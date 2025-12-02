صناعة الرقائق أمام صفقة استحواذ أميركية ضخمة.. إليك التفاصيل

- مارفيل تكنولوجي تسعى للاستحواذ على سيليستيال AI في صفقة قد تتجاوز 5 مليارات دولار، مما يعزز محفظتها في مجال الرقائق المخصصة والشبكات، ويبرز الطلب المتزايد على القدرة الحاسوبية. - سيليستيال AI تطور تقنية فوتونية تسرع تدفق البيانات في أنظمة الذكاء الاصطناعي، مما يتماشى مع تعقيد نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة، ويقلل اعتماد مارفيل على جهات خارجية. - الاستحواذ يعزز تكامل محفظة مارفيل، ويزيد جاذبيتها للعملاء الباحثين عن بنية تحتية أسرع وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة للذكاء الاصطناعي.

تجري شركة تصنيع الرقائق الأميركية مارفيل تكنولوجي محادثات متقدّمة للاستحواذ على شركة الرقائق الناشئة سيليستيال AI في صفقة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

وذكر تقرير صحيفة ذي إنفورمايشن يوم الاثنين أن إجمالي قيمة الصفقة، بما في ذلك الدفعات المرتبطة بتحقيق مراحل معيّنة في تطوير المنتجات، قد يتجاوز 5 مليارات دولار، مضيفًا أن إعلان الصفقة قد يصدر في أقرب وقت اليوم الثلاثاء.

مارفيل، وهي شركة لإنتاج رقائق الشبكات وتبلغ قيمتها السوقية 78.54 مليار دولار، وفق بيانات LSEG، تنافس منافستها الأكبر برودكوم في مجال الرقائق المخصّصة وأنشطة الشبكات التي توفرها للشركات. ومن شأن صفقة محتملة للاستحواذ على سيليستيال AI أن تعزّز محفظة مارفيل، وتسلّط الضوء على الطلب المتزايد بلا هوادة على القدرة الحاسوبية.

وتُطوّر شركة Celestial AI تقنية فوتونية تُمكّن تدفق البيانات في أنظمة الذكاء الاصطناعي من التحرك بسرعة أكبر بكثير من خلال الوصلات النحاسية التقليدية. تستخدم الشركة الضوء لتمكين الرقائق من التواصل مع بعضها. يُناسب هذا النهج النمو الهائل وتعقيد نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة، وفقاً لموقع "تيكزين" المتخصص.

بالنسبة إلى شركة مارفيل، قد يُحقق هذا الاستحواذ العديد من المزايا الاستراتيجية. فمن خلال دمج التكنولوجيا الفوتونية داخليًا، تُقلل الشركة من اعتمادها على جهات خارجية، وتكتسب سيطرة أكبر على تطوير الحلول الكهربائية والبصرية المُدمجة.

تُوفر مارفيل بالفعل رقائق الشبكات، ومنافذ الإدخال والإخراج عالية السرعة مثل SerDes، وحلول التحويل لمُزودي الخدمات السحابية الرئيسيين. ومن خلال إضافة الترابطات الفوتونية، يُمكن للشركة تعزيز تكامل محفظتها، وزيادة جاذبيتها للعملاء الذين يبحثون عن بنية تحتية أسرع وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة للذكاء الاصطناعي.

جمعت شركة Celestial AI مبلغ 250 مليون دولار من رأس المال الاستثماري في وقت سابق من هذا العام، ليصل إجمالي تمويلها إلى 515 مليون دولار. ويدعم قسم الاستثمار في AMD الشركة الناشئة، ويضم مجلس إدارتها، الرئيس التنفيذي لشركة Intel، ليب بو تان، ما يؤكد القيمة الاستراتيجية للشركة.