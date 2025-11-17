صندوق النقد الدولي: اقتصاد سورية أبدى مؤشرات للتعافي

- أظهر الاقتصاد السوري مؤشرات تعافٍ بفضل موقف مالي ونقدي متشدد، مع بدء مناقشات لوضع إطار للسياسة النقدية يهدف لضمان استقرار التضخم. - بحث الرئيس السوري مع مديرة صندوق النقد الدولي سبل تعزيز التنمية الاقتصادية، مؤكداً استعداد الصندوق لتقديم الدعم الفني للمؤسسات الرئيسية، مع التركيز على تعزيز قدرة البنك المركزي. - تم الاتفاق على استقبال بعثة من صندوق النقد الدولي لمشاورات المادة الرابعة، مما يمهد لبرنامج إصلاح اقتصادي ومالي، مع تقديم مساعدات فنية في مجالات متعددة.

قال صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين إن الاقتصاد السوري أظهر مؤشرات على التعافي، مؤكداً أن السلطات السورية تمكنت من اتخاذ موقف متشدد على الصعيدين المالي والنقدي، في ظل القيود الكثيرة التي تواجهها. وأشار صندوق النقد الدولي بعد اختتام زيارة خبرائه دمشق إلى مباشرته مناقشات بشأن وضع إطار مناسب للسياسة النقدية لسورية من شأنه أن يدعم ضمان انخفاض التضخم واستقراره.

وبحث الرئيس السوري أحمد الشرع يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خلال لقائه المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا، في العاصمة الأميركية واشنطن سبل تعزيز عجلة التنمية والتطوير الاقتصادي في سورية، ومدى الاستفادة من المؤسسة المالية الدولية، كما بحث سبل التعاون بين بلاده وصندوق النقد الدولي، والتحوّل الاقتصادي الذي يحتاج إليه السوريون.

وقالت غورغييفا في منشور على منصة إكس إن الاجتماع تناول "التحوّل الاقتصادي الذي يحتاج إليه السوريون ويستحقونه، والذي تعمل الحكومة على تحقيقه"، مؤكدة استعداد صندوق النقد الدولي لتقديم المساعدة، بما في ذلك الدعم الفني للمؤسسات الرئيسية. وأشارت إلى أن الصندوق "منخرط بشكل كامل" مع سورية، لافتة إلى أن فريقاً من الصندوق زار دمشق سابقاً لمناقشة تعزيز قدرة البنك المركزي على أداء مهامه بوصفه ركيزة للاستقرار، من خلال ترسيخ الثقة بشركاء سورية. وأضافت: "لقد حددنا برنامج عمل يتضمن تحديد احتياجات تنمية القدرات وتقديم الدعم لسورية بسرعة"، مشيرة إلى أن البنك الدولي "منخرط بقوة أيضاً في هذا الأمر"، وأن الفريقين يعملان معاً بشكل وثيق.

وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الاثنين، لدى زيارته مصرف سورية المركزي أهمية تطوير القطاع المصرفي وتعزيز دوره بوصفه ركيزة أساسية لدعم مسار التنمية الاقتصادية في البلاد. وسبق أن أكد مصدر مسؤول في وزارة المالية السورية لـ"العربي الجديد" الأسبوع الماضي أنه جرى الاتفاق على استقبال بعثة من صندوق النقد الدولي خلال الأشهر الستة القادمة، في إطار مشاورات المادة الرابعة، وهو ما يُتوقع أن يوفر بيئة مشجعة للمستثمرين المهتمين بالسوق السورية.

وأضاف المصدر أن هذه المشاورات قد تمهد للتوصل إلى برنامج للإصلاح الاقتصادي والمالي غير مرتبط بقروض، من نوع Staff Monitored Program، مشيراً إلى أن المشاركة السورية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال الفترة الماضية أسهمت في تحقيق نقلة نوعية في العلاقة مع المؤسستين الماليتين.

وأوضح المصدر أن الاتفاق مع صندوق النقد يشمل تقديم مساعدات فنية في مجالات الإصلاح المالي والمصرفي، والمالية العامة، والإحصاءات، وإدارة الدين العام، على أن تقوم عدة بعثات بزيارة دمشق خلال الفترة المقبلة. واعتبر أن التوافق على تعيين ممثل مقيم للصندوق في سورية، وإلغاء الإجراءات الأمنية التي كانت تحول دون إقامة بعثات الصندوق، يمثلان خطوة مهمة في تعزيز التعاون.