- صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) تكتسب شعبية بفضل مرونتها وتنوعها، مقدمة مزايا الصناديق المشتركة والأسهم الفردية مع إمكانية التداول طوال اليوم. - بحلول 2026، تتوسع هذه الصناديق باستراتيجيات متطورة لتلبية احتياجات استثمارية محددة، مثل توليد الدخل والتدوير القطاعي، مما يجعلها متاحة للمستثمرين الأفراد. - تقرير "فوربس" يبرز أفضل 5 صناديق للشراء في 2026، مثل Invesco Total Return Bond ETF وJPMorgan Equity Premium Income ETF، بناءً على الأداء القوي، العوائد المعدلة، ونسب المصاريف المنخفضة.

غيّرت صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) الطريقة التي يبني بها المستثمرون محافظهم، إذ توفر مرونة وتنويعاً يصعب على الأدوات الاستثمارية التقليدية مجاراتهما. ومع دخول عام 2026، يواصل سوق صناديق المؤشرات المتداولة التوسع باستراتيجيات أكثر تطوراً تستهدف احتياجات استثمارية محددة. بدءاً من توليد الدخل وصولاً إلى التدوير القطاعي التكتيكي، أصبحت صناديق المؤشرات المتداولة اليوم أدوات متقدمة كانت متاحة سابقاً فقط للمؤسسات الاستثمارية الكبرى.

وبحسب قائمة أعدتها "فوربس" ونشرتها يوم الخميس، تجمع أفضل 5 صناديق المؤشرات المتداولة للشراء في 2026 بين الأداء القوي والتموضع الاستراتيجي، ما يساعد المستثمرين على تحقيق الدخل، والنمو، واغتنام الفرص التكتيكية. كل صندوق منها يقدم خصائص فريدة، سواء عبر الإدارة النشطة أو التعرض الدولي أو الأساليب المبتكرة لتوليد العوائد.

لماذا تستثمر في صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)؟

تجمع صناديق المؤشرات المتداولة بين أفضل مزايا الصناديق المشتركة والأسهم الفردية. فهي تتداول طوال ساعات السوق مع شفافية في التسعير، بخلاف الصناديق المشتركة التي تُسعَّر مرة واحدة يومياً. تمنح هذه السيولة المستثمرين القدرة على تعديل مراكزهم بسرعة، وهو أمر بالغ الأهمية في الأسواق المتقلبة.

وتم تقييم أفضل صناديق المؤشرات المتداولة لعام 2026 بناءً على عدة معايير، وهي: أداء ثابت خلال سنة، وثلاث سنوات، وخمس سنوات، عوائد معدلة بحسب المخاطر، وليس الأرباح الخام فقط، نسب مصاريف منخفضة لتعزيز التراكم، استراتيجيات واضحة ومفهومة تتناسب مع ظروف السوق الحالية، حجم أصول مُدار (AUM) كافٍ لضمان السيولة.

أفضل 5 صناديق المؤشرات المتداولة للشراء في 2026

تمثل هذه الصناديق استراتيجيات متنوعة، من الدخل الثابت إلى الأسهم الدولية والتدوير القطاعي، مما يعكس فوائد النهج الاستثماري المتعدد المسارات.

1 - Invesco Total Return Bond ETF (GTO)

يدير صندوق Invesco Total Return Bond محفظة الدخل الثابت بشكل نشط سعياً لتحقيق العائد الإجمالي عبر الدخل الحالي وزيادة قيمة رأس المال. يعدّل الصندوق المدة الائتمانية، وجودة الائتمان، وتوزيع القطاعات بحسب ظروف السوق، ويغطي السندات الحكومية والشركات وسندات الرهن العقاري.

مع ارتفاع أسعار الفائدة، يوفر الصندوق عائداً جذاباً يبلغ 5.29%. تضيف الإدارة النشطة مرونة كبيرة، ما يسمح بالانتقال إلى السندات عالية الجودة خلال فترات الركود أو زيادة التعرض لائتمان الشركات خلال فترات النمو. كما أن نسبة المصاريف 0.35% معقولة جداً مقارنة بالقيمة المحتملة للاستراتيجية التكتيكية.

- نسبة المصاريف: 0.35%

- صافي الأصول: 1.94 مليار دولار

- عائد توزيعات متوقع: 5.29%

- معدل النمو السنوي المركب خلال 3 سنوات: 6.99%

- عائد سنة واحدة: 5.87%

2 - JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI)

يجمع JEPI بين اختيار الأسهم منخفضة التقلب وكتابة عقود الشراء المغطاة لتوليد الدخل. يعكس حجم الأصول الكبير البالغ 41.32 مليار دولار الطلب القوي على الاستراتيجيات التي توازن بين النمو والدخل. العائد المتوقع البالغ 7.53% جذاب للغاية في بيئة ذات عوائد منخفضة. كما يحقق الصندوق عوائد سنوية مضاعفة مع تقليل التقلبات، ما يجعله مناسباً للمستثمرين الباحثين عن الدخل، خاصة المتقاعدين.

نسبة المصاريف: 0.35%

صافي الأصول: 41.32 مليار دولار

عائد توزيعات متوقع: 7.53%

معدل النمو السنوي المركب خلال 3 سنوات: 12.22%

معدل النمو السنوي المركب خلال 5 سنوات: 10.46%

3 - Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC)

يركز USMC على الشركات الأميركية الضخمة ذات الميزانيات القوية والميزة التنافسية. تعتمد الإدارة النشطة على اختيار الشركات الضخمة الأفضل أداءً. وتوفر الشركات الضخمة قوة مالية وقدرة على التسعير ومقاومة للتقلبات. الأداء المتميز للصندوق ونسبة المصاريف المنخفضة جداً (0.15%) يجعلان منه وسيلة فعالة للحصول على تعرض للأسهم القيادية في السوق.

نسبة المصاريف: 0.15%

صافي الأصول: 3.63 مليارات دولار

عائد توزيعات متوقع: 0.82%

معدل النمو السنوي المركب خلال 3 سنوات: 26.16%

معدل النمو السنوي المركب خلال 5 سنوات: 17.20%

4 - SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (XLSR)

يعتمد صندوق XLSR على تدوير القطاعات الأميركية بناءً على إشارات الزخم والقيمة والجودة. تتكيف الاستراتيجية الكمية تلقائياً لالتقاط اتجاهات القطاعات. وتتغير قيادة القطاعات مع تغير الدورات الاقتصادية. يهدف التدوير المنهجي للصندوق إلى زيادة العائدات مقارنة بالاستثمارات الواسعة، مما يجعله خياراً تكتيكياً قوياً لعام 2026.

نسبة المصاريف: 0.70%

صافي الأصول: 834 مليون دولار

عائد توزيعات متوقع: 0.62%

معدل النمو السنوي المركب خلال 3 سنوات: 18.10%

معدل النمو السنوي المركب خلال 5 سنوات: 11.85%

5 - Avantis International Equity ETF (AVDE)

يوفر AVDE تعرضاً لأسواق الدول المتقدمة خارج الولايات المتحدة، باستخدام منهجية قائمة على العوامل تركز على الحجم والقيمة والربحية. وتُتداول الأسهم الدولية باقتطاعات مقارنة بالأسهم الأميركية، ما يوفر فرصاً لعوائد معدلة بحسب المخاطر. كما يعزز الاستثمار القائم على العوامل تاريخياً الأداء مع الحفاظ على التنويع.

نسبة المصاريف: 0.23%

صافي الأصول: 9.73 مليارات دولار

عائد توزيعات متوقع: 3.16%

معدل النمو السنوي المركب خلال 3 سنوات: 22.16%

معدل النمو السنوي المركب خلال 5 سنوات: 12.62%