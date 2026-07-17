- شهدت صناديق الأسهم العالمية تدفقات إيجابية للأسبوع الثامن على التوالي، مدفوعة ببداية قوية لموسم الأرباح وتراجع بيانات التضخم في الولايات المتحدة، حيث سجلت صافي مشتريات بقيمة 12.46 مليار دولار، مع تصدر أوروبا التدفقات. - في قطاع السندات، سحبت صناديق السندات العالمية صافي 16.16 مليار دولار، بينما شهدت صناديق السلع انتعاشاً في صناديق الذهب والمعادن الثمينة بصافي شراء 376 مليون دولار. - شهدت الأسواق الناشئة انتعاشاً في الطلب على صناديق الأسهم والسندات، مع تسجيل تدفقات صافية داخلة، مما يعكس معنويات المستثمرين واتجاهات الأسواق.

جذبت صناديق الأسهم العالمية تدفقات للأسبوع الثامن على التوالي حتى 15 يوليو/تموز، حيث ارتفعت شهية المستثمرين للمخاطرة بفضل بداية قوية لموسم الأرباح، وتراجع بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي خففت من توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت بيانات "LSEG Lipper" أن صناديق الأسهم العالمية سجلت صافي مشتريات بقيمة 12.46 مليار دولار خلال الأسبوع، بعد صافي مشتريات بلغ 48.35 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وأعلنت البنوك الرائدة في وول ستريت، بما في ذلك بنك أوف أميركا، وجي بي مورغان تشيس، ومورغان ستانلي، عن أرباح قوية في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى جانب شركة "ASML"، المورد المهيمن على معدات تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي.

وبحسب المنطقة، تصدرت أوروبا تدفقات صناديق الأسهم بصافي مشتريات بلغ 9.49 مليارات دولار خلال الأسبوع. كما جذبت الصناديق الآسيوية 5.4 مليارات دولار من التدفقات الواردة، بينما سحب المستثمرون نحو 4.8 مليارات دولار من الصناديق الأميركية.

ومن بين صناديق القطاعات، جذبت صناديق التكنولوجيا 3.37 مليارات دولار، رغم أن هذا يمثل أقل تدفق أسبوعي خلال ثلاثة أسابيع. كما سجلت صناديق القطاع المالي والرعاية الصحية تدفقات أسبوعية بلغت 567 مليون دولار و558 مليون دولار على التوالي.

في المقابل، سحبت صناديق السندات العالمية صافي 16.16 مليار دولار من الاستثمارات خلال الأسبوع، رغم أن المستثمرين مدّدوا سلسلة مشترياتهم الأخيرة إلى الأسبوع الخامس عشر على التوالي.

وضخ المستثمرون 3.38 مليارات دولار في صناديق السندات الحكومية، في أكبر صافي شراء أسبوعي لها منذ الثامن من إبريل/نيسان. كما جذبت صناديق السندات قصيرة الأجل تدفقات صافية بلغت 4.17 مليارات دولار. في الوقت نفسه، سجلت صناديق سوق المال تدفقات صافية خارجة بلغت 102.53 مليار دولار، وهي أكبر عملية سحب صافٍ أسبوعية منذ 15 إبريل/نيسان.

ومن بين صناديق السلع، اشترى المستثمرون صافي 376 مليون دولار من صناديق الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، لينهوا بذلك سلسلة مبيعات استمرت ثمانية أسابيع. في المقابل، سجلت صناديق الطاقة تدفقات صافية خارجة بلغت 145 مليون دولار.

أما في الأسواق الناشئة، فقد شهدت صناديق الأسهم انتعاشاً في الطلب، إذ سجلت تدفقات صافية داخلة بلغت 2.74 مليار دولار، بعد 11 أسبوعاً متتالياً من التدفقات الخارجة. كما حققت صناديق السندات تدفقات صافية بلغت 795 مليون دولار، وذلك وفق بيانات شملت ما مجموعه 28.904 صناديق.

تصدر شركة LSEG Lipper تقارير أسبوعية ترصد حركة التدفقات النقدية داخل صناديق الاستثمار العالمية وخارجها، سواء كانت صناديق أسهم أو سندات أو سلع أو أدوات سوق المال، وذلك بالاستناد إلى بيانات آلاف الصناديق حول العالم. وتُعدّ هذه التقارير مؤشراً مهماً إلى معنويات المستثمرين واتجاهات الأسواق، إذ تعكس مدى استعدادهم لتحمل المخاطر أو ميلهم نحو الأصول الأكثر أماناً.

وتأتي التدفقات الإيجابية المتتالية نحو صناديق الأسهم العالمية، للأسبوع الثامن على التوالي، في ظل موسم إعلان الأرباح الفصلية للشركات الأميركية والأوروبية، والذي يُعتبر تقليدياً فترة حاسمة تحدد فيها الأسواق مسارها بناءً على أداء الشركات الكبرى، خصوصاً في القطاعين المصرفي والتكنولوجي. كما تتزامن هذه التدفقات مع تراجع نسبي في بيانات التضخم الأميركية، ما عزز التوقعات بأن يتبنى الاحتياطي الفيدرالي نهجاً أقل تشدداً تجاه أسعار الفائدة في المرحلة المقبلة.

(رويترز، العربي الجديد)