صندوق النقد: العجز المرتفع يهدّد الاستقرار المالي والنقدي في ليبيا

- يعاني الوضع المالي في ليبيا من عدم الاستدامة، مع عجز مالي يبلغ 30% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، ودين عام يصل إلى 146%، مما يضغط على سعر الصرف والاحتياطيات ويؤثر سلباً على المعيشة. - استمرار الاعتماد على الإنفاق المدعوم بإيرادات نفطية متقلبة يعرض الاقتصاد لصدمات، وغياب الانضباط المالي يضعف فعالية الإجراءات النقدية، مما يتطلب استغلال الفوائض النفطية لبناء هوامش أمان. - دعا صندوق النقد إلى إصلاحات لتعزيز الحوكمة وتقليل الاعتماد على النفط، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز استقلالية مصرف ليبيا المركزي، وتطوير أدوات السياسة النقدية.

قال خبراء صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، إن مسار المالية العامة في ليبيا "غير مستدام"، محذرين من أن استمرار العجز المرتفع والإنفاق العام عند مستويات تفوق القدرة الاقتصادية يفاقم الضغوط على سعر الصرف والاحتياطيات والتضخم. وجاء في البيان الختامي لبعثة مشاورات "المادة الرابعة" لعام 2026 أن عجز المالية العامة بلغ نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، في حين تضاعف الدين العام تقريباً خلال عامين ليصل إلى 146% من الناتج، وهو ما يعكس "تصاعداً سريعاً في الاختلالات المالية" وزيادة في الضغوط الخارجية.

وأشار الخبراء إلى أن هذا المسار المالي ينعكس مباشرة على الاقتصاد الكلي، إذ ساهم في اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للعملة، رغم خفض سعر الصرف مرتين منذ إبريل/نيسان 2025، كما أدى إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات من رقمين، ما أضعف القوة الشرائية للسكان وأثر سلباً على مستويات المعيشة. وأوضح البيان أن استمرار الاعتماد على الإنفاق المرتفع، مدعوماً بإيرادات نفطية متقلبة، يجعل اقتصاد ليبيا عرضة لصدمات أسعار النفط، محذراً من أنّ استخدام الطفرة الحالية في الإيرادات لزيادة الإنفاق "سيزيد من صعوبة التكيف مستقبلاً" عندما تعود الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية.

وفي هذا السياق، شدّد خبراء صندوق النقد على أن غياب الانضباط المالي يقوض فعالية الإجراءات النقدية، معتبرين أن التدابير التي يتخذها مصرف ليبيا المركزي لاحتواء الضغوط على سعر الصرف لن تحقق سوى "تخفيف مؤقت" في ظل استمرار العجز الكبير، كما لفت البيان إلى أن الضغوط المالية دفعت السلطات إلى الاعتماد على مزيج من خفض سعر الصرف والتدابير الإدارية والسحب من الاحتياطيات، وهي سياسات اعتبرها الصندوق "غير قابلة للاستمرار"، إذ تؤدي إلى استنزاف هوامش الأمان الخارجية وزيادة التشوهات في السوق وإضعاف نشاط القطاع الخاص.

ورغم توقع استمرار نمو الاقتصاد على المدى القريب بدعم من الإنفاق العام، أكد الصندوق أن الآفاق تبقى "هشة وغير مستدامة"، مع ترجيح تصاعد المخاطر في حال تراجع أسعار النفط أو اضطراب الإنتاج، ما قد يسرّع وتيرة استنزاف الاحتياطيات ويزيد الضغوط التضخمية. ودعا الخبراء إلى استغلال الفوائض النفطية الحالية في بناء هوامش أمان مالية، بدلاً من توجيهها لزيادة الإنفاق، مؤكدين أن ضبط أوضاع المالية العامة، عبر ترشيد النفقات وتعزيز الإيرادات غير النفطية، يظل "الشرط الأساسي" لاستعادة الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

ورأى الخبراء أن تقارب سعر الصرف مع مستوياته الاقتصادية الحقيقية قد يحدّ من المضاربات، لكنهم أكدوا أن تعديل سعر الصرف وحده "غير كافٍ" من دون إصلاح مالي موازٍ، وأشاروا إلى أن الإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي لاحتواء الطلب على النقد الأجنبي تبقى محدودة الأثر في ظل استمرار العجز المالي الكبير، داعين إلى تعزيز استقلالية المصرف وتطوير أدوات السياسة النقدية، وأشاد البيان بخطوات المصرف المركزي في تعزيز الشمول المالي وتحديث القطاع المصرفي، بما في ذلك إعداد تقرير الاستقرار المالي وإطلاق إصلاحات رقمية، لكنه حذر من استمرار القيود على تمويل القطاع الخاص رغم وجود سيولة فائضة.

ودعا الصندوق إلى إصلاحات عميقة لتعزيز الحوكمة وتقليل الاعتماد على النفط، تشمل مكافحة الفساد، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير سوق العمل، وإعادة هيكلة المؤسسات العامة، إضافة إلى تعزيز الشفافية في قطاع النفط والمؤسسات المملوكة للدولة، كما شدّد على أهمية تحديث قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين آليات الرقابة على الواردات عبر الجهاز المصرفي للحد من التدفقات غير المشروعة.