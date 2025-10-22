صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد باكستان إلى 3.6%

- رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في باكستان إلى 3.6%، مع تحذيرات من تأثير الفيضانات في 2025 على النمو والتضخم. - حصلت باكستان على برنامج تمويلي بقيمة 3 مليارات دولار، مما ساعد في استقرار الروبية وتحسين الاحتياطيات، لكن الاقتصاد يواجه تحديات في قطاعي الطاقة والزراعة. - تسعى الحكومة لتوسيع قاعدة الضرائب وزيادة الإيرادات لتحقيق نمو مستدام، مع استمرار المخاطر من تقلبات أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية.

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في باكستان إلى 3.6% للعام المالي الحالي، لكنه حذر من أن الفيضانات الشديدة في الربع الثالث من عام 2025 يمكن أن يكون لها آثار سلبية أكثر على النمو والتضخم والحساب الجاري مما هو مقدَّر حالياً. وفي توقعاته الاقتصادية الإقليمية للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أشار الصندوق إلى أنه بينما تباطأ التضخم في باكستان كثيراً هذا العام بسبب تراجع أسعار الغذاء والطاقة، من المتوقع أن يرتفع مرة أخرى في عام 2026.

ويعزى هذا الارتفاع المتوقع إلى تطبيع الأسعار ووقف الدعم التدريجي للكهرباء قصير الأجل، حسب صحيفة ذا نيوز الباكستانية اليوم الأربعاء. ومن المتوقع أن يرتفع النمو في باكستان إلى 3.6% في عام 2026، مدعوماً بتنفيذ إصلاحات مستمرة وتحسن الظروف المالية وتنامي الثقة. كانت بعثة المراجعة التابعة لصندوق النقد الدولي قد قدرت معدل نمو اقتصاد باكستان للسنة المالية حتى 30 يونيو/حزيران الماضي بما يراوح بين 3.25% و3.5% من إجمالي الناتج المحلي.

يأتي هذا التقييم في وقت يحاول فيه الاقتصاد الباكستاني التعافي من أزمة خانقة شهدت تراجعًا حادًا في العملة المحلية، وارتفاعًا في معدلات التضخم، إضافة إلى اعتماد البلاد الكبير على التمويل الخارجي لتغطية العجز المالي. فقد حصلت باكستان في عام 2024 على برنامج تمويلي جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة نحو 3 مليارات دولار، ساهم في تحقيق استقرار نسبي في سعر الروبية، وتحسين احتياطيات النقد الأجنبي التي كانت قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها خلال السنوات الأخيرة.

ورغم هذا التحسن، ما زالت التحديات البنيوية تواجه الاقتصاد، خصوصاً في قطاعي الطاقة والزراعة اللذين تضررا بشدة من تقلبات المناخ وارتفاع تكاليف الإنتاج. كذلك تشكل الفيضانات المتكررة تهديدًا مباشرًا للمحاصيل الزراعية وللبنية التحتية، ما قد يعيد البلاد إلى دوامة التضخم والبطالة. من جهة أخرى، تسعى الحكومة الباكستانية لتوسيع قاعدة الضرائب وزيادة الإيرادات المحلية ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى خفض الاعتماد على القروض الدولية وتحقيق نمو مستدام، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاجتماعية والسياسية جراء الإجراءات التقشفية التي فرضها الصندوق.

إقليميًا، تستفيد باكستان من تحسن الطلب على صادراتها الصناعية، ولا سيما في قطاع النسيج، إضافة إلى ارتفاع التحويلات المالية من المغتربين، ما يساعد على تخفيف الضغط على الحساب الجاري. لكن في المقابل، فإن التقلبات في أسعار الطاقة العالمية، واستمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، تبقى من أبرز المخاطر التي قد تعيق استقرار الاقتصاد خلال العام المقبل.

لذلك، إن رفع توقعات نمو باكستان إلى 3.6% يُعدّ مؤشّراً إيجابياً، لكنه ليس انفراجة كاملة. فالبلد لا يزال تحت وطأة عدة ضغوط: من الفيضانات إلى تبعات الدعم والكهرباء، من دين عام مرتفع إلى اعتماد كبير على التمويل الخارجي. نجاح الانتعاش يتطلّب استمرار الإصلاحات المالية، وتعزيز الإنتاج المحلي، والتعامل مع المخاطر البيئية والتمويلية. وإذا ما توصّلت باكستان إلى ثباتٍ أكبر في مؤشّراتها الاقتصادية – خصوصاً التضخم، العجز، والاستثمار – فبإمكان النمو المتوقّع أن يُترجم إلى تحسين حقيقي في مستوى المعيشة وفرص العمل. لكن الأهم من الرقم، قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات، وتحويل التعافي إلى نمو مستدام.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)