجبها على مساعدات مالية للإنفاق على عدة مجالات أساسية.

وكان صندوق النقد قد أنهى المراجعة الثالثة للاقتصاد الأردني في يونيو/حزيران الماضي، وصرف في نهايتها مبلغ 134 مليون دينار (نحو 189 مليون دولار ) من إجمالي المبلغ المتفق عليه في إطار البرنامج الخاص بالاقتصاد الأردني ويتوقع أن يتم صرف مبلغ مقارب مع نهاية المراجعة الرابعة التي ستلتقي خلالها بعثة الصندوق مسؤولين وفنيين من وزارة المالية والبنك المركزي وعدة جهات حكومية .

ويبلغ حجم الاتفاق الممتد الموقع بين الأردن وصندوق النقد الدولي عام 2024 حوالي 1.3 مليار دولار تم لغاية المراجعة الثالثة صرف ما يقارب 600 مليون دولار لعدة أوجة تنموية واقتصادية . وطبق الأردن العديد من البرامج الإصلاحية بالتعاون مع صندوق الدولي منذ العام 1989 في أعقاب الأزمة الاقتصادية التي تعرض لها وأدت إلى اختلالات اقتصادية ومالية وارتفاع في نسبة البطالة.

وتواصل الحكومة الأردنية تنفيذ رؤية إصلاحية للتحديث الاقتصادية لمدة عشر سنوات، ويتم حالياً العمل على إصدار البرنامج التنفيذي لها بعد انتهاء البرنامج الأول بهدف زيادة النمو واستقطاب الاستثمارات والحد من الفقر والبطالة. وزاد النمو الاقتصادي بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام الحالي متجاوزاً التوقعات الحكومية بأن يبلغ 2.2%.