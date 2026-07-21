- توظيف الذكاء الاصطناعي يمكن أن يضيف 4% للنمو الاقتصادي في أفريقيا جنوب الصحراء خلال عقد، بشرط تحسين الكهرباء والمهارات الرقمية، حيث تعاني المنطقة من نقص في البنية التحتية والمهارات التقنية. - تعاني المنطقة من نقص في البنية التحتية الأساسية مثل الكهرباء والإنترنت، حيث يفتقر نصف السكان لمصدر موثوق للكهرباء، ونسبة مستخدمي الإنترنت تبلغ 38% فقط، مما يتطلب استثمارات في شبكات الكهرباء والألياف الضوئية. - بدأت شركات كبرى مثل مايكروسوفت وG42 في الاستثمار في المنطقة، مما يشير إلى اهتمام متزايد من القطاع الخاص بفرص النمو في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

قالت دراسة لصندوق النقد الدولي صادرة اليوم الثلاثاء، إن توظيف الذكاء الاصطناعي في اقتصادات أفريقيا جنوب الصحراء قد يضيف 4% من النمو لهذه الدول خلال عقد من الزمان إذا تحسنت الكهرباء والمهارات الرقمية، لكن الدراسة حذرت في الوقت نفسه من أن المكاسب الاقتصادية للذكاء الاصطناعي قد تصبح شبه معدومة إذا لم تتحقق هذه الإصلاحات.

وتشهد الاقتصادات المتطورة سباقا متزايدا في الاستثمارات على إنشاء مراكز البيانات والبنية التحتية للطاقة للفوز بالنصيب الأكبر من كعكة الذكاء الاصطناعي. لكن أفريقيا جنوب الصحراء، التي تحتل المرتبة الدنيا في مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي التابع لصندوق النقد الدولي، قد لا تحصل إلا على جزء محدود من هذه المكاسب المحتملة إذا لم تتم معالجة اختناقات البنية التحتية، بحسب الدراسة.

وقال مؤلف الدراسة مارتن شيندلر، نائب رئيس إدارة أفريقيا بصندوق النقد الدولي: "ستكون التغييرات في السياسات عاملاً حاسماً في تحديد ما إذا كان بالإمكان إطلاق مزيد من النمو بفضل الذكاء الاصطناعي". وأضاف في حديث لوكالة رويترز أن العديد من دول أفريقيا جنوب الصحراء قد لا تحقق، من دون اتخاذ إجراءات حاسمة، سوى مكاسب في الإنتاجية والنمو لا تتجاوز 0.2 % خلال العقد المقبل. وقال: "بصراحة، هذا رقم هامشي للغاية".

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على الهامش

ولا تزال أفريقيا على هامش طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية، حيث تسجل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء واحدة من أدنى معدلات تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في العالم، ولا تسبق في ذلك سوى جنوب آسيا.

ويرجع مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي التابع لصندوق النقد الدولي هذا التأخر إلى النقص في البنية التحتية الرقمية، والمهارات التقنية، والقدرات التنظيمية، وهي عوامل تحد من قدرة المنطقة على تبني التكنولوجيا وتعزيز قدرتها على مواجهة اضطرابات سوق العمل.

وقالت الدراسة: "بالنسبة لأفريقيا جنوب الصحراء، لا يتمثل القلق الرئيسي في خطر الاضطراب التكنولوجي، بل في قدرة الدول على تبني الذكاء الاصطناعي والتكيف معه وتوسيع نطاق استخدامه بسرعة كافية للاستفادة من فوائده وتجنب المزيد من التخلف".

ويفتقر نحو نصف سكان المنطقة إلى مصدر موثوق للكهرباء. وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات المستهدفة في شبكات الكهرباء وشبكات الطاقة الصغيرة حول المدارس والعيادات والمرافق العامة الأخرى يمكن أن تساعد في إنشاء مراكز رقمية محلية.

وقال أندرو تيفين، أحد المشاركين في إعداد الدارسة: "من الصعب تحقيق أي شيء من دون كهرباء". وأضاف أن ظهور الذكاء الاصطناعي أضاف تحدياً جديداً إلى مشكلة الكهرباء القديمة في أفريقيا، لكنه قد يوفر أيضاً فرصة، لأن مراكز البيانات يمكن أن تصبح مشاريع استثمارية قابلة للتمويل تساعد على تسريع عمليات كهربة المناطق المختلفة.

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ضعف الإنترنت

ويمثل الاتصال بالإنترنت قيداً إضافياً أمام انتشار الذكاء الاصطناعي. فقد بلغت نسبة مستخدمي الإنترنت في أفريقيا 38% من السكان في عام 2024 بينما بلغ المعدل العالمي 68%. وقالت الدراسة إن زيادة الاستثمار في شبكات الألياف الضوئية والبنية التحتية المفتوحة للاتصالات يمكن أن تساعد في خفض التكاليف وتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت.

وبدأ بعض المستثمرين من القطاع الخاص بالفعل في الرهان على ارتفاع الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي. فقد أعلنت مايكروسوفت وشركة G42 عن مشروع بقيمة مليار دولار لإنشاء مجمع لمراكز بيانات بقدرة 100 ميغاواط يعمل بالطاقة الحرارية الأرضية في كينيا.

كما أبرمت شركة كاسافا تكنولوجيز (Cassava Technologies) وشركة إنفيديا اتفاقاً بقيمة 700 مليون دولار لنشر 12 ألف وحدة معالجة رسومية (GPU) في جنوب أفريقيا ونيجيريا، وكينيا ومصر والمغرب.

وأشار التقرير إلى أن أفريقيا لا تستضيف سوى نحو 160 مركز بيانات فقط، أي حوالي 5.5% من الإجمالي العالمي، ويقع ما يقرب من نصفها في جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا.

(رويترز، العربي الجديد)