صندوق النقد: انقطاع إمدادات الطاقة طويلاً سيؤثر على الاقتصاد العالمي

- توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى استمرار العوامل التي تحمي النمو العالمي من تأثيرات الحرب، لكن انقطاع إمدادات الطاقة قد يؤثر على التوقعات المستقبلية، مع ضرورة تقييم السيناريوهات المختلفة وتأثير أسعار الطاقة على بعض البلدان. - تشير تقديرات الصندوق إلى توقف تراجع التضخم العالمي، مع توقعات بارتفاعه بسبب زيادة أسعار الطاقة والمواد الغذائية، مما يعكس تباين الضغوط التضخمية بين الاقتصادات. - بنك غولدمان ساكس يحذر من استمرار الضغط على أسعار النفط بسبب الاضطرابات في صادرات الخليج، مع توقعات بتجاوز خام برنت 110 دولارات إذا استمر تباطؤ الانتعاش.

قال مدير إدارة الاستراتيجيات في صندوق النقد الدولي كريستيان مامسن الأربعاء، إن العوامل التي حالت دون تعرض النمو العالمي لتداعيات أكبر من الحرب في المنطقة مرشحة للاستمرار، لكن أي انقطاع طويل الأمد في إمدادات الطاقة سيؤثر بوضوح على التوقعات المستقبلية.

وسئُل مامسن وفقا لوكالة رويترز، عما إذا كان تجدد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران يمكن أن يدفع الصندوق إلى مراجعة توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي البالغة 3% في 2026، فقال إن من الصعب جدا تحديد المسار الذي قد تتخذه تقديرات الصندوق عند تحديثها في أكتوبر/ تشرين الأول. وأضاف: "على الصعيد الداخلي، سيتعين علينا مواصلة تقييم السيناريوهات المختلفة. وبالنسبة لبعض البلدان، فإن مسألة أسعار الطاقة... هي، بالطبع، بالغة الأهمية".

وتشير تقديرات الصندوق الصادرة الأربعاء الماضي، إلى توقف مسار تراجع التضخم العالمي، مع توقعات بارتفاعه من 4.1% في عام 2025 إلى 4.7% في 2026، مدفوعاً على نحوٍ رئيسيّ بزيادة أسعار الطاقة والمواد الغذائية، قبل أن يعاود الانخفاض إلى 3.9% في 2027. ويعكس هذا المسار تبايناً في الضغوط التضخمية بين الاقتصادات، نتيجة اختلاف تأثير أسعار الصرف وأوضاع سوق العمل، إلى جانب استمرار ارتفاع أسعار الخدمات.

وقال بنك غولدمان ساكس في مذكرة صدرت أمس الثلاثاء ونشرتها رويترز اليوم، إن تجدد الاضطرابات في صادرات النفط من الخليج قد يواصل الضغط على الأسعار في الاتجاه الصعودي على الأمد القريب، مضيفا أن المرحلة التالية من انتعاش التدفقات لا تزال غير مؤكدة وقد تكون أبطأ من الانتعاش الأولي حتى بعد تراجع التوتر الجيوسياسي.

ويقدر غولدمان ساكس أن صادرات الخليج تعافت لتتجاوز 80% من مستويات ما قبل الحرب بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في يونيو/ حزيران، لكنها تراجعت مرة أخرى إلى ما دون 50%، أو حوالي 11 مليون برميل يوميا، خلال الأسبوع الماضي في أعقاب هجمات جديدة على ناقلات في مضيق هرمز. وقدر أن الحصار الأميركي الذي أعيد فرضه على الموانئ الإيرانية قد يقلص الصادرات الإيرانية 1.5 مليون إلى مليوني برميل يوميا.

وقال البنك إن خام برنت قد يتجاوز 110 دولارات في الربع الأخير من هذا العام إذا استمر تباطؤ انتعاش الصادرات من دول الخليج. وأشار إلى أن الأسعار قد تنخفض إلى مستوى 60 دولارا بحلول نهاية العام إذا خفت حدة التوتر الإقليمي وانتعش الإنتاج بوتيرة أسرع من المتوقع. وارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الأربعاء، إذ أعاد الرئيس دونالد ترامب فرض حصار بحري على جميع الموانئ الإيرانية، وشنت إيران ضربات استهدفت بنى تحتية أميركية في المنطقة.

(رويترز، العربي الجديد)