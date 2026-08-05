- يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السوري بنسبة تتجاوز 10% في 2026، مدفوعًا بتعافي الزراعة، وزيادة إنتاج النفط والغاز، وتحسن الكهرباء، وتوسع التجارة والخدمات، وعودة اللاجئين. - رغم النمو المتوقع، يواجه الاقتصاد تحديات مثل التضخم المرتفع في 2026 بسبب زيادة أسعار الواردات والطلب المحلي، مع توقع تراجعه في 2027 إذا استمرت السياسات الحذرة. - يشدد الصندوق على أهمية الإصلاحات المالية والمصرفية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الرقابة المصرفية، مع استمرار الدعم الفني لتحسين الإدارة المالية والاقتصادية.

توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد السوري نموا يتجاوز 10% خلال عام 2026، على أن يستمر النمو القوي في عام 2027، مدفوعا بتعافي القطاع الزراعي، وزيادة إنتاج النفط والغاز، وتحسن إمدادات الكهرباء إلى جانب توسع أنشطة التجارة والخدمات، واستمرار عودة اللاجئين وارتفاع أعداد الزوار. وجاءت هذه التقديرات المنشورة الثلاثاء، انعكاسا لزيارة أجراها وفد من خبراء الصندوق برئاسة رون فان رودن إلى دمشق بين 19 و23 يوليو/تموز الماضي، لبحث التقدم في الإصلاحات الاقتصادية وأولويات السياسات، والاتفاق على مجالات جديدة للمساعدة الفنية في إطار تعزيز التعاون مع السلطات السورية.

وأوضح الصندوق في بيان نشره على موقعه الرسمي اليوم، أن الاقتصاد السوري بدأ يستعيد زخمه خلال عام 2025 مستفيدا من تحسن ثقة المستهلكين والمستثمرين عقب التغيير السياسي، وعودة نحو 1.5 مليون لاجئ، وإعادة اندماج سورية تدريجيا في الاقتصادين الإقليمي والعالمي، رغم الآثار السلبية للجفاف الذي ضرب القطاع الزراعي. ورغم توقعات النمو المرتفعة، أشار التقرير إلى استمرار التفاوت في وتيرة التعافي بين المناطق، وبقاء معدلات الفقر عند مستويات واسعة، وإن كانت قد تراجعت نسبياً مقارنة بالفترة السابقة.

وفي المقابل لفت الصندوق إلى أن التضخم ارتفع خلال عام 2026 نتيجة زيادة أسعار الواردات، ولا سيما الوقود والمواد الغذائية، بفعل الصراع الإقليمي، إضافة إلى تحسن الطلب المحلي، ورفع أجور العاملين في القطاع العام، وزيادة أسعار بعض الخدمات العامة والسكن، متوقعا تراجع التضخم خلال عام 2027 إذا استمرت السياسات المالية والنقدية الحذرة وانخفضت الضغوط على أسعار الواردات.

وأكد التقرير تحسن أداء المالية العامة، موضحا أن موازنة عام 2025 سجلت فائضاً محدودا، فيما توقع ارتفاع الإيرادات الحكومية خلال 2026 بدعم من زيادة الإيرادات الضريبية والجمركية، وإيرادات قطاع الهيدروكربونات، وبعض الإيرادات الاستثنائية، ما يسمح بتنفيذ معظم بنود الموازنة، مع احتمال استمرار الضغوط على الإنفاق الرأسمالي بسبب محدودية الموارد.

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وشدد الصندوق على ضرورة مواصلة الإصلاحات المالية، وتعزيز إدارة المالية العامة، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتقليص الإعفاءات الضريبية، بما يتيح توفير موارد إضافية للإنفاق التنموي وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية. وفي القطاع المالي، اعتبر الصندوق أن الإسراع في إعادة تأهيل القطاع المصرفي يمثل أولوية، ودعا إلى إقرار قانونين جديدين للمصرف المركزي والمصارف، وتعزيز الرقابة المصرفية، وتطوير إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يدعم إعادة دمج سورية في النظام المالي الدولي ويعزز فرص جذب الاستثمارات.

وأكد صندوق النقد الدولي استمراره في تقديم الدعم الفني للحكومة السورية خلال المرحلة المقبلة، عبر برنامج يشمل إصلاح المالية العامة، وتطوير الإدارة الضريبية والجمركية، وإدارة الدين العام، وإصلاح القطاع المصرفي، وتحسين جودة الإحصاءات الاقتصادية، تمهيداً لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع سورية بناء على طلب السلطات.

ورأى الصندوق أن استمرار تعافي الاقتصاد السوري يتطلب الحفاظ على سياسات مالية ونقدية سليمة، إلى جانب توفير دعم دولي سريع لتلبية الاحتياجات الإنسانية والتنموية، والمساهمة في إعادة دمج اللاجئين والعائدين، وإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية.